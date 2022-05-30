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Сборная Чехии по хоккею выиграла первые медали чемпионата мира за 10 лет, сборной России не было на турнире

«Это наш единственный шанс». Теперь понятно, почему Чехия не хочет видеть Россию на ЧМ
Павел Панышев
Чехия выиграла бронзу чемпионата мира — 2022
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Но есть ли полное удовлетворение от добытого таким путём успеха?

Накануне сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2022. Для чешской команды эта награда стала 13-й в новейшей истории и 47-й в истории страны на чемпионатах мира.

Сборная Чехии, существующая с 1993 года, на ЧМ по хоккею завоевала 13 медалей: шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых. Ещё 34 награды (шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых) на счету Чехословакии, чьей правопреемницей стали чехи. Таким образом, сборная Чехии сравнялась с Россией и Швецией по числу медалей — по 47.

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Интересно, что добытая награда стала для чешской команды первой за 10 лет. Последнюю медаль чемпионата мира чешские хоккеисты завоёвывали в 2012 году, когда в матче за третье место обыграли сборную Финляндии со счётом 3:2 благодаря голам Петра Прухи, Иржи Новотны и Давида Крейчи, выступавшего и на нынешнем турнире.

«Невероятно, как мы пообщались перед третьим периодом. Команда, которую мы создали, неописуема. Было трудно сохранять терпение, особенно в первом периоде при счёте 1:3, но мы знали, что это наш единственный шанс, и мы не хотели делать то, что у нас было с Канадой. Команда хорошо сыгралась, я очень доволен. Мы забираем бронзу домой!» — не скрывал своих эмоций после победы над США форвард сборной Чехии Матей Блюмель.

Здесь не поспоришь. Действительно, если бы участие в чемпионате мира принимала сборная России, отстранённая по совершенно надуманным и неспортивным причинам, то подобного шанса бороться за медали и выиграть бронзовые награды у чехов могло и не быть. Отсюда такие радость и даже счастье наконец-то оказаться на подиуме. Но есть ли полное душевное удовлетворение от достигнутого результата? Сомнительно, ведь спортивный принцип соревнований был нарушен.

Сборная Чехии

Сборная Чехии

Фото: iihf.com

Подлил масла в огонь и первый вице-президент ИИХФ, чех Петр Бржиза, прямым текстом заявивший, что не представляет себе участие сборной России в мировых первенствах. Бржиза – лицо заинтересованное, ему выгодно, чтобы чешская сборная брала медали, а главные конкуренты просто устранялись.

«Центральное место на чемпионате мира принадлежит самому хоккею. И весь Совет ИИХФ поддержал это решение. Отстранение сборной России от участия в турнире – это решение, обеспечивающее безопасность и целостность проведения чемпионата. Я сейчас не могу представить, чтобы русские могли участвовать в турнирах. Представьте себе 18-летних парней, которых сопровождают охранники и подразделение спецназа, чтобы доставить их на арену и обратно. Это не функция спорта», – заявил Бржиза по ходу турнира.

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Здесь, конечно, не обошлось без лукавства и даже вранья. Никакие охранники из спецназа никого бы не сопровождали, безопасности турнира ничего бы не угрожало, а чемпионат мира со сборной России обрёл бы привычные для себя яркие краски, а не стал бы самым провальным в плане посещаемости за всю историю. Ещё и судейский скандал в финале добавил дополнительного негатива. В общем, сплошной провал.

Но главное, что теперь стало окончательно ясно, почему в Чехии так сильно не хотят видеть сборную России на чемпионате мира, да ещё и пользуются административным ресурсом, накачивая ИИХФ глупыми заявлениями своего вице-президента – соотечественника.

Может, в будущем стоит исключить из турнира ещё какую-нибудь сборную? Тогда, глядишь, сборная Чехии сможет добраться не только до бронзовых медалей, но и до чего-нибудь более серьёзного и случайно запрыгнуть в финал.

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