Экс-партнёр Ягра, двужильный американец, уникальный финн. Главные герои ЧМ-2022 по хоккею

В Тампере завершился чемпионат мира по хоккею. Триумфатором турнира стала национальная команда Финляндии. После окончания финального матча ИИХФ назвала символическую сборную первенства.

Лучшим вратарём организаторы признали Юхо Олкинуору. Финн также получил приз MVP первенства. Вклад экс-голкипера «Магнитки» в успех сборной трудно переоценить. 31-летний уроженец Хельсинки отметился выдающейся статистикой: в четырёх матчах из восьми он был непробиваем, в среднем пропускал по 1,13 шайбы за игру.

Юхо Олкинуора Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Добраться до таких показателей Олкинуоре помог в том числе Микко Лехтонен. Впрочем, о личных достижениях бывший защитник СКА тоже не забыл. 28-летний хоккеист набрал 12 (2+10) очков в 10 матчах. Причём Лехтонен не просто набивал статистику в проходных играх. Как раз, наоборот, он становился тем заметнее, чем серьёзнее был соперник его команды. Например, Микко по два раза попадал в протокол во встречах со шведами и канадцами.

Сет Джонс не стремился ворваться в бомбардирские рейтинги, но без него сборная США вряд ли получила бы место в четвёрке сильнейших команд турнира. Из-за травм партнёров на долю защитника «Чикаго» выпала сверхурочная нагрузка. В трёх матчах чемпионата он провёл на льду больше 30 минут, ещё в шести сыграл больше 23. Несмотря на изнурительный график работы, Джонс сохранил положительный показатель полезности – «+1».

Среди нападающих на протяжении всего турнира гремело имя Романа Червенки. Чех, чьи лучшие годы, казалось, уже позади, стал лучшим бомбардиром чемпионата. 36-летний экс-партнёр Яромира Ягра по «Авангарду» набирал в среднем почти по два очка за матч. В 10 играх у него 17 (5+12) баллов. Основным снайперским оружием Червенки, как выяснилось, остался потрясающий бросок. Правда, ещё большее удивление вызвала его скорость. Порой это достоинство даже мешало его команде: на входе в чужую зону Роман опережал не только партнёров, но и шайбу.

Роман Червенка Фото: iihf.com

Одним из самых надёжных игроков ЧМ оказался Сакари Маннинен. Экс-нападающий «Салавата Юлаева» проявлял себя в те минуты, когда геройский рывок требовался его сборной в наибольшей степени. Самое красноречивое подтверждение этим словам – «золотой» гол Маннинена. Однако без других его шайб финны могли и не добраться до решающего матча. Сакари забрасывал во всех играх плей-офф.

Единственный канадец, который попал в символическую пятёрку, — Пьер-Люк Дюбуа. Включение нападающего «Коламбуса» в этот список – неоднозначное решение. С одной стороны, он вместе с Козенсом и Пастрняком поделил лавры лучшего снайпера. С другой — шесть из семи шайб Пьер-Люк отправил в ворота не самых принципиальных конкурентов своей сборной – Германии, Словакии и Франции. В финале Дюбуа сыграл 23 минуты, почти через смену появлялся на площадке в овертайме, но результативными действиями не отметился.

Легче в числе лучших хоккеистов турнира представить соотечественника Дюбуа – Мэтью Барзала. Нападающий «Айлендерс» не стремился раскрываться в предварительном раунде, зато вытянулся во весь рост, когда в его талантах действительно нуждались. Барзал возглавил выдающийся камбэк канадцев в четвертьфинале со шведами и до последнего вытягивал сборную на золото – в финале он поучаствовал во всех трёх голах своей команды.

Мэтью Барзал Фото: iihf.com

А вот Денису Мальгину – пожалуй, самому близкому к России человеку на чемпионате, способности делать разницу в критический момент не хватило. Пока остальные неспешно нащупывали соревновательный ритм, швейцарец уже мог похвастать отличными цифрами – 12 очков в восьми матчах. Четверть из них Денис заработал в игре с датчанами. Зато в матче 1/4 финала с американцами хранил молчание от стартового вбрасывания до финального свистка. Тем не менее Мальгин замкнул топ-5 бомбардиров ЧМ.

Словацкий вундеркинд Юрай Слафковски остановился на 12-й позиции, хотя его игра, как и на Олимпиаде, вызвала лишь положительные оценки. 18-летний Слафковски набрал восемь баллов и с большим отрывом стал лучшим в своей команде.

Хоккеист, который годится Слафковски в отцы, сделал себя уникальным. 38-летний Валттери Фильппула смотрелся на турнире неброско, но первым из финнов вошёл в «Тройной золотой клуб», вслед за Кубком Стэнли и Олимпиадой выиграв чемпионат мира.