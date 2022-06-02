«Ак Барс» и «Магнитка» уже готовы биться за финал? Старт межсезонья на Востоке КХЛ

Продолжаем рассказывать о том, как клубы КХЛ провели первый месяц межсезонья. Вчера мы разобрали, какими действиями отметились члены Западной конференции, сегодня перемещаемся на Восток.

«Куньлунь»

Что сделано: ничего. Буквально.



Что надо сделать: выйти из КХЛ?

«Адмирал»

Что сделано: клуб из Владивостока снова находится на грани перестройки – из основного костяка с прошлого сезона в команде остались вратари Никита Серебряков и Александр Лазушин, защитник Динар Хамидуллин и форварды Артём Гареев, Евгений Грачёв и Марк Верба. Пока что большая часть усиления – молодёжь из фарма, несколько других игроков находятся в клубе на просмотре.

Что надо сделать: как и год назад – с нуля собрать новый состав.

«Амур»

Что сделано: годом ранее в «Амуре» поставили цель выиграть Кубок Гагарина, но сейчас стали немного реалистичнее и расширили диапазон завоевания титула ещё на четыре года – трофей должен появиться в Хабаровске до 2026 года. Клубам КХЛ на заметку.

Такая стратегия позволяет не требовать от тренера сиюминутных результатов (из-за чего, собственно, и был так быстро уволен Владимир Воробьёв), а дать ему возможность выстроить чемпионский коллектив. Этим в «Амуре» теперь будет заниматься Вадим Епанчинцев, вернувшийся в КХЛ после трёх мощных сезонов в «Югре». Вместе с ним из Ханты-Мансийска переехал второй бомбардир команды Артём Антипов, да и все остальные новички, не считая возвращенцев Педана, Слепца и Николишина, перешли в основном из ВХЛ.

Но есть и усиление из-за границы, и какое – на пробном контракте в «Амуре» находится Вячеслав Грецкий. Тот самый, что пару лет назад штурмовал Матч звёзд. Отбросив всю иронию, последний сезон в «Немане» ему удался – Вячеслав набрал 31 очко и стал вторым бомбардиром своей команды. Посмотрим, получится ли у него вернуться в КХЛ.

Что надо сделать: собрать нападение – с вратарями (бэкапом Аликина должен стать Дмитрий Лозебников из «Сокола») и защитниками (особенно если останется Йордан) в Хабаровске более-менее порядок, а вот в атаке катастрофически не хватает как качества, так и количества. Практически с нуля надо собирать топ-6 – от прошлогодней версии в клубе остался только Николишин.

«Автомобилист»

Что сделано: опустим историю с контрактами для четырёх легионеров – если хотя бы один из них доедет до Екатеринбурга, это уже будет неплохо. В остальном же трансферная кампания «Автомобилиста» пока идёт относительно нормально – к добротным трансферам можно отнести подписания Олега Ли, Сергея Широкова и Игоря Бобкова (делая скидку на вратарскую ситуацию на рынке), про остальные переходы такого пока сказать нельзя. Из важных продлений – клубу удалось сохранить Брукса Мэйсека.

Брукс Мэйсек Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

Что надо сделать: смириться с уходом Анатолия Голышева и постараться получить как можно большую выгоду от его обмена.

«Барыс»

Что сделано: продлён контракт с Никитой Михайлисом – на днях форвард принял квалификационное предложение клуба.

Что надо сделать: вся основная работа для казахстанцев ещё впереди – клубу нужно почти с нуля собрать оборонительный корпус и верхние звенья нападения.

«Нефтехимик»

Что сделано: нижнекамцы подписали двух лучших форвардов «Лады» Андрея Белозёрова и Михаила Назарова и вернули в КХЛ Дениса Паршина.

Что надо сделать: усилить вратарскую позицию – пока что контракт есть только у Александра Судницина – или же дать шанс молодому Ярославу Озолину, который уже появлялся на льду в матчах КХЛ. Также клубу нужно справиться с потерями Марата Хайруллина и Рональда Кнота. И если новые форварды в «Нефтехимике» появились, то вот усиления в защиту пока нет.

Интересна судьба Евгения Артюхина – опытный форвард провёл в Нижнекамске концовку сезона и заявлял о своём желании остаться в клубе.

«Сибирь»

Что сделано: спустя несколько лет в Новосибирск вернулись форварды Вячеслав Основин и Владимир Бутузов – «Сибирь» позаботилась об укреплении и нижних, и верхних звеньев нападения. Защиту пополнили Алексей Соловьёв, проведший результативный сезон (30 очков в 47 матчах) в Чехии, Артём Чмыхов, не сумевший закрепиться в «Северстали», а также местный воспитанник Илья Пастухов, вернувшийся после года в «Югре». Из петербургского «Динамо» новосибирцы пригласили голкипера Дениса Костина, который провёл отличный сезон в ВХЛ.

Владимир Бутузов забрасывает шайбу в ворота «Сибири» Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

При этом «Сибирь» продлила контракты с Антоном Красоткиным, который теперь носит статус первого номера, а также с Александром Шаровым, Денисом Голубевым, Никитой Сетдиковым, Вячеславом Литовченко, Никитой Шашковым и Егором Чесалиным. А вот сохранить Олега Ли не удалось.

Что надо сделать: в целом состав новосибирцев выглядит укомплектованным, но ожидается, что новые соглашения с клубом подпишут ещё два защитника – Михал Чайковски и Максим Гончаