Такого Америка не ждала! Чехи сделали камбэк за 166 секунд, а потом разорвали защиту США

В третьем периоде чешская команда забивала по голу каждые 3,3 минуты. И забрала первые медали ЧМ за 10 лет.

Сборные США и Чехии испытывали разнообразные проблемы по ходу чемпионата мира, но всё же добрались до медального матча. И если чехи в своём полуфинале ничего не сумели противопоставить канадцам (1:6), то американцы остановились в шаге от победы над финнами (3:4). При этом США до последнего претендовали на финал, играя в четыре защитника. За двое суток кадровые трудности не разрешились (возвращение травмированных и не ожидалось), и на игру за бронзовые награды Америке вновь пришлось выставлять усечённый состав.

США и Чехия уже сражались друг с другом в рамках нынешнего ЧМ. Их встреча на групповом этапе оставила не лучшие воспоминания: сборные играли скорее в шахматы, чем в хоккей, и на двоих забили только два гола. Начало второго матча между соперниками стало словно продолжением первого. За 10 минут стартового периода команды общими усилиями нанесли только пять бросков. Зато уже шестым открыли счёт. Звёздно-полосатые идеально провернули одну из самых банальных и надёжных комбинаций: вчистую выигранное вбрасывание, бросок от синей линии, подставление, добивание – и имя Карсона Кульмана голосом диктора разлетается по стадиону в Тампере.

К следующей голевой атаке американцы подошли более творчески. В большинстве им накоротке удалось разыграть стремительную трёхходовку, которую результативно завершил Адам Годетт.

Вскоре после второго гола «народны тим» могла получить и третий: смачный выстрел Годетта с ползоны приняла на себя перекладина. Растерянность подопечных Кари Ялонена делала дальнейший спор за медаль бессмысленным, но на 15-й минуте они наконец очнулись. Чешские нападающие вышли победителями из затяжной борьбы у борта и быстро довели шайбу до Иржи Черноха. Тот, находясь вблизи пятака, не стал продвигаться глубже и бросил с кистей – точно в угол.

По горячим следам Чехия провела ещё несколько острых контрвыпадов, последний из них завершился удалением у соперника. Впрочем, использовать лишнее пространство смогли не чехи, а американцы: Кульман оформил дубль в результате фантастически быстрой атаки.

Провальный отрезок заставил Ялонена прибегнуть к смене вратаря: после перерыва Карел Веймелка отправился на скамью запасных, а Марек Лангхамер – на лёд. Возможно, именно перестановка голкиперов помогла чехам взбодриться. Во втором периоде они стали действовать заметно активнее. Правда, извлечь пользу из собственной решительности европейцы сумели лишь на 13-й минуте – до минимума разрыв от оппонентов сократил Иржи Смейкал.

Чехия — США, матч ЧМХ-2022 Фото: iihf.com

Удержать уверенную поступь чехам не удалось. К концу периода игра превратилась в весьма хаотическое зрелище, рассыпавшись на цепочки единоборств и единоличных действий, лишённых риска.

Однако в дебюте третьей двадцатиминутки всё изменилось. Чехия поставила на карту всё, ринулась вперёд и преуспела. В течение трёх минут команда забросила трижды: два великолепных броска в исполнении Давида Пастрняка и один от Романа Червенки оказались неотразимыми и отправили соперника в нокдаун. В концовке Давид Кемпф сделал дубль – сначала забросил в меньшинстве, а затем в пустые ворота. Американцы ответили голом на предпоследней минуте. Но точку в матче поставил Давид Пастрняк – нападающий стал автором хет-трика.

8:4 – чехи устроили мощнейший камбэк, забросив шесть шайб за один период. Впервые за 10 лет сборная покинет чемпионат мира с медалями. Американцы, по ходу турнира лишившиеся половины защитников, улетают домой ни с чем.