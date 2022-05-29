Невероятная развязка финала ЧМ! Финны потеряли всё за 48 секунд, но выгрызли золото!

Чемпионат мира по хоккею – 2022 подошёл к своему завершению. Программу заключительного дня открывал бронзовый матч, где неудачники полуфиналов из США и Чехии устроили перестрелку с 12 заброшенными шайбами. При этом семь из них побывали в воротах в последней двадцатиминутке – «народны тим» проигрывала 2:3 после двух периодов, но в третьем не оставила американцам никаких шансов на медали.

Решающий матч турнира, который и без того из-за излишней политизированности в последние пару лет перестал вызывать большой интерес и из праздника резко превратился в тусовку для избранных, заставил вспомнить известное крылатое выражение из футбола и переделать его на хоккейный лад: «Хоккей – простая игра. В неё играют 16 сборных, а в финале оказываются канадцы и финны».

С такой вывеской проходит финал уже третьего подряд чемпионата мира – в 2019 году Суоми без энхаэловцев в составе выиграли со счётом 3:1, а в прошлом году «кленовые» взяли реванш, дважды отыгрываясь по ходу встречи и забросив решающую третью шайбу в дополнительное время.

Но если два предыдущих матча прошли на нейтральной территории – в Братиславе и Риге, — то сегодня финны получили серьёзную помощь в лице собственных болельщиков, до отказа заполнивших «Нокиа-Арену» в Тампере.

Изобретать автобус в попытке удивить соперника ни те, ни другие не стали. Под крики трибун «Суоми! Суоми!» на льду разворачивалась вполне ожидаемая картина – канадцы взяли шайбу под свой контроль, играли позиционно и пытались выбраться на пятак к Олкинуоре (в первом периоде получилось лишь однажды, Юхо оказался готов и выручил), а финны выжидали момент и убегали в контратаки, но на другом конце не дремал Дриджер.

Игра была достаточно осторожной, но за первую же ошибку в дисциплине, которая произошла в начале второй двадцатиминутки, хозяева поплатились, и очень быстро. «Кленовые» сделали то, чего не получилось больше ни у кого за предыдущие девять матчей и 16 попыток – Барзал сделал перевод на левый фланг атаки, откуда никем не прикрытый Козенс в касание отправил шайбу в сетку и испортил подопечным Юкки Ялонена прежде идеальную статистику по игре в меньшинстве.

Не сказать, что гол как-то сильно поменял игру – разве что канадцы немножко сбавили обороты и менее активно встречали финнов в их зоне. Распоряжаться шайбой у хозяев не получалось ни в равных составах, ни в большинстве, когда такая возможность появилась у них в середине периода. Раскрываться команды не торопились, оставив всю борьбу на заключительную треть основного времени.

В самом её начале канадцы умудрились схватить три удаления за четыре минуты! Дважды финны играли в формате «пять на три», и оба раза такие отрезки длились пять секунд. Первый раз – из-за почти двухминутного интервала в удалениях, а во второй – из-за гола Гранлунда, который после взятого Ялоненом тайм-аута оказался в нужном месте, подкараулив отскок от лицевого борта после броска Хейсканена.

Для Канады плохие новости на этом не закончились – вдобавок к пропущенной шайбе подопечные Клода Жюльена потеряли Дриджера, который получил повреждение в попытке отразить бросок Гранлунда и был вынужден покинуть площадку. Вместо него вышел ранее не сыгравший ни секунды на турнире Томкинс – и тут же получил свой привет от Гранлунда, реализовавшего ещё одно большинство. Чтобы перевернуть игру с ног на голову, ему хватило всего 1 минуты и 44 секунд.

Это сильно ударило по уверенности канадцев, которые проиграли первые 15 минут периода по броскам со счётом 1:11. А по голам 0:3 – Армиа не стал долго тянуть после вбрасывания в зоне атаки и сразу бросил неотразимо для Томкинса.

Но канадцы не были бы канадцами, если бы не попытались отыграться. И за две минуты до конца интрига была возрождена – Жюльен снял вратаря, и буквально тут же Уайтклауд точным броском в верхний угол сократил отставание до минимума. А меньше чем через минуту и сравняли счёт! Комтуа остался один на пятаке и пробил Олкинуору – канадцы потратили всего четыре броска в створ на два гола в третьем периоде.

Во второй раз подряд финал чемпионата мира перешёл в дополнительное время, однако в этом году победа осталась за финнами. Удаление Шабо дало хозяевам возможность, которой нельзя было не воспользоваться. Героем для Финляндии стал экс-форвард «Салавата» Сакари Маннинен, который после передачи Гранлунда принёс Суоми золото домашнего ЧМ.

Эта победа стала особенной для Валлтери Фильппула – к Кубку Стэнли – 2008 и золоту ОИ-2022 он добавил золото чемпионата мира и стал первым финном-членом Тройного золотого клуба и 30-м игроком в этом списке. Финляндия же в четвёртый раз выиграла ЧМ и стала первой командой после Швеции-2006, выигравшей ЧМ и ОИ в один год.