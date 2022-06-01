Макдэвид — как Гретцки, у Драйзайтля — рекорд НХЛ! Но «Эдмонтон» слабее в безумном матче

Финал Западной конференции плей-офф НХЛ ожидался с особым интересом. До этой стадии наконец добрался «Колорадо», который уже года три называют чуть ли не главным фаворитом на Кубок Стэнли, а также «Эдмонтон», где Коннор Макдэвид умудрился выйти на ещё более крутой уровень, чем прежде. Впрочем, у «лавин» есть свой гениальный Мак — Натан Маккиннон. И эта дуэль канадских суперзвёзд многим представлялась ключевой в противостоянии.
Первый матч Западного финала, думается, полностью удовлетворил любителей хоккея, ждавших яркую, сочную игру на той стадии, где принято закрываться и осторожничать. Потому что «Колорадо» и «Эдмонтон», не искушённые кубковыми успехами и не имеющие топовых игроков обороны и вратарей, как раз и могли устроить карнавал. Так и вышло!
События развивались очень стремительно, меняя эмоции команд на диаметрально противоположные буквально за несколько минут, а иногда и секунд. На 6-й минуте Кейн убежал «один на один» к воротам Кемпера и открыл счёт для «Эдмонтона», но через 36 секунд Комфер забил первый гол «Колорадо» в серии.
Вот Макар и Маккиннон на 16-й минуте несколькими движениями вскрыли всю оборону «Эдмонтона», и лидер нападения «лавин» вывел их вперёд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Но Зак Хайман за 23 секунды до перерыва делает 2:2, позволяя Макдэвиду, принявшему участие в голевой атаке, повторить очередное достижение Гретцки.
Гол в раздевалку — преимущество для «Эдмонтона»? Как бы не так! Уже через 9 (!) секунд после гола Хаймана Макар возвращает преимущество «Колорадо», прошивая Майка Смита шикарным дальним кистевым.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А на 32-й секунде второго периода покоритель «Сент-Луиса» Назем Кадри забивает четвёртую шайбу «лавин», реализуя большинство. Этот гол не стал победным, но во многом решающим — отставание «-2» оказалось для «Эдмонтона» неотыгрываемым, хотя «нефтяники» честно пытались.
Так, на 23-й минуте Маклауд сократил разрыв до минимума, но почти тут же «Ойлерз» получили две новые шайбы в свои ворота. Сначала отличился Рантанен, а затем Комфер, оторвавшись от Макдэвида на пятачке, оформил дубль и отправил на скамейку запасных Майка Смита.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Микко Коскинен продержался «сухим» 10 минут — потом в разящей контратаке шансов финну не оставил Эндрю Кольяно, доведя счёт практически до разгромного. Но «Эдмонтон» сумел вернуться в игру и даже устроил великую погоню! Возглавил её, конечно, Макдэвид, забивший свой гол на 37-й минуте с передачи Драйзайтля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А уже в третьем периоде отличились Райан и Ньюджент-Хопкинс. Шайба последнего — небольшой командный шедевр, позволивший, кстати, Драйзайтлю установить новый рекорд НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Надо отметить, что камбэчил «Эдмонтон» уже в тот момент, когда в воротах «Колорадо» играл Павел Францоуз. Кемпер продержался лишь на минуту дольше Смита и был заменён из-за травмы — если повреждение у канадца серьёзно, то это может стать большой проблемой для «лавин» в серии.
Ну а больших проблем в конкретном матче «Эвеланш» удалось избежать. Счёт 7:6 продержался до последней минуты основного времени, а там ещё и Ландеског всех успокоил голом в пустые ворота.
8:6 в пользу «Колорадо» — эта игра вошла в топ-10 по результативности за всю историю плей-офф, а также в топ-3 по результативности для матчей поздних стадий Кубка Стэнли.
И, конечно, невозможно было не провести параллель с прошлым раундом, который «Эдмонтон» тоже начал с поражения в напичканном голами матче — тогда «Ойлерз» уступили «Калгари» 6:9. После этого «нефтяники» выиграли четыре встречи подряд, так что «Колорадо» нужно быть начеку.
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