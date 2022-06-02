Чемпион НХЛ попал под каток. Шестёркин и Панарин принесли уникальную победу «Рейнджерс»

Длительный отдых не пошёл на пользу «Тампе». Обладатель Кубка Стэнли провёл худший матч в плей-офф за несколько лет.

«Нью-Йорк Рейнджерс» абсолютно уникальным образом пробился в финал Восточной конференции НХЛ. В нынешнем плей-офф подопечные Жерара Галлана умудрились выиграть две серии кряду, ни разу при этом не ведя в противостоянии. В серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» «синерубашечники» проиграли стартовый матч на домашнем льду, смогли взять следующую игру, после чего дважды подряд проиграли в гостях, в результате чего пришлось выбираться с 1-3. Чуть другим образом складывалась их серия второго раунда с «Каролиной Харрикейнз», но общий смысл оказался тем же: 0-2, 2-2, 2-3, 4-3.

Парни с Бродвея использовали максимально возможное количество матчей (14), чтобы впервые с 2015 года вернуться в четвёрку сильнейших клубов лиги. В последний раз «Рейнджерс» выходили в финал Востока семь лет назад, когда на их пути к Кубку Стэнли оказалась «Тампа-Бэй Лайтнинг». Исход противостояния решился только в седьмом матче, в котором сильнее оказались «молнии». Подопечные Джона Купера тогда пробились в главный финал, где в шести матчах проиграли «Чикаго Блэкхоукс».

За последние 10 лет «Рейнджерс» и «Лайтнинг» чаще всех выходили в полуфинал НХЛ среди восточных клубов лиги. Начиная с 2012 года «синерубашечники» четыре раза выходили в аналогичную стадию турнира, тогда как «молнии» в нынешнем плей-офф шестой раз вошли в четвёрку лучших команд лиги. Но если для предыдущей доперестроечной версии «Рейнджерс» в 2015 году случился последний полуфинал Кубка Стэнли, то для «Тампы» всё только начиналось. С тех пор они ещё пять раз добивались как минимум подобного результата, а дважды (2020, 2021) и вовсе стали чемпионами НХЛ.

Самой ожидаемой дуэлью восточного полуфинала по обе стороны океана являлась встреча двух лучших голкиперов мира современности – россиян Игоря Шестёркина и Андрея Василевского. Вратарь «Тампы» входил в сегодняшний с сухой серией продолжительностью почти 104 минуты – 103 минуты и 53 секунды. Он роскошным образом провёл второй раунд, одержав четыре победы в четырёх матчах с «Флоридой», в том числе отыграв «на ноль» последний матч серии.

Но первый же бросок по его воротам сегодня оказался голевым. Со стартового вбрасывания прошла всего 71 секунда, а хозяева уже открыли счёт в матче. Прекрасным образом в эпизоде сыграл шведский нападающий Мика Зибанеджад, показавший ложное движение, а затем выведший на убойную позицию Криса Крайдера. Американский форвард не промахнулся и вплотную подобрался к клубному рекорду по голам за карьеру в плей-офф НХЛ. На его счету стало 33 точных броска, тогда как в активе легенды «Рейнджерс» Рода Жильбера – 34 гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для занимающего третье место в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли Зибанеджада результативное действие стало 20-м в нынешнем плей-офф. Альтернативный капитан «синерубашечников» стал всего лишь седьмым игроком за всю историю клуба, кому удавалось набирать 20 очков в одном плей-офф. На первом месте находится Брайан Лич (34), на втором – Марк Мессье (30), а тройку лучших замыкает Алексей Ковалёв (21). Следом с 20 очками идёт целая группа игроков, в их числе Уэйн Гретцки, Фил Эспозито и Дон Мэлоуни, и к ним сегодня присоединился и Зибанеджад.

Ответ действующего чемпиона лиги на неудачное начало матча получился стремительным – уже спустя шесть минут капитан «Тампы» Стивен Стэмкос вогнал шайбу в левую девятку, прошив Шестёркина мощным броском. Для канадского форварда этот гол стал 37-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Результативные передачи в активе Яна Рутты и Энтони Чирелли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После гола Стэмкоса гости ещё сильнее прибавили в активности и были близки к тому, чтобы выйти вперёд, но Никита Кучеров дважды упустил отличные возможности – сначала промахнувшись мимо створа, замыкая передачу от Пола, а затем не сумев переиграть Шестёркина броском из убойной позиции.

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Первый период получился занимательным и интересным, но оказалось, что стартовый отрезок был не более чем затравкой для настоящего безумия, которое началось на льду в следующие 20 минут. На восьмой минуте периода хозяева во второй раз в матче вышли вперёд – защитник Адам Фокс коньком остановил шайбу в чужой зоне, игровой снаряд подобрал Фрэнк Ватрано и произвёл идеальный бросок по воротам Василевского.

