С какой он планеты? Шестёркин спас «Рейнджерс» кучей сейвов, да ещё и отдал два паса!

«Мы были недостаточно быстры, мы были недостаточно сильны. Мы можем оправдываться тем, что они плотно играют в средней зоне и так далее, но мы сами не играли в свою игру. Сегодня мы были недостаточно конкурентоспособны. Мы не были готовы к игре так, как должны были. Они воспользовались этим преимуществом. Дело не в том, что ребята не хотели бороться, но по какой-то причине мы выглядели уставшими.

Они проиграли две игры подряд на выезде. Мы знали, что сегодня вечером они будут стараться, будут играть быстро. Я думаю, что сегодня мы с ними не совпали в готовности. Теперь будем готовиться к следующей игре. Мы вновь прижаты к стене. В такой ситуации мы играли весьма неплохо, так что посмотрим», – после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3, 2-3) главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан с откровенной надеждой в голосе вспоминал о том, как его команде совсем недавно удалось совершить ярчайший камбэк в предыдущей серии с «Питтсбург Пингвинз».

Тогда «синерубашечники» пребывали в ещё более тяжёлом положении и в трёх матчах кряду играли без права на ошибку. Подопечным Галлана удалось отыграться с 1-3 в серии и вырвать путёвку в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь «Рейнджерс» необходимо было выбираться с 2-3, и некоторые статистические показатели перед началом шестой встречи с «ураганами» говорили в пользу Парней с Бродвея.

К этому матчу «Рейнджерс» подходили с рекордной пятиматчевой победной серией на домашнем льду. В последний раз настолько удачно в родном «Мэдисон Сквер Гарден» нью-йоркский клуб играл в плей-офф в далёком 1994 году, когда «синерубашечники» последний раз в своей истории поднимали над головой Кубок Стэнли. С тех пор ни разу до этого сезона американской команде не удавалось одерживать победы на протяжении пяти кубковых матчей кряду на родной арене. В свою очередь «Каролина» приехала в Нью-Йорк в статусе команды, не выигравшего ни одного матча в гостях в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Об этой статистической аномалии мы ещё поговорим в дальнейшем.

Перед началом сегодняшней встречи тренерский штаб «синерубашечников» получил долгожданное приятное известие от медицинских работников. От тяжёлой травмы восстановился двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Баркли Гудроу, которого в прошлое межсезонье «Рейнджерс» и брали с прицелом на его успешный опыт в плей-офф. Гудроу провёл отличный регулярный чемпионат, но уже на самом старте серии с «Питтсбургом» получил травму ноги и выбыл из строя практически на месяц. В стане ньюйоркцев серьёзно опасались, что нападающий уже не сможет вернуться на лёд в нынешнем сезоне, но Баркли форсировал восстановление и сегодня наконец-то вернулся в состав американской команды, заняв место Криса Руни в четвёртом звене, образовав тройку нападения с Тайлером Моттом и Райаном Ривзом.

Именно это сочетание и находилось на льду, когда «Рейнджерс» открыли счёт в матче. Откровенно говоря, первыми могли и должны были забивать гости, но лидер «Каролины» Себастьян Ахо упустил просто потрясающий момент, не сумев реализовать выход один на один с Игорем Шестёркиным. Зато в ответной атаке хозяев откровенный ляп допустил голкипер «ураганов» Антти Раанта, прозевавший не самый опасный бросок в исполнении Мотта.

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Спустя две с половиной минуты Мика Зибанеджад продлил голевую серию до четырёх матчей, реализовав большинство. Шведский форвард закатился в зону и хитрым броском застал врасплох проводившего очень плохой матч Раанту. Результативную передачу на свой счёт записал защитник хозяев Адам Фокс, таким образом повторивший достижение Марка Мессье. 28-летней давности. Американский хоккеист стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в семи домашних матчах плей-офф НХЛ кряду. В свою очередь Зибанеджад стал первым игроком ньюйоркцев за последние 15 лет (со времён Брэндана Шэнахана), кому удалось отличиться в четырёх кубковых матчах кряду.

Примечательно, что ещё одну голевую передачу в этом эпизоде записали на счёт голкиперу Шестёркина, благодаря чему российский вратарь вошёл в историю «Рейнджерс» и как голкипер-ассистент. Игорь стал вторым голкипером в истории «Рейнджерс», который сделал несколько результативных передач в плей-офф НХЛ. Первым вратарём, которому это удалось сделать, был Джон Ванбисбрук в сезоне-1985/1986.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До конца первого периода Шестёркину пришлось сосредоточиться на выполнении уже своих прямых обязанностей, то есть на спасении «Рейнджерс» от пропущенных шайб. Россиянину несколько раз удалось совершить запоминающиеся сейвы, а в особенности 26-летнему голкиперу пришлось потрудиться в тот момент, когда «синерубашечники» находились на льду в меньшинстве после удаления Джейкоба Трубы.

