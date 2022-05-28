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«Сент-Луис» проиграл матч и серию «Колорадо», пропустив за 6 секунд до конца, видео, обзор матча

Драма самого русского клуба НХЛ! Гол за 6 секунд до сирены выбил «Сент-Луис» из плей-офф
Лев Лукин
«Сент-Луис» проиграл матч и серию «Колорадо»
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После героической победы в гостях «Блюз» потерпели обиднейшее поражение дома и отправились в отпуск.

В пятой игре серии с «Колорадо» «Сент-Луис» показал удивительную живучесть. На чужой площадке «музыканты» сначала отыгрались с 0:3, а затем, пропустив шедевр от Маккинона, не расклеились и утащили на последней минуте игру в овертайм, где вырвали победу у «лавин».

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Такой характер и такое стремление бороться могли и сломать «Колорадо», у которого есть всё что угодно, кроме кубкового опыта.

К тому же, на шестой матч серии команды отправились в Сент-Луис, где «Блюз» справедливо рассчитывали на помощь болельщиков.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
28 мая 2022, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Фолк (Томас, Миккола) – 19:00 (5x5)   1:1 Комфер (Мэнсон, Бураковски) – 25:19 (5x5)   2:1 Кайру (Шенн) – 29:34 (5x5)   2:2 Комфер (Байрэм, Тэйвз) – 50:18 (5x4)   2:3 Хельм (О'Коннор, Джонсон) – 59:54 (5x5)

Игра в результате получилась крайне упорная, равная. «Блюз» открыли счёт за 60 секунд до первого перерыва: защитник «Эвеланш» Байрэм не сумел выбросить шайбу из зоны, «Сент-Луис» развернул короткую позиционку, на острие которой оказался Джастин Фолк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале следующего периода «Колорадо» отыгрался — Джей Ти Комфер пробил Вилле Хуссо с пятачка. Но очень быстро «Сент-Луис» вновь повел. Кайру и Шенн образцово разыграли контратаку, которая развернулась после очень неудачных действий Джека Джонсона на чужой синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При счёте 2:1 в пользу хозяев матч добрался до второго перерыва, а затем и до середины третьего периода. Но там «Колорадо» во второй раз в матче получил шанс реализовать лишнего, и уже на излёте штрафа Парейко «лавины» реализовали большинство. Комфер оформил дубль броском из круга вбрасывания — Хуссо, прямо скажем, не выручил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И точно так же Хуссо, к ужасу фанатов «Сент-Луиса», не выручил и за 6 секунд до конца основного времени. Щелчок у Даррена Хельма получился неплохой, но для последних секунд решающего матча плей-офф это всё-таки весьма дешёвый гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как тут не вспомнить Назема Кадри, который в одном из прошлых матчей серии вывел из строя основного голкипера «Блюз» Биннингтона?

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На исправление положения у «Сент-Луиса» уже, конечно, не хватило времени. Самый русский из остававшихся в плей-офф клубов НХЛ (за «музыкантов» в Кубке Стэнли на постоянной основе выступали четверо наших форвардов) весьма драматично закончил сезон на своей площадке, а «Колорадо» вышел в финал Западной конференции впервые за 20 лет.

Кстати сказать, в этом матче российские «блюзмены» совсем ушли в тень, не набрав на четверых ни одного очка. Возможно, именно результативных действий Тарасенко, Бучневича, Барбашёва и Торопченко и не хватило «Сент-Луису», ведь в прошлом героически выигранном матче наши парни поучаствовали во всех пяти голах «музыкантов».

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