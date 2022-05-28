Даже у великого Гретцки нет слов. Как хаотичный «Эдмонтон» попал в финал Запада НХЛ

Прошла только середина первой игры серии «Калгари» — «Эдмонтон», а счёт уже 6:2. Команда Дэррила Саттера втаптывала в лёд соперника, которому не помогали никакие Макдэвиды и Драйзайтли. Возможно, кто-нибудь бы поверил, что «Ойлерз» очень быстро превратят 2:6 в 6:6. Однако точно никто не поверил бы, что после этой игры «Эдмонтон» не потерпит ни одного поражения в этой серии.

«Битвы за Альберту» в плей-офф НХЛ ждали больше 30 лет, и она получилась чистым, кристаллизованным хаосом. Голы у обеих команд здесь залетали так легко и непринуждённо, что всё это и походило на времена последней до этого встречи команд. Как объяснить логически четыре гола за 70 секунд — решительно непонятно. Но всё-таки попробуем разобраться в том, почему фавориты вылетели, а команда лучшего игрока в мире прямо сейчас впервые с 2006-го прошла в финал конференции.

Самое простое и очевидное решение в таких результативных сериях — посмотреть на двух вратарей. Перед плей-офф и серией в целом казалось, что 40-летний Майк Смит будет самым слабым звеном «Нефтяников». Канадский дед действительно допустил пару заметных ошибок типа гола Расмуса Андерссона из чужой зоны — но проблема для «Калгари» оказалась в том, что визави Смита вообще самоуничтожился.

Один из болельщиков «Калгари» после стартовых 9:6 написал «Худшая игра Маркстрёма за нас, и всё равно выиграли в три шайбы — мне очень нравятся наши шансы!». Как оказалось, шведский номинант на «Везину» так и не восстановился после стартового провала. По серии в целом у него чудовищные 85,2% сейвов — даже если откинуть развесёлый первый матч, то всё равно лишь 86,6%.

Игроки «Эдмонтона» празднуют гол в ворота «Калгари». Фото: NHL.com

Простая статистика: «Эдмонтон» за пять матчей создал моментов на 16,5 xG, а забил 25 раз — это означает, что Маркстрём каждую игру привозил два лишних гола. И ведь сложно найти у шведа какие-то очевидные ошибки — но он практически ничего не брал. Здесь вопросы и к Саттеру, который выпустил второго вратаря Даниэля Владаржа лишь раз при счёте 0:4. Конечно, двухметровый чех играл в сезоне мало, но у Маркстрёма не получалось настолько ничего, что это сложно было терпеть.

Олдскульность Саттера, за которую его раньше хвалили, в этой серии вывернулась наизнанку. Босс «Калгари», например, публично говорил, что не видит особого смысла в наложении звеньев — что ж, Макдэвид публично показал уязвимость первого звена «Флэймз» в обороне. Саттер не менял звенья и пары, не сажал защитников за ошибки и, кажется, не пытался перестроить стиль.

Наконец, самое главное — «Эдмонтон» втянул соперника в свою игру. «Даллас» в первых матчах первого раунда тоже стал этим заниматься, провоцируя соперника на то, чтобы толкаться в бесконечных стычках, а не играть в хоккей. «Ойлерз» же, судя по всему, понимали, что в системном хоккее их отделают, поэтому перевели ход матчей в полный хаос. «Калгари» попытался как-то ответить в начале пятой игры, но первые же шайбы снова включили режим оборонительного шапито.

Это надо было видеть: «Калгари» даже не мог удержать своё преимущество, моментально пропуская прорывы, которые заканчивались голами. Невозможно представить, чтобы саттеровский «Лос-Анджелес» так же разгильдяйски бы играл, ведя в счёте. Но, кажется, здесь не хватило и индивидуального класса защитников. Один из лучших домоседов лиги Крис Танев первые матчи серии отсутствовал, а без него половину защиты составляли Стоун, Гудбрансон и Задоров, которых периодически разматывали при игре «один на один».

