Грандиозный скандал в финале ЧМ! Судьи за уши тащили финнов к золоту?

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сошлись сборные Канады и Финляндии. Если честно, то подобного рода однотипные финалы начинают надоедать. Но что поделать, если, например, сборную России к нынешнему турниру не допустили по каким-то надуманным и неспортивным причинам? Ценность золотых медалей в таком случае мгновенно снижается, а сам турнир в Хельсинки, включая организацию, оставляет желать лучшего. Интересно, приятно ли самим канадцам и финнам становиться медалистами в такой обстановке. Ведь спортивный принцип нарушен.

«Это самое замечательное, ты играешь у себя дома в этой ситуации, у тебя есть шанс побороться за золотую медаль, так что давайте просто подготовимся к этому и постараемся наслаждаться каждым моментом», — заявил после победного полуфинала с американцами нападающий финнов Микаэль Гранлунд.

Искренне это сказано или нет — судите сами. Но факт отличной работы главного тренера Суоми Юкки Ялонена в последние годы отрицать не будем. Золотые олимпийские медали его сборная выиграла в честной и бескомпромиссной борьбе с россиянами.

Однако финал в любом случае получился с душком. Почему? Всё предельно просто. В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу канадской сборной в игру начали вмешиваться шведские судьи: Микаэль Норд и Линус Элунд. Российских судей, как вы понимаете, до чемпионата мира тоже не допустили, а ведь они могли бы отработать намного качественнее.

В итоге шведские рефери решили помочь своим географическим соседям. В третьем периоде в пользу хозяев свистнули три (!) подряд фола в тот момент, когда канадцы находились в зоне атаки.

По две минуты штрафа получили Руа, Грегор и Силлинджер, при этом третье удаление было буквально высосано из пальца. Нужно было очень сильно захотеть увидеть в данном эпизоде нарушение правил.

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Сборная Суоми предоставленными ей подарками воспользовалась с большим удовольствием: Микаэль Гранлунд сперва реализовал преимущество «пять на три», а затем и «пять на четыре». Клод Жюльен, канадские хоккеисты и весь тренерский штаб просто не понимали, что происходит, с удивлением наблюдая за происходящим на лавке.

«Позор! Надеюсь, судьям тоже дадут золотые медали, если Финляндия выиграет матч», — написал у себя в соцсетях известный канадский хоккеист Марк Мето.

В результате финны (а ведь после Гранлунда забил ещё и Армиа) должны были довести дело до победы в основное время, выиграв в олимпийский сезон ещё и домашний чемпионат мира, но «кленовые листья» каким-то чудом смогли перевести игру в овертайм, сделав счёт 3:3. И лишь в дополнительное время Финляндия дожала соперника.

Повторимся, без сборной России и с позорным судейством, из-за которого финал превратился в скандал, никакой ценности подобные игры не имеют. Они пригодятся тем же финнам разве что для галочки и собственного удовлетворения.