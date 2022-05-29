Русские из «Сент-Луиса» пропали в самый важный момент сезона. Что с ними будет дальше?

Как-то незаметно самой русской командой лиги из «Тампы» стал «Сент-Луис». Учитывая то, что наши игроки традиционно кучкуются на Востоке, внезапная любовь команды из штата Миссури к нашим хоккеистам выглядит ещё интереснее. В этом сезоне мы видели целое русское звено Бучневич — Барбашёв — Тарасенко, прорыв Торопченко, ещё в прошлом году игравшего в четвёртом звене «Куньлуня», в основу, попытки Костина закрепиться в основе. Получилась своеобразная «рашн файв».

Правда, предпоследний чемпион НХЛ вылетел во втором раунде. Кажется, решающим для «Блюзменов» стало то, что при счёте 1-1 и 1:0 на старте третьего матча в Джордана Биннингтона въехал Назем Кадри. Не оправдывая фанатов «Блюз», которые начали оскорблять Кадри чисто по расовому признаку, стоит сказать, что история «случайных» травмирований игроков соперника у Назема подозрительно велика, чтобы быть случайностью. Вместо героя плей-офф-2019, появление которого позволило переломить серию с «Миннесотой», в воротах снова появился Вилле Хуссо — и банально не потащил.

Но в первую очередь разочаровала атака. Линия нападения у «Блюз» была самой глубокой в лиге — несмотря на то что «Флорида» и «Колорадо» были более результативными, они сильнее полагались на своих суперзвёзд. У «Сент-Луиса» же было сразу девять форвардов с 20+ голами за сезон — а это означало, что и третье звено у них могло таить угрозу.

Однако эта угроза как будто испарилась вместе с травмой Биннингтона. За последние три игры серии с «Колорадо» «Сент-Луис» родил четыре ожидаемых гола. Даже в последней игре сезона две шайбы были не результатом комбинаций, а щелчком защитника (Фолка) и контратакой, родившейся после обреза Джека Джонсона на чужой синей линии. «Блюз» просто мучились на льду.

Шестая игра серии «Колорадо» — «Сент-Луис» Фото: NHL.com

Здесь, конечно, можно пнуть и наших форвардов. К Тарасенко, впрочем, претензий меньше — он стал одним из игроков, вдохновивших команду на камбэк с 0:3 в пятой игре. У него семь опасных моментов за серию — больше всех в команде. А вот Барбашёв, например, за время плей-офф съехал в четвёртое звено с постепенным уменьшением игрового времени и запомнился в основном силовым, после которого Самуэль Жирар получил тяжелейшую травму. У Бучневича за серию лишь 0,33 созданных xG в равных составах — меньше только у чекеров Бозака и Уокера.

Однако больше вопросов к штабу «Сент-Луиса» — во второй половине серии вся команда выглядела так, как будто играла на замедленной скорости. Возможно, много сил было потрачено в первых матчах, где «Блюз» были способны замедлить молниеносные атаки «Колорадо» ситуативным, но очень активным прессингом. Однако бензин закончился слишком уж быстро — в решающем матче игроки «Сент-Луиса» очень медленно передвигались, принимая простые решения, которые не доставляло особых проблем прочитать. Даже с обычной командой НХЛ было сложно выиграть, играя в таком стиле, а против нынешних «Лавин» — невозможно.

На вопрос, почему атака «Блюз» вдруг пересохла в плей-офф, главный тренер Крэйг Берюбе ответил кратко: «Хороший вопрос. Я даже не знаю, что на него ответить». Позже Берюбе добавил: «Мы не могли наладить переход из обороны в атаку. Мы выбрасывали шайбу в нейтральную зону, где они перехватывали контроль. Их мобильная защита сыграла очень хорошо и позволила им выиграть матч».

При этом «Сент-Луис» находится в хорошем положении перед новым сезоном, так как команда оказалась лучше всего подготовленной к промежутку, когда потолок зарплат будет оставаться на одном уровне долгое время. У «Блюз» нет контрактов крупнее $ 7,5 млн (О'Райлли и Тарасенко), на следующий сезон у них есть $ 11 млн на шесть свободных мест в составе — при этом из крупных НСА надо продлить только Дэвида Перрона.

