Кто заберёт золото, а кто — деревянную медаль? Решающий день ЧМ-2022 по хоккею. LIVE

На чемпионате мира по хоккею наступает время развязки. Сегодня, 29 мая, в Тампере определятся все призёры главного хоккейного турнира года.

В 15:20 мск на лёд «Нокиа-Арены» выйдут чехи и американцы, чтобы разыграть бронзовые медали. Сборная США добивалась такого результата четырежды за последние восемь турниров, а вот Чехия мечтает о хоть каком-нибудь месте на пьедестале уже 10 лет, с ЧМ-2012, когда «народны тим» также взяли бронзу.

Главное событие всего турнира начнётся в 20:20 мск, когда Финляндия и Канада начнут спор за золото. В третий раз подряд эти сборные играют в финале ЧМ, подтверждая, что именно они сейчас являются доминирующей силой в мировом хоккее.

На ЧМ-2019 финны победили 3:1, дубль тогда оформил Марко Анттила. Через два года канадцы взяли реванш, выиграв в овертайме рижского финала 3:2. Всего же канадцы являются 27-кратными чемпионами мира, у финнов таких титулов только три.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительного дня чемпионата мира по хоккею. Следите вместе с нами за развязкой главного хоккейного турнира года.