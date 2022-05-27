Совсем обнаглели. Бан России в хоккее продлили на год, а потом предлагают унижаться

Сегодня в финском Тампере состоялся ежегодный конгресс Международной федерации хоккея. Впервые в качестве президента его провёл француз Люк Тардиф, который был избран на должность в сентябре 2021 года. На конгрессе были приняты решения по местам проведений будущих чемпионатов мира. Так, к примеру, организаторами ЖЧМ в первом дивизионе стали экзотические для хоккея города Мехико и Кейптаун, а мужчины во втором дивизионе сыграют в Мадриде и Стамбуле.

Также стали известны хозяева двух будущих МЧМ: в 2023 году вместо российских Новосибирска и Омска турнир примут канадские Монктон и Галифакс, а в 2024-м лучшие игроки мира в возрасте до 20 лет приедут в шведский Гётеборг.

Сегодня же конгрессом ИИХФ было принято решение отдать ЧМ-2023, который изначально должен был состояться в Санкт-Петербурге, городам Тампере – хозяину нынешнего чемпионата мира, и Риге, принимавшей международный форум годом ранее. Они получили турнир без конкуренции – Венгрия и Словения, планировавшие проводить ЧМ в Будапеште и Любляне, свою заявку отозвали. В таких же условиях право принять ЧМ-2026 досталось швейцарским Цюриху и Фрибургу – Казахстан также отказался от участия в конкурсе.

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ЧМ и МЧМ 2023 года стали не единственными, что было отнято у сборной России. Было объявлено, что все сборные – то есть мужская, женская, U20, U18 – пропустят чемпионаты мира 2023 года. При этом Люк Тардиф сообщил об этом на следующий день после того, как сказал, что отсутствие России не идёт на пользу ЧМ. Удивительное лицемерие от главы Международной федерации хоккея, в очередной раз полностью наплевавшей на спортивный принцип. «Вот почему я всегда готов и делаю всё для того, чтобы сохранять контакт с федерациями», — увы, эти слова никак не соотносятся с реальностью.

Но и на этом лишения для нашего хоккея не закончились, ведь чиновникам из ИИХФ пришла в голову ещё одна «замечательная» идея – при возвращении сборной России на международную арену предлагается вернуть её не в элитный дивизион, где она играла до отстранения, а в первый – подэлитный. При этом предлагается объединить дивизионы А и В и ввести плей-офф по примеру элитного дивизиона. Та же участь, что и сборную России, настигла наших соседей из Беларуси. Им также запрещено участие на турнирах под эгидой ИИХФ в следующем году.

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С одной стороны, возвращение сборных России и Беларуси сразу в элиту будет не совсем справедливо по отношению к сборным, которые будут находиться на стыке дивизионов в момент, когда с наших команд снимут все ограничения. В конце концов, не хоккеисты и тренеры виноваты в этой ситуации. С другой, и это, пожалуй, куда весомее, – о какой справедливости может идти речь, когда ИИХФ, пренебрегая спортивным принципом, сперва лишает нашу сборную права участвовать в турнирах, а затем предлагает унижаться, потратив лишнее время на возвращение в игре с куда менее статусными при всём уважении командами. Иначе как наглостью это не назвать.

«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше, и всё. Какой первый дивизион чемпионата мира? Унижаться совсем до нуля, что ли? Моя точка зрения такова, что это допустить нельзя ни в коем случае», — сказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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Но до возвращения России в международный хоккей ещё, как говорится, нужно дожить. А пока же у Люка Тардифа и всей ИИХФ есть время, чтобы перестать идти на поводу у международной политики, подумать своей головой и отказаться от таких вопиющих решений.