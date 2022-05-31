«Они просто киборги!» В Америке предвкушают эпичную дуэль русских вратарей

Андрей Василевский против Игоря Шестёркина — это будет противостояние сильнейших вратарей на планете.

Все финалисты конференций плей-офф НХЛ определены. На Западе все в предвкушении сногсшибательного противостояния Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона, но восточную серию ждут не меньше, потому что там сойдутся два лучших вратаря этого плей-офф, да и вообще во всей НХЛ.

Дуэль Игоря Шестёркина и Андрея Василевского не нуждается в дополнительной раскрутке. Один – обладатель «Везина Трофи», двух последних Кубков Стэнли и звания MVP плей-офф. Грандиозный вратарь, одно имя которого приводит соперников в ужас. Спросите «Флориду», самую забивающую команду регулярки, которая вылетела в четырёх матчах, а Василевский в этой серии пропускал меньше шайбы за игру (0,75) и отразил 98,1% бросков.

Кажется, с Василевским прямо сейчас способен конкурировать только Игорь Шестёркин. Он отобрал у Артемия Панарина звание главной звезды «Рейнджерс», а летом, скорее всего, ему вручат «Везину». Без него «Рейнджерс» не прошли бы и первый раунд. После первых четырёх (весьма удручающих) матчей он вышел на новый уровень и поймал невероятный кураж. Вытащил свою команду с 1-3 с «Питтсбургом», затем с 2-3 с «Каролиной», в последней серии отразив 94,9% бросков, пропуская 1,72 шайбы в среднем за игру.

«Василевский и Шестёркин – с другой планеты. Они просто киборги»

Североамериканские журналисты и эксперты в восторге от того, какую эпичную битву им готовит финал Востока.

«Сегодня в Шестёркине было что-то от Василевского», — написал репортёр Sportsnet Ник Алберга.

«Надо отдать должное НХЛ за то, что она даёт фанатам разнообразие. Хотите атакующего хоккея – смотрите Западную конференцию, а затем приходите на Восток на битву элитных вратарей», — отметил автор The Athletic Саад Юсуф.

«Шестёркин против Василевского – это будет весело. Для нас, не для игроков», — считает журналист Дэвид Паньотта.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

«Звёздные сюжетные линии в финалах конференций. Василевский против Шестёркина. Макдэвид против Маккиннона. Запасайтесь попкорном», — пошутил бывший защитник НХЛ Карло Колайаково.

«Василевский против Шестёркина. В каждом матче по четыре овертайма, всего в серии забьют -4 гола», — пошутила редактор Golden Star News Клэр Палмер.

«Василевский против Шестёркина – это будет чума», — написал журналист Мэтт О’Лири.

«Шестёркин и Василевский – с другой планеты в сравнении со всеми остальными вратарями НХЛ. Разница в классе между ними и третьим лучшим вратарём в лиге просто умопомрачительная. Это не обвинение остальной лиги, они просто киборги», — написал репортёр радио WPLG Иан Маргол.

«Василевский – «золотой» стандарт вратаря. Пока не будет доказано обратное»

«Вместо величайшего Сидни Кросби против династии «Тампы» «молнии» получают лёгкий выход в финал. Хоккейный мир ограбили. «Рейнджерс» в этом плей-офф ещё ни разу не противостояли основному вратарю и всё равно еле-еле держатся на плаву. Вратарь «Рейнджерс» в одиночку выигрывает матчи? А Василевский что, не выигрывает? Против «Рейнджерс» ещё не играл основной вратарь соперника», — предоставил альтернативную точку зрения редактор The Score Алекс Моретто.

«39 сейвов в седьмом матче первого раунда с «Питтсбургом» и 37 сейвов в триумфальной победе в седьмом матче второго раунда с «Каролиной» — только начало наследия Шестёркина. Шестёркин и «Рейнджерс» пока что играли против третьего и второго вратаря и только одну игру провели против основного вратаря, который вышел после перелома ноги. Такого вызова, который будет в следующем раунде, они ещё не встречали.

У этого вызова есть имя. Андрей Василевский. «Прямо сейчас он – лучший вратарь мира. Думаю, это будет хорошая битва», — сказал Шестёркин», — пишет New York Post.

«И вот «Рейнджерс» в четырёх победах от выхода в финал. И вот, впервые с 2015 года, «Рейнджерс» пробились в четвёрку лучших. Меньше чем через двое суток им предстоит выйти против действующего чемпиона «Тампы».

И вот мы снова восхваляем особенные вратарские качества Игоря Шестёркина, который помог «Рейнджерс» выиграть пять из пяти матчей в этом плей-офф, когда команда стояла на грани вылета. И мы очень ждём его личного противостояния с Андреем Василевским.

Эти двое русских, без сомнения, являются двумя лучшими вратарями на планете. Это огромный скачок после того, как в первых двух раундах «Рейнджерс» играли против Доминга, Джарри, Раанты и Кочеткова.

«Два лучших вратаря. Достижения Василевского говорят сами за себя. Но я думаю, достижения Шестёркина тоже говорят за себя. То, что он делает весь сезон, безумно впечатляет. Два хороших вратаря друг против друга, и я верю в Шести», — сказал защитник Адам Фокс.

Игорь Шестеркин Фото: Getty Images

«Игорь – великолепный вратарь, мы это видели и знаем, что он выиграет [«Везину»] в этом году. Он невероятен. Василевский выиграл два Кубка подряд. Следующая серия будет превосходной», — сказал Жерар Галлан.

Конечно, Шестёркин – не единственная причина, почему «Рейнджерс» выбили из плей-офф «Каролину». Но Шестёркин эффективно уничтожил «ураганов», когда те контролировали игру в равных составах в первом и начале второго периода. К концу матча «Пи-Эн-Си Арена» звучала как «Гарден», по ней разносились скандирования «Игорь, Игорь».

Но всё же Василевский – это абсолютный «золотой» стандарт вратаря, пока не будет доказано обратное. Однако это не означает, что Шестёркин не способен с этим справиться. Это значит только то, что ему придётся с этим справиться, чтобы «Рейнджерс» могли выйти в финал», — пишет Newsday.