Благодаря результативной передаче коньком американский защитник превзошёл достижение Марка Мессье 28-летней давности, став первым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в восьми домашних матчах плей-офф НХЛ кряду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Откровенно говоря, все привыкли видеть, что лучший голкипер НХЛ такие броски не пропускает, но это был далеко не самый лучший день в карьере Андрея. Впрочем, уже в следующей атаке «Рейнджерс» Василевский всё-таки сумел отметиться крутым спасением, в роскошном стиле не позволив отличиться Райану Строуму. Хозяева смогли провести атаку «два в один», и Артемий Панарин снабдил Строума отличной передачей. Российский вратарь распластался на льду, задрал щиток наверх и вытащил шайбу после броска канадского форварда.

ВИДЕО.

Сейв Василевского вдохновил «Тампу» на голевые свершения – и Ондржей Палат с пятака переправил шайбу в ворота Шестёркина, удачно сыграв на добивании. Не лучшим образом в этом эпизоде в обороне действовал Панарин, не успевший накрыть своего оппонента. Именно он по моменту играл против Палата, и именно из-под его опеки удалось вырваться Ондржею.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но не прошло и двух минут, как за дело взялась детская тройка «Рейнджерс». Сочетание Каапо Какко, Алексиса Лафренье и Филипа Хитила, которую с начала плей-офф именуют в Северной Америке не иначе как Kid’s line стала настоящей головной болью для обороны «Тампы». В середине периода второй номер драфта Какко получил шайбу за воротами, вылез на пятак и выложил шайбу в слот на Хитила – чешский форвард выстрелил в касание и прошил Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А ещё через пять минут Хитил идеально бросил в касание после блестящего перевода от защитника К’Андре Миллера. 22-летний чех проводит по-настоящему феноменальный плей-офф для себя. За весь регулярный чемпионат Филип забросил восемь шайб в 67 матчах, а в 15 играх плей-офф на его счету уже семь точных бросков. Причём пять из них Хитил произвёл в трёх последних встречах, дважды на этом отрезке оформив дубль, что является повторением лучшего результата в истории клуба в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что к концу второй двадцатиминутки 27-летний Василевский пропустил уже четыре шайбы – это больше чем за всю серию прошлого раунда с «Флоридой» (4-0), где за четыре встречи он пропустил лишь три гола. Длительный игровой простой не пошёл на пользу обороне «Тампы», которая просто-напросто не справлялась с поймавшим настоящий кураж нападением «Рейнджерс». Подопечные Галлана раз за разом ставили защиту чемпиона НХЛ в тупик, проходясь по ней форменным катком.

Перед началом восточного финала много критических стрел было выпущено в адрес Панарина. Российский форвард действительно провёл далеко не самую яркую серию с «Каролиной», набрав только одно очко при игре в равных составах. И сегодня, если вынести за скобки эпизод с голом Палата, 30-летний россиянин провёл матч на совершенном ином уровне. На старт третьего периода «молнии» выходили с надеждой на спасение, но гол Артемия в первой же смене после вбрасывания фактически лишил их всех шансов на камбэк. Результативной передачей отметился Эндрю Копп, продолжающий оправдывать трейд в дедлайн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А дальше уже сам Панарин отметился фирменной передачей в большинстве под бросок Зибанеджада в касание, и матч на этом можно было заканчивать. Дефицит в четыре шайбы было уже не ликвидировать. Для Мики набранное очко стало 21-м в нынешнем плей-офф, благодаря чему он повторил достижение Ковалёва и вышел на третье место по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории «Рейнджерс». Заодно 29-летний форвард продлил голевую серию до пяти матчей и вышел на второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс» в одном плей-офф. На счету Мики пять таких бросков, а Адам Грэйвз в 1996 году шесть раз отличился в этом компоненте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дополнительной интригой следующей встречи станет наблюдение за тем, как в воротах «Тампы» сыграет Василевский. Со старта плей-офф-2020 «Тампа» ни разу не проиграла дважды подряд. Во всех 17 матчах после поражений «молнии» неизменно одерживали победы. Ворота «молний» всегда защищал Василевский. Продлить эту серию «Лайтнинг» смогут в ночь на 4 июня, если им удастся оставить за собой второй матч в Нью-Йорке. А пока что болельщики «Рейнджерс» наслаждаются сегодняшним успехом и скандируют: «Игорь лучше», приветствуя очередной блестящий матч отразившего 37 бросков Шестёркина.

ВИДЕО.

«Синерубашечники» вообще одержали уникальную победу, основательно переписав клубные достижения. Шайба шведского форварда иранского происхождения позволила команде Галлана продлить серию матчей с голами в большинстве до шести встреч. Столь удачно Парни с Бродвея не играли в большинстве в плей-офф НХЛ на протяжении последних 32 лет. Итоговая победа стала для них седьмой кряду на домашнем льду в нынешнем розыгрыше, что является клубным рекордом. А самое главное, что «Рейнджерс» впервые в этом плей-офф захватили преимущество в серии, что придаёт ей ещё больший интерес.