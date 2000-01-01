Кто из российских хоккеистов ещё претендует на Кубок Стэнли?
В финалах Востока и Запада сыграют семеро россиян.
Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Три передачи и шайба — результат Панарина в семиматчевой серии с «Каролиной». Дальше — больше?
Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
В двух последних матчах с «Каролиной» голкипер сделал по 37 сейвов и даже две результативных передачи.
Александр Георгиев, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Всю серию с «Каролиной» Георгиев пробыл на скамейке запасных, пока он стабильный второй номер после Шестёркина.
Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Тампа» уверенно провела серию с «Флоридой», а в заключительной встрече Василевский даже оформил шат-аут с 49 сейвами.
Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
В серии с «Флоридой» защитник сделал две передачи и обошёлся без штрафных минут.
Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Две шайбы и пять передач за четыре встречи с «Флоридой»: Кучеров показывает, что он в отличной форме.
Валерий Ничушкин, «Колорадо Эвеланш»
В серии с «Сент-Луисом» Ничушкин забросил одну шайбу и сделал три передачи, тем самым помог команде выйти в финал Запада.
Кто вылетел?
Андрей Свечников
Пётр Кочетков («Каролина»)
Сергей Бобровский
Максим Мамин («Флорида»)
Иван Барбашёв
Владимир Тарасенко
Алексей Торопченко
Павел Бучневич («Сент-Луис»)
Никита Задоров («Калгари»)
Пётр Кочетков («Каролина»)
Сергей Бобровский
Максим Мамин («Флорида»)
Иван Барбашёв
Владимир Тарасенко
Алексей Торопченко
Павел Бучневич («Сент-Луис»)
Никита Задоров («Калгари»)
Кто из россиян ещё борется за Кубок Стэнли? Панарин и Кучеров в игре, Свечников в пролёте
Читайте также
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Жёны и подруги наших звёзд НХЛ
Все рекорды Капризова в этом сезоне
Как ЦСКА и «Металлург» бились за Кубок Гагарина
Сколько потратили на ЧМ-2023 по хоккею в СПб?
Все травмы Александра Овечкина
Благородные поступки Овечкина
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию