Король Шестёркин и его свита переписали историю НХЛ! «Рейнджерс» мчатся к Кубку Стэнли

«Весь сезон на кону, не так ли? Что ж, это очень весело. Теперь от нашей команды требуется проявить характер – необходимо выйти на лёд, сыграть в правильный хоккей и вернуться в раздевалку с победой, как мы это сделали в прошлый раз. Так что мы просто должны попытаться повторить то же самое, что мы уже сделали в прошлый раз», — сказал защитник «Каролины Харрикейнз» Тони Деанджело после поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5, 3-3).

В предыдущей встрече у «ураганов» не получилось с первой попытки закрыть в свою пользу противостояние с «синерубашечниками», в результате чего на решающий матч серия вернулась в Роли. Двумя неделями ранее подопечные Рода Бриндамора действительно уже реализовали аналогичный рецепт успеха в серии с «Бостон Брюинз», когда после поражения в шестом матче в гостях они смогли одержать победу в седьмом матче дома (3:2) и оформить путёвку в следующий раунд.

«Каролина» вообще никогда в своей истории не проигрывала в седьмом матче серии. Начиная с финала Восточной конференции 2006 года с «Баффало Сэйбрз», «ураганы» шесть раз играли решающие матчи — и каждый раз одерживали победы. 16 лет назад, помимо выигранной седьмой встречи у «клинков», «ураганы» в аналогичном стиле также смогли сломить сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли. После чего в 2009 году «Каролина» в первом раунде прошла «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон» – во втором. В 2019 году – «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде, а в этом году снова был обыгран «Бостон» в первом раунде. Три из этих шести побед были одержаны дома.

Но и у «Рейнджерс» в этом розыгрыше Кубка Стэнли уже имелся победный опыт седьмого матча. В серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» команда Жерара Галлана смогла отыграться с 1-3, добилась седьмого матча и благодаря точному броску Артемия Панарина добыла победу в овертайме (4:3 ОТ). На этот раз «Рейнджерс» снова пришлось отыгрываться – теперь с 0-2 и 2-3, что «синерубашечники» с блеском выполнили и повторно заработали право на решающую встречу. Но на этот раз проводить её им пришлось на выезде, а с гостевыми матчами дела в этой серии у обоих соперников откровенно не задались.

В активе команды Бриндамора до сегодняшней встречи было семь побед в семи домашних матчах и шесть поражений в шести гостевых встречах. Такого удивительного результата в истории НХЛ ещё не было. «Харрикейнз» вообще умудрились стать первым в истории клубом, проигравшим первые шесть матчей в гостях в одном плей-офф. Во многом столь невероятная закономерность обусловлена тем, что на домашнем льду тренерский штаб «Каролины» отлично пользуется наложеньем звеньев после смен, полноценным образом задействуя умения тройки Джордана Стаала и одного из лучших защитников НХЛ Джейккоба Слэвина, у которых получается нейтрализовывать лидеров соперников.

«Как наконец-то победить «Каролину» на чужом льду? Я думаю, что нам нужно играть так же, как и сегодня. Дисциплинированно. А в целом сложно сказать, что нужно сделать. Был бы ключ, давно бы выиграли», — говорил форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в шестом матче. За 48 часов, прошедшие между шестой и седьмой игрой, главному тренеру «Рейнджерс» необходимо было найти ответ на вопрос, как справиться с этой проблемой.

В частности, нужно было отыскать ответ на вопрос, почему в выездных матчах у «синерубашечников» практически наотрез отказало большинство. В трёх гостевых встречах с «Каролиной» Парни с Бродвея только однажды использовали лишнего, в свою очередь умудрившись получить две шайбы в свои ворота (баланс – «-1»). Для сравнения, в домашних матчах в этой серии «Рейнджерс» четырежды использовали большинство и не позволили при этом отличиться сопернику в меньшинстве (баланс – «+4»).

Исправлять подобное положение дел подопечные Галлана начали уже с первого большинства в главном матче нынешнего сезона. Уже на второй минуте встречи в штрафной бокс проследовал финский форвард хозяев Себастьян Ахо, только с нарушением правил сумевший нейтрализовать Эндрю Коппа на своём пятаке. «Каролине» практически удалось выстоять в меньшинстве, но в том-то и дело, что только практически. За две секунды до освобождения Ахо американский защитник гостей Адам Фокс неотразимо щёлкнул в быстрой атаке и вывел «Рейнджерс» вперёд.

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Первый период не достиг ещё и своей середины, как «Рейнджерс» во второй раз в матче реализовали лишнего. Всё тот же Фокс перевёл шайбу в офис Мики Зибанеджеда – шведский форвард зарядил в касание и угодил в располагавшегося в своём офисе на пятаке Криса Крайдера – американский нападающий совершил фирменное подправление, и счёт на табло изменился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для американца этот гол стал 14-м в матчах, когда его команде (а этой командой на протяжении всей карьеры Криса в НХЛ были «Рейнджерс») грозит вылет из плей-офф. По этому показателю он превзошёл достижение россиянина Александра Овечкина, на счету которого 13 голов в таких играх. Таким образом, по этому показателю Крайдер вышел на первое место в лиге среди действующих хоккеистов. И от Криса это было ещё не последнее слово в матче.

