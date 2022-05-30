«Это наш единственный шанс». Теперь понятно, почему Чехия не хочет видеть Россию на ЧМ

Накануне сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2022. Для чешской команды эта награда стала 13-й в новейшей истории и 47-й в истории страны на чемпионатах мира.

Сборная Чехии, существующая с 1993 года, на ЧМ по хоккею завоевала 13 медалей: шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых. Ещё 34 награды (шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых) на счету Чехословакии, чьей правопреемницей стали чехи. Таким образом, сборная Чехии сравнялась с Россией и Швецией по числу медалей — по 47.

Интересно, что добытая награда стала для чешской команды первой за 10 лет. Последнюю медаль чемпионата мира чешские хоккеисты завоёвывали в 2012 году, когда в матче за третье место обыграли сборную Финляндии со счётом 3:2 благодаря голам Петра Прухи, Иржи Новотны и Давида Крейчи, выступавшего и на нынешнем турнире.

«Невероятно, как мы пообщались перед третьим периодом. Команда, которую мы создали, неописуема. Было трудно сохранять терпение, особенно в первом периоде при счёте 1:3, но мы знали, что это наш единственный шанс, и мы не хотели делать то, что у нас было с Канадой. Команда хорошо сыгралась, я очень доволен. Мы забираем бронзу домой!» — не скрывал своих эмоций после победы над США форвард сборной Чехии Матей Блюмель.

Здесь не поспоришь. Действительно, если бы участие в чемпионате мира принимала сборная России, отстранённая по совершенно надуманным и неспортивным причинам, то подобного шанса бороться за медали и выиграть бронзовые награды у чехов могло и не быть. Отсюда такие радость и даже счастье наконец-то оказаться на подиуме. Но есть ли полное душевное удовлетворение от достигнутого результата? Сомнительно, ведь спортивный принцип соревнований был нарушен.

Сборная Чехии Фото: iihf.com

Подлил масла в огонь и первый вице-президент ИИХФ, чех Петр Бржиза, прямым текстом заявивший, что не представляет себе участие сборной России в мировых первенствах. Бржиза – лицо заинтересованное, ему выгодно, чтобы чешская сборная брала медали, а главные конкуренты просто устранялись.

«Центральное место на чемпионате мира принадлежит самому хоккею. И весь Совет ИИХФ поддержал это решение. Отстранение сборной России от участия в турнире – это решение, обеспечивающее безопасность и целостность проведения чемпионата. Я сейчас не могу представить, чтобы русские могли участвовать в турнирах. Представьте себе 18-летних парней, которых сопровождают охранники и подразделение спецназа, чтобы доставить их на арену и обратно. Это не функция спорта», – заявил Бржиза по ходу турнира.

Здесь, конечно, не обошлось без лукавства и даже вранья. Никакие охранники из спецназа никого бы не сопровождали, безопасности турнира ничего бы не угрожало, а чемпионат мира со сборной России обрёл бы привычные для себя яркие краски, а не стал бы самым провальным в плане посещаемости за всю историю. Ещё и судейский скандал в финале добавил дополнительного негатива. В общем, сплошной провал.

Но главное, что теперь стало окончательно ясно, почему в Чехии так сильно не хотят видеть сборную России на чемпионате мира, да ещё и пользуются административным ресурсом, накачивая ИИХФ глупыми заявлениями своего вице-президента – соотечественника.

Может, в будущем стоит исключить из турнира ещё какую-нибудь сборную? Тогда, глядишь, сборная Чехии сможет добраться не только до бронзовых медалей, но и до чего-нибудь более серьёзного и случайно запрыгнуть в финал.