Кто будет биться за золото мирового хоккея? Мощные полуфиналы ЧМ-2022. LIVE

На чемпионате мира по хоккею наступает пора решающих матчей. Сегодня, 28 мая, в финском Тампере пройдут две полуфинальные встречи, которые определят соискателей золота мирового хоккея в 2022 году.
В 14:20 мск на лёд «Нокиа-Арены» выйдут сборные Финляндии и США. Обе сборные на групповом этапе выступали в октете В: финны заняли в нём первое место, лишь раз уступив шведам в серии буллитов, у американцев, потерпевших три поражения — четвёртая позиция. Кстати, очный матч в группе завершился уверенной победой хозяев турнира со счётом 4:1. Но теперь у «звёздно-полосатых» есть отличный шанс на мощный реванш.
В 18:20 мск во втором полуфинале сыграют канадцы и чехи. Первые в четвертьфинале совершили грандиозный камбэк против шведов и продолжили путь к защите титула, вторые довольно легко преодолели сопротивление Германии и теперь жаждут выйти в первый с 2010 года финал ЧМ.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня, в котором определятся финалисты главного хоккейного турнира года. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого интересного на ЧМ-2022.
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