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Во втором периоде команды принялись активно обмениваться заброшенными шайбами. Для начала свой первый гол в матче оформил чешский форвард «Рейнджерс» Филип Хитил. Воспользовавшись передачей от Фокса, Филип закатился в зону гостей и отличным броском мастерски поразил девятку. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Каролины» произвёл замену вратаря – и на последнем рубеже появился россиянин Пётр Кочетков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гости моментально отыграли одну шайбу усилиями защитника Брэди Шея, который всё-таки подобрал ключи к воротам Шестёркина. Но «синерубашечники» смогли организовать стремительный ответ – дубль оформил Хитил, броском с неудобной руки прошивший Кочеткова. Признаемся честно, только появившийся на льду молодой россиянин ещё не успел разогреться и сыграл в этом моменте не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шестёркин оказался причастен и к этой шайбе «Рейнджерс», снова став автором голевой передачи. Он стал всего пятым голкипером в истории НХЛ, которому удалось сделать несколько передач в одном матче плей-офф. Ранее это удалось сделать Пекке Ринне, Жозе Теодору, Тому Баррассо и Гранту Фюру. Сразу после гола Хитила многие североамериканские журналисты начали шутить в социальных сетях, что за один матч российский вратарь набрал столько же очков, сколько и Артемий Панарин за всю серию с «Каролиной». Но у Артемия ещё был впереди ответ на эти остроты.

Это был ещё далеко не конец для насыщенного на события второго периода. «Каролина» быстро снова сократила отставание до двух шайб – отличился Винс Трочек, в помощь которому был очень удачный рикошет от колена защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена. Во второй раз в ходе серии Шестёркин пропустил шайбу после того, как американский хоккеист не очень удачно сыграл в своей зоне. Рикошет от клюшки Райана в первом матче стоил «Рейнджерс» поражения в той игре.

Тем временем Шестёркин продолжал оставаться главным действующим лицом на ледовой площадке. После второй заброшенной шайбы «ураганы» воспряли духом и заиграли намного активнее. Гости заработали большинство после удаления Криса Крайдера, не смогли реализовать лишнего, но прилично нагрузили российского вратаря работой. А затем уже в позиционной атаке заперли хозяев на две минуты в их зоне. Невероятная долгая атака «Каролины» завершилась тем, что Шестёркин выехал за ворота, где столкнулся с форвардом гостей Сетом Джарвисом. Арбитры расценили действия россиянина как атаку игрока, не владеющего шайбой, и выписали голкиперу удаление, которое отправился отбывать в штрафной бокс финский форвард Каапо Какко.

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Впрочем, сам же Шестёркин и ликвидировал это меньшинство, совершив ещё ряд сейвов. В третьем периоде удаления посыпались в разные стороны, но в начале отрезка правила чаще нарушали гости, в результате чего и оказались на льду втроём против пятёрки «Рейнджерс». Тут то за дело и взялся Панарин, в самое нужное время доставший из арсенала свой кистевой бросок. Первый гол россиянина в серии снял все вопросы о победителе шестого матча. Кстати, теперь на счету Панарина в серии с «Харрикейнз» снова больше очков, чем у Шестёркина. До конца третьего периода соперники при любой возможности пытались зацепиться друг с другом, уже передавая приветы на седьмой матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Две голевые передачи и 37 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» снова избежать вылета из плей-офф НХЛ и сравнять счёт в серии с «Каролиной». «Синерубашечники» впервые в своей истории выиграли шесть матчей кряду в плей-офф на домашнем льду. Таким образом, российский вратарь установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Майка Рихтера (5 побед в 1994 году), Стива Бэйкера (5 побед в 1981 году), Эда Джакомина (5 побед в 1974 году) и Дэйва Керра (5 побед в 1940 году).

Что касается «ураганов», то они продлили свою статистическую аномалию в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе команды Бриндамора 7 побед в 7 домашних матчах и 6 поражений в 6 гостевых встречах. Такого удивительного результата в истории НХЛ ещё не было. «Харрикейнз» вообще умудрились стать первым в истории клубом, проигравшим первые 6 матчей в гостях в одном плей-офф. Теперь соперники переезжают на территорию «ураганов», и «Каролина» будет стараться подтвердить закономерность побед на домашнем льду, иначе сезон для неё будет завершён.

Любопытно, что обе команды исторически просто прекрасно смотрятся в решающих матчах. «Каролина» вообще никогда в своей истории не проигрывала в седьмом матче серии. Начиная с финала Восточной конференции 2006 года, «ураганы» шесть раз играли решающие матчи — и каждый раз одерживали победы. Так произошло и в этом году, когда в серии первого раунда она прошла «Бостон», выиграв седьмой матч на домашнем льду. Но и «Рейнджерс» из последних восьми решающих поединков выиграли семь. И они тоже уже имеют в активе подобную победу в нынешнем сезоне. Последний участник полуфинала Кубка Стэнли — 2022 определится в ночь на 31 мая, начало встречи — в 03:00 мск.