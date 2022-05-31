«Ак Барс» готовит трансферную бомбу! Радулов уже обсуждает контракт с Казанью

Следующий хоккейный сезон 35-летний нападающий Александр Радулов на 99% проведёт в КХЛ. Контракт форварда с клубом НХЛ «Даллас Старз» с зарплатой $ 6,5 млн за сезон завершается, а нового соглашения подписано не будет.

Справедливости ради отметим, что нынешний чемпионат звёздному российскому игроку не удался. Если в регулярном чемпионате Радулов ещё был заметен (71 матч, 22 (4+18) балла за результативность и слабый показатель полезности «-20»), то в плей-офф хоккеист буквально растворился. «Даллас» сыграл в Кубке Стэнли семь матчей, а Александр вышел на лёд лишь в трёх встречах. Соответственно, в четырёх матчах Радулова оставили вне состава. Статистика в плей-офф удручающая: ноль очков и коэффициент полезных действий «-1».

Становится очевидно, что Радулову пришло время возвращаться в Россию. В Континентальной лиге, в отличие от НХЛ, нападающий будет суперзвездой, на него будут ходить болельщики, да и пользы команде получится приносить гораздо больше.

Болельщики со стажем прекрасно помнят, как Александр Радулов ставил на уши всю лигу и завоёвывал Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», а теперь нападающий подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом». Представляете, какими дополнительными красками и эмоциями отныне наполнится «зелёное дерби» между Уфой и Казанью? Для имиджа лиги возвращение хоккеиста уровня Радулова однозначный плюс, а для «барсов» это не только маркетинговый, но и сильный спортивный ход. Главное, чтобы Радулов сработался с Олегом Знарком. У обоих очень непростой характер, оба лидеры по натуре, но для общего блага тренер и хоккеист наверняка объединят усилия и забудут о прежних разногласиях.

Олег Знарок и Александр Радулов Фото: РИА Новости

«Пока без комментариев. Вопрос находится в стадии обсуждения», — прокомментировал грядущую сделку агент игрока в КХЛ Юрий Николаев.

В «Ак Барсе» Радулов с учётом бонусной части будет зарабатывать порядка 200 млн рублей за сезон. Деньги более чем серьёзные, спрашивать за них будут сильно. Готов ли Радулов в его нынешнем состоянии отрабатывать такую зарплату? Думается, что да, ведь в целом уровень и конкуренция в КХЛ сильно упадут: молодёжь продолжает уезжать в НХЛ, а теперь ещё и вопрос с легионерами не до конца понятен. Сильно снизился уровень вратарских бригад, что тоже на руку таким мастерам, как Радулов.

Кто ещё мог предложить Радулову такие деньги? Несложно догадаться, что ЦСКА. Именно в московском клубе Александр выступал после того, как покинул «Салават». Армейцы платили Радулову большое жалованье, хотели оставить его в команде и даже достигли устной договорённости с хоккеистом, но форвард сделал другой выбор и отправился в НХЛ. Именно поэтому президент ЦСКА Игорь Есмантович так жёстко высказался о Радулове на недавней пресс-конференции.

«Мы не ведём переговоров ни с Радуловым, ни с его агентом. Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть за клуб в дальнейшем. Он уехал в Америку, когда была договорённость, что он подпишет контракт с ЦСКА. Так что стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заявил Есмантович.

В общем, ждём в ближайшие дни официальной информации от «Ак Барса» о подписании контракта с Александром Радуловым. Сделка по нынешним временам более чем громкая, а в Казани, похоже, всерьёз настроены на завоевание четвёртого Кубка Гагарина. Кстати, было бы очень интересно посмотреть на Радулова в тройке с Вадимом Шипачёвым. На бумаге, согласитесь, выглядит мощно. Посмотрим на деле.