Большим достижением отметился и Фокс. В этом розыгрыше Кубка Стэнли 24-летний защитник набрал 10 (2+8) очков в матчах, когда команде грозил вылет в плей-офф НХЛ в случае поражения, что отныне является новым рекордом лиги для игроков обороны. Лидеры «Рейнджерс» выстрелили дуплетом и обеспечили для американской команды невероятно важный задел в счёте.

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А дальше настало время Шестёркина. Для начала российский вратарь совершил потрясающее спасение после броска финского форварда Теуво Терявяйнена. А затем идеально отыграл в меньшинстве, сумев нейтрализовать все угрозы в исполнении спецбригад большинства хозяев. По итогам стартового отрезка в активе Игоря было 16 отражённых бросков, тогда как Раанта совершил только девять сейвов.

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Ещё сильнее настроение тренерскому штабу «Каролины» испортили новости от их медицинской бригады. В перерыве врачи «ураганов» были вынуждены констатировать, что нападающий первого звена Сет Джарвис не сможет продолжить сегодняшний матч. Молодой канадский форвард стал очередной жертвой защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы в этом плей-офф. В середине первого периода американский хоккеист по правилам применил мощнейший силовой приём против Джарвиса и вывел игрока «Каролины» из строя. Арбитры никакого нарушения правил не зафиксировали, да его и не было, ведь Джейкоб угодил сопернику в плечо.

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Не было нарушения правил и в моменте с ещё одной травмой в стане «Каролины». За пять минут до конца второго периода финский голкипер хозяев потащил опасный бросок всё того же Трубы, после чего совершил перемещение к левой штанге и растянулся на льду. Уроженцу Финляндии 33 года, и нынешний плей-офф стал первым в его карьере, который он проводил в роли основного голкипера. Одной из причин подобного стала повышенная травматичности Антти, которая преследовала его на протяжении всей его жизни. Достаточно сказать, что уже в этом плей-офф Раанта в ходе серии с «Бостоном» досрочно завершал матч из-за повреждения. Вот и на этот раз здоровье подвело финского вратаря. Судя по всему, Антти травмировал пах и был вынужден отправиться в раздевалку, а в воротах хозяев появился россиянин Пётр Кочетков.

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И уже второй бросок по его воротам оказался голевым для «Рейнджерс». Российский нападающий Артемий Панарин удачно сыграл в своей зоне, запустив в прорыв партнёра по тройке нападения Райана Строума – канадский форвард закатился в зону атаки и не став ничего выдумывать кистями бросил в створ – Кочетков от пропущенной шайбы «ураганов» не спас. Это очко позволило Панарину догнать Алексея Житника в списке российских игроков по количеству очков в плей-офф НХЛ. Хоккеисты набрали по 39 очков и располагаются на 18-19 местах.

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3:0 в седьмом матче серии за 20 минут до конца встречи – это приговор для проигрывающей команды. И совершить подвиг по расписанию «Каролина» была не в состоянии. Тем более, что уже в начале третьего периода Крайдер реализовал выход один на один с Кочетковым, оформил дубль и окончательно добил надежды хозяев на продолжение сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шайба Трочека, заброшенная им при игре в большинстве, ненадолго зажгла лучик надежды для «Харрикейнз», но моментальный ответ в исполнении Филипа Хитила стал контрольным выстрелом от «Рейнджерс». Проведший очередной потрясающий матч король Шестёркин до конца третьего периода отметился ещё парочкой спасений, в результате завершив игру с 37 сейвами. Шайба Макса Доми была заброшена слишком поздно и уже ничего изменить не могла. «Каролина» заменила вратаря на шестого полевого игрока – и Эндрю Копп поправил статистику, отправив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Команда Бриндамора потерпела первое поражение в плей-офф на домашнем льду, которое моментально стало для «Харрикейнз» роковым. Заодно прервалась и историческая победная серия «ураганов» в решающих матчах. Что касается «Рейнджерс», то они, напротив, второй раз в нынешнем плей-офф оставили за собой седьмой матч. Примечательно, что команда Галлана пятый раз кряду в этом розыгрыше выиграла матч, поражение в котором означало для неё завершение сезона, что является одним из лучших результатов за всю историю НХЛ.

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Спустя семь лет «Рейнджерс» вернулись в финал Восточной конференции, где сыграют с действующим чемпионом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2015 году именно «молниям» «синерубашечники» проиграли финал Востока. И судьбу того противостояния также решили семь матчей. Теперь у Парней с Бродвея появилась возможность взять реванш, а все мы станем свидетелями дуэли двух лучших вратарей России (а то и всей лиги) – Шестёркина и Андрея Василевского.