Игроки «Сент-Луиса» отмечают гол в ворота «Колорадо» Фото: NHL.com

Здесь «Блюз» находятся в куда лучшем положении, чем «Колорадо», который летом, скорее всего, потеряет своё второе звено и будет собирать его заново, чем «Миннесота», которую скоро придавят штрафы за выкуп Сутера и Паризе, чем «Вегас», который как будто вообще забил на существование потолка зарплат. Учитывая то, что Запад пока намного менее конкурентен, чем Восток, у «Блюз» есть все шансы бороться за ещё один кубок. Но какую роль в этом сыграют наши игроки?

Клим Костин, скорее всего, поедет в КХЛ, а точнее — в «Авангард», который владеет на него правами и сделал конкретное предложение. После успешного чемпионского года Костин не стал игроком основного состава — в плей-офф он играл в Кубке Колдера, в отличие от Торопченко. Сложно сказать, чего не хватило Костину, чей силовой стиль вроде бы должен неплохо вписываться в стратегию Берюбе, не находясь внутри команды — в НХЛ с её политкорректностью, конечно, никто ничего публично не говорил. Торопченко же, зарекомендовавший себя надёжным пахарем, скорее всего, будет бороться за место в четвёртом звене с парнями типа Логана Брауна.

Интересна история с Барбашёвым. В своё время он высоко котировался по юниорам, стал чемпионом, играя в четвёртом звене — тогда уже казалось, что Иван так и застрянет в роли центра для боттом-6. Однако в межсезонье он прямо попросил у тренерского штаба больше времени и возможностей — на это ему ответили, что их надо заработать. В результате у Барбашёва лучший сезон в карьере с 60 очками, причём он был эффективен с разными партнёрами — и Кайру, и Томасом, и Шенном. Следующий год — определяющий, контрактный.

Летом об обмене Павла Бучневича не раз было сказано, что это настоящая кража для «Блюз». Действительно — чекер Сэмми Бле, которого отправили в Нью-Йорк вместо Павла, сыграл в этом сезоне в два раза меньше игр, чем Бучневич забросил шайб (14 против 30). «Сент-Луис» ценит не только снайперские и плеймейкерские навыки форварда, который провёл лучший сезон в карьере, но и его игру в обороне: Бучневич был одним из ведущих форвардов команды в меньшинстве. Что случилось в плей-офф, ещё предстоит понять — но плохой была вся команда.

Павел Бучневич Фото: NHL.com

Наконец, больше всего интригует судьба Владимира Тарасенко. Несмотря на то что его не обменяли летом, журналисты весь сезон подтверждали, что просьба о трейде в силе остаётся, к ней планируют вернуться в межсезонье. И за год диспозиция коренным образом изменилась: Тарасенко доказал, что заканчивать рано не собирается, впервые в карьере перемахнул за 80 очков и стал лучшим бомбардиром команды.

Возможно, после такого «Блюз» и не захотели бы менять сибирского снайпера, но генменеджер команды Даг Армстронг показал, что не боится менять своих лидеров на истекающих контрактах даже в те моменты, когда его команда продолжает бороться за место в плей-офф. Например, так на дедлайнах меняли Кевина Шаттенкирка и Пола Штястны, когда «Сент-Луис» шёл в кубковой зоне. Цена на Тарасенко прямо сейчас на максимуме — это лучший момент для обмена.

Правда, круг претендентов на потенциальный обмен за год изменился. В какой-то момент прошлого года говорилось, что Тарасенко готов согласиться на обмен куда угодно, но сейчас у одних нет места под потолком, у других — места в составе, у третьих — желания тратиться на 30-летнего снайпера. Подходящих кандидатов не так много — «Бостон», который новый сезон начнёт без Маршана и которому надо ещё успеть что-то выиграть, да «Каролина», которая летом может потерять на рынке НСА своё второе звено. Возможно, в гонку вступит «Нью-Джерси», которым нужен забивной вингер, но они якобы ищут кого-то помоложе.

Владимир Тарасенко Фото: NHL.com

При любом исходе обмена наши игроки будут играть большую роль для клуба. В системе есть молодой Никита Александров, неплохо отыгравший сезон в АХЛ. Недавно подписал контракт Вадим Жеренко — вратарь системы «Динамо», проводивший этот год в Финляндии. Так что, скорее всего, «блюзмены» так и останутся самой русской командой Запада НХЛ.