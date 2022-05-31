Финны подмяли ИИХФ под себя. Они сделают всё, чтобы Россия вернулась не скоро

У канадских хоккеистов традиционно много достоинств. Родоначальникам хоккея с детства прививают желание играть до финальной сирены, несмотря на счёт и умение достойно проигрывать. Вспомните, чтобы в НХЛ после поражения кто-то жаловался на судейство – такие случаи за последние лет 10-15, конечно, были, но пересчитать их можно по пальцам одной руки.

И если канадцы жалуются на судейство, значит, всё действительно плохо и мы имеем вопиющий случай.

Для начала давайте вспомним ключевые удаления финала.

Хейсканен попадает по лицу своей же клюшкой, ошибочный фол высоко поднятой клюшкой

Этот момент разобрали везде, где только можно. Ну, допустим, непредвзятые шведские арбитры Норд и Олунд просто ошиблись. Бывает. Финны сравняли счёт, а потом вышли вперёд.

Вот удаление в овертайме.

Симуляция и подножка в ОТ финала

Да, Шабо поднимает клюшку вверх, и тут при большом желании можно найти задержку, но Бьёрнинен падает как подкошенный, очевидно подпрыгивая и картинно подгибая ноги. Это обоюдное удаление – одного за задержку, другого – за симуляцию. Далее Бьёрнинен в падении уже сам цепляет Шабо, и тут должна быть подножка. Однако две минуты получил только канадец. Вы уверены, что за такое надо удалять в овертайме матча за золото? Гнев канадцев очевиден.

Это лишь два момента, скажете вы. И роковое для Канады стечение обстоятельств. Допустим и это. Но «Чемпионат» решил изучить вопрос и посмотрел все матчи сборной Финляндии на домашнем ЧМ. И нашел более трёх десятков пропущенных нарушений! Это уже никакое не стечение обстоятельств, а то самое «домашнее» судейство во всей красе. Приведём лишь некоторые из них.

Тот же финальный матч. Армиа хватает руками соперника и даже разворачивает его, словно это греко-римская борьба.

Задержка руками — пропуск

Последние минуты полуфинала. Американцы штурмуют ворота Олкинуоры. Будущий герой ЧМ Маннинен накладывает сопернику клюшку между рук. Явный фол!

Задержка клюшкой на последних минутах

Ламмикко сбивает американца с ног. Звезда НХЛ Сет Джонс, не привыкший симулировать и апеллировать к арбитрам, поднимает руку, потому что фол очевиднейший. Но только не для судей.

Пропуск умышленной подножки Ламмикко

Это уже матч группового этапа. Мяэналанен толкает на борт американца Мегну, после чего он получает травму. Дают только две минуты, а уже после признают, что фол опасный и надо было дать большой штраф. Но зачем портить праздник хозяевам?

Пропуск толчка на борт Мяэналанена

И это полбеды. В игре с Латвией за толчок на борт на Букартсе на дали даже двух минут.

Охтамаа толкает на борт Букартса, пропущен большой штраф

Или вот ещё явные фолы и в матче с Чехией – пропуск удара клюшкой…

Удар клюшкой — пропуск

…и со Словакией. Даже те, кто вообще не разбираются ни в судействе, да и вообще в хоккее, скажут вам, что тут совершенно очевидная подножка. Но для арбитров турнира это игровой момент.

Пропуск подножки

Повторим, это только часть нарушений. Приведи мы их все – вам бы пришлось скроллить видео вниз очень долго.

Финское лобби во всем

Руководитель судейского комитета ИИХФ – швейцарец Курман. Однако он поставил на турнир трёх финских супервайзеров – начальников судей. При двух шведских и двух чешских это имеет решающее значение для установок. Напомним, российских супервайзеров, равно как и арбитров, на ЧМ-2022 не было вовсе.

Идём дальше. В сентябре прошлого года на посту президента ИИХФ пророссийски настроенного Рене Фазеля сменил вроде бы нейтральный Люк Тардиф. Но, помимо президента, очень большое влияние на управление организацией имеет генеральный секретарь. В апреле стало известно, что немца Хорста Лихтнера, много лет занимавшего этот пост, сменит Матти Нурминен, исполнительный директор Федерации хоккея Финляндии. Кроме того, огромное влияние на Тардифа и всю федерацию оказывает её бывший вице-президент Калерво Куммола.

Не будем приводить его многочисленные русофобские высказывания. Он первым, ещё до официального решения, сообщил об отстранении России и при этом чуть ли не хлопал в ладоши. Кто получил ЧМ-2023 после юридически ничем не обоснованного отъёма права проведения у Санкт-Петербурга? Правильно – финский Тампере! Вместе с Ригой, где год назад прошёл абсолютно худший турнир за всю историю ИИХФ, даже если не брать ковидные ограничения.

Согласно многочисленным источникам «Чемпионата», новый президент ИИХФ Тардиф – кандидат шведско-финской диаспоры и выдвинутый по инициативе Куммолы. Тогда как другой, проигравший кандидат Райндль – выдвиженец администрации Фазеля. Когда-то Фазель выиграл выборы, на которых главным кандидатом был Куммола. Вот финн до сих пор не может угомониться и мстит Фазелю. «Он не был полностью уверен относительно поездки в Тампере. Он бы хотел приехать, но ИИХФ может не испытывать энтузиазма на этот счёт. Не знаю, каким будет окончательное решение, но для турнира будет лучше, если он не приедет», — говорил Куммола относительно приезда бывшего президента ИИХФ на ЧМ-2022. Если переводить это высказывание на простой язык, то он открыто назвал Фазеля врагом.

Что значит это тяжёлое финское лобби для России? Нетрудно догадаться, что ничего хорошего.

«Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это было бы хорошим сигналом о ситуации в мире», – цитирует Тардифа Ilta-Sanomat. Однако что стоит за этими словами: искреннее желание или политкорректность в момент, когда от этой самой корректности не осталось и следа? Один из арбитров, рассматривающий дело об отстранении России от турниров и заявление ФХР о том, что решение это не имеет правовых оснований – тоже финн. Зовут малоизвестную персону Сампо Лиусъярви. Вот такие картинки он вывешивает у себя в «твиттере», и она там не единственная.

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Да, это может быть гражданской позицией человека, но уверены ли вы в том, что его мнение в дисциплинарном комитете будет беспристрастным?

Финны буквально захватили ИИХФ и влияют на все решения. Судейство – это только часть финского лобби. Помните историю про «пьяный» рейс с отменённого МЧМ-2022? Когда Россию высадили с самолёта за отказ надеть маску и за то, что кто-то из тренеров якобы покурил электронную сигарету в рукаве при посадке на борт? А финны, одного из игроков которых, по свидетельству многих, в невменяемом состоянии буквально рвало под себя, преспокойно улетели. Всё решил звонок из ИИХФ.

Спортивные санкции России – это не вопрос безопасности, выдуманный ИИХФ, а часть политических санкций западного мира. Тардиф поступит так, как того будет требовать политика ведущих стран этого блока. И русофобское финское лобби совершенно точно не будет способствовать скорому возвращению нашей сборной на международные турниры.