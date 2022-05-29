Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Финляндия — Канада, финальный матч чемпионата мира по хоккею, судейский скандал, 29 мая 2022 года

Грандиозный скандал в финале ЧМ! Судьи за уши тащили финнов к золоту?
Павел Панышев
Судейский скандал в финале ЧМХ-2022!
Комментарии
Шведские арбитры превратили решающую встречу в настоящий позор.

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сошлись сборные Канады и Финляндии. Если честно, то подобного рода однотипные финалы начинают надоедать. Но что поделать, если, например, сборную России к нынешнему турниру не допустили по каким-то надуманным и неспортивным причинам? Ценность золотых медалей в таком случае мгновенно снижается, а сам турнир в Хельсинки, включая организацию, оставляет желать лучшего. Интересно, приятно ли самим канадцам и финнам становиться медалистами в такой обстановке. Ведь спортивный принцип нарушен.

Канада унизила Чехию на ЧМ! Теперь турнир ждёт надоевший финал Канада унизила Чехию на ЧМ! Теперь турнир ждёт надоевший финал

«Это самое замечательное, ты играешь у себя дома в этой ситуации, у тебя есть шанс побороться за золотую медаль, так что давайте просто подготовимся к этому и постараемся наслаждаться каждым моментом», — заявил после победного полуфинала с американцами нападающий финнов Микаэль Гранлунд.

Искренне это сказано или нет — судите сами. Но факт отличной работы главного тренера Суоми Юкки Ялонена в последние годы отрицать не будем. Золотые олимпийские медали его сборная выиграла в честной и бескомпромиссной борьбе с россиянами.

Однако финал в любом случае получился с душком. Почему? Всё предельно просто. В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу канадской сборной в игру начали вмешиваться шведские судьи: Микаэль Норд и Линус Элунд. Российских судей, как вы понимаете, до чемпионата мира тоже не допустили, а ведь они могли бы отработать намного качественнее.

ЧМ-2022. Финал
29 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Канада
0:1 Козенс (Барзал, Сиверсон) – 24:00 (5x4)   1:1 Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен) – 44:13 (5x3)   2:1 Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен) – 45:57 (5x4)   3:1 Армиа (Ламмикко) – 54:04 (5x5)   3:2 Уайтклауд (Барзал, Андерсон) – 57:48 (6x5)   3:3 Комтуа (Барзал, Батерсон) – 58:36 (6x5)   4:3 Маннинен (Гранлунд, Хейсканен) – 66:42 (4x3)

В итоге шведские рефери решили помочь своим географическим соседям. В третьем периоде в пользу хозяев свистнули три (!) подряд фола в тот момент, когда канадцы находились в зоне атаки.

По две минуты штрафа получили Руа, Грегор и Силлинджер, при этом третье удаление было буквально высосано из пальца. Нужно было очень сильно захотеть увидеть в данном эпизоде нарушение правил.

Новость по теме
Видео спорного удаления канадца в финале ЧМ-2022, после которого Финляндия сравняла счёт

Сборная Суоми предоставленными ей подарками воспользовалась с большим удовольствием: Микаэль Гранлунд сперва реализовал преимущество «пять на три», а затем и «пять на четыре». Клод Жюльен, канадские хоккеисты и весь тренерский штаб просто не понимали, что происходит, с удивлением наблюдая за происходящим на лавке.

«Позор! Надеюсь, судьям тоже дадут золотые медали, если Финляндия выиграет матч», — написал у себя в соцсетях известный канадский хоккеист Марк Мето.

В результате финны (а ведь после Гранлунда забил ещё и Армиа) должны были довести дело до победы в основное время, выиграв в олимпийский сезон ещё и домашний чемпионат мира, но «кленовые листья» каким-то чудом смогли перевести игру в овертайм, сделав счёт 3:3. И лишь в дополнительное время Финляндия дожала соперника.

Повторимся, без сборной России и с позорным судейством, из-за которого финал превратился в скандал, никакой ценности подобные игры не имеют. Они пригодятся тем же финнам разве что для галочки и собственного удовлетворения.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022