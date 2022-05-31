Когда победа — не главное. Как прошёл Кубок Чёрного моря — 2022

Хоккейный сезон в России, казалось бы, давно закончился – ещё 30 апреля, когда в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург». Однако это далеко не так, и на смену клубному хоккею в нашей стране пришёл хоккей сборных. К сожалению, нашей команды не оказалось на чемпионате мира, но это позволило привезти её в сперва в Тулу, где трёхтысячная арена была дважды забита под завязку во время товарищеских матчей со сборной Беларуси, а затем и в Санкт-Петербург, где на небольшом турнире к ним добавилась и российская молодёжка.

Но и это было ещё не всё – спустя две недели после финала в Северной столице та талантливая молодёжь, которая не получила шанса показать себя в свитере национальной команды ранее, приехала в Сочи на традиционный Кубок Чёрного моря, в первой версии которого в 2014 году победителем стала сборная России с такими игроками, как Кирилл Капризов и Игорь Шестёркин, сейчас зажигающими в НХЛ.

Как и годом ранее, в турнире приняли участие четыре команды, однако их список и формат Кубка слегка изменились – место сборной России U20 (синие) заняла сборная России U18, а вместо латвийской молодёжки на черноморское побережье в третий раз в истории приехала белорусская.

Желающих посмотреть вживую на разборки молодых хоккеистов (и спрятаться от сочинской жары) нашлось немало – на каждом из 10 матчей турнира с трибун на лёд доносилась значительная поддержка. Люди приходили в ледовый дворец «Айсберг» целыми семьями и во весь голос кричали «красные» или «белые» в зависимости от предпочтений, а иногда и просто «Россия», вдохновляя наших молодых талантов, которые своих болельщиков не разочаровали. Стоит отметить, что до Сочи добралось и большое количество белорусов, которых также было достаточно хорошо слышно.

Болельщики на Кубке Чёрного моря – 2022 Фото: fhr.ru

Что касается самого хоккея, то его уровень точно не разочаровал. Молодые ребята подошли к турниру со всей серьёзностью и ответственностью и бились так, будто Кубок и не носит статус товарищеского. В каждом матче хватало высокого градуса борьбы, большого количества столкновений, небольших подвигов от полевых игроков и вратарей, и даже характерные для молодёжного и тем более для юниорского хоккея ошибки не сильно портили впечатление от самой игры.

Посмотреть там действительно было на кого – своей игрой выделялись форварды «Мамонтов Югры» и «Автомобилиста» Григорий Осипов, ставший лучшим игроком команды в финале турнира, и Виктор Неучев, который набрал аж пять очков в самом результативном матче Кубка с участием «белых» и «красных», закончившимся со счётом 8:6. Отлично смотрелся нападающий «Локомотива» Александр Волков, дважды получавший награды лучшему игроку матча, а на последнем рубеже «красных» солидно выглядел «стальной лис» Илья Набоков, потащивший 39 из 40 бросков в решающей встрече.

Александр Волков (слева) и Григорий Осипов (справа) Фото: fhr.ru

Победителями турнира в итоге стали именно «красные» — в финале они взяли реванш у «белых» за поражение на групповом этапе и выиграли Кубок Чёрного моря, который «красным» вручал лично президент ФХР Владислав Третьяк. Однако кто победил, а кто проиграл, здесь неважно – такие турниры важны в первую очередь для самих игроков и их развития, о чём говорят и сами хоккеисты: «Это опыт, и, несмотря на то что уже конец сезона, все отдаются полностью. Здоровая конкуренция, это только на пользу нам всем идёт», — сказал после финала Александр Волков. «Такие турниры почаще бы устраивали», — поддержал его Илья Набоков.