Но отметим и «Эдмонтон», который всеми этими ошибками смог воспользоваться. В отличие от «Торонто», который всё-таки чаще вылетал от топ-клубов, «Ойлерз» в последние пять сезонов сначала не проходили в плей-офф, а потом вылетели от постпанаринского «Чикаго» и уж совершенно позорно получили 0-4 от «Виннипега». Какую-то часть своих демонов удалось пришибить ещё в серии с «Лос-Анджелесом», а сейчас, возможно, добили остальных.

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман в атаке. Фото: NHL.com

Отметим относительно незаметного героя этой команды — Зака Хаймана. Конечно, сыну миллиардера несколько переплатили ($ 5,5 млн человеку, который до этого сезона не выбивал и 50 очков). Однако Хайман отработал эти деньги тем, что принёс в команду характер, желание и возможность биться, а ещё навык организовывать контратаки в меньшинстве. В своё время «Эдмонтон» примерно так же взбодрил Милан Лучич, который отлично провёл первый год на новом месте, но совершенно развалился после этого. «Ойлерз» надо надеяться, что сценарий не повторится.

При этом остальная глубина «Эдмонтона» привычно разочаровала. Когда у тебя третьим центром выходит первый номер драфта, это должно что-то значить, но Ньюджент-Хопкинс был вообще невидимкой в чужой зоне. За всех отдувались уже упомянутый Хайман, Драйзайтль, Кейн, и, конечно же, Макдэвид.

Как Коннор за год прошёл путь от свипа в первом раунде до финала конференции — тема интересная. По ходу сезона казалось, что ситуация усугубилась — был момент, когда капитан «Ойлерз» стал открыто ныть про неправильное судейство в плей-офф. Однако в этой серии Макдэвид действительно выглядел как лучший игрок мира — и это проявлялось в том, что почти в каждой смене он таил угрозу, готов был нарисовать момент. Даже в пятой игре, где его наконец закрыли за счёт хорошей позиционной игры защитников, он всё равно забросил победную шайбу.

Статус капитана Макдэвид показал зимой, когда уговорил руководство клуба подписать Кейна, который в хлам уничтожил свою репутацию и был в сантиметрах от того, чтобы стать изгоем. Но Коннор понимал, что ему нужен забивной и креативный вингер в момент, когда «Ойлерз» балансировали на грани непопадания в плей-офф и Эвандер получил контракт. Результат — Кейн не только пользовался соседством с Макдэвидом в тройке, но и генерировал моменты сам: по их количеству в этой серии он даже чуть-чуть обгоняет лидера команды.

Сложно сказать, что конкретно изменилось в игре Макдэвида — то, что у него потрясающая скорость и шаловливые руки, все и так знали. Однако в плей-офф все эти качества как-то прикрывали, а сейчас они расцвели по полной. Самая очевидная версия, которая приходила при взгляде на Коннора — он повзрослел и физически, и ментально. Сложно было представить, что громилы из боттома «Калгари» смогут вывести Макдэвида из себя силовой борьбой — а Коннор моментами как-то издевательски легко уходил от попыток себя хитануть.

Конечно, не мог не высказаться после такого Уэйн Гретцки. Великий перед этой серией вообще ставил на проход «Калгари» — так что Макдэвид удивил даже его. «Это было сюрреально. Даже не знаю, найду ли я слова для описания этого. Остон Мэттьюс получит много голосов в борьбе за «Харт Трофи», он очень заслуживает этот приз (если он его выиграет), но я действительно чувствовал, что в последних 25 матчах сезона Коннор тащил команду на своём горбу и вышел на другой уровень».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Фото: NHL.com

Впервые в своей карьере Макдэвид сыграет в финале конференции, где встретится с «Колорадо». «Лавины» Натана Маккиннона и Ко давно вывели ультраатакующий хаос на непревзойдённый уровень — это будет не только битва двух скоростных Маков, но и триумф «тотала больше».

Правда, в конце сезона «Эдмонтону» снова надо окунаться в потолочный ад — сейчас 15 игроков занимают под потолком уже $ 75 млн (с учётом денег за выкуп контрактов). А ведь надо продлевать Пульюярви, Ямамото, искать деньги на продление Кейна, который так вписался в команду и который из-за своего финансового положения вряд ли согласится на околоминималку. Впрочем, главный герой этой команды никуда не денется — и $ 12,5 млн ещё при другом размере потолка ему давали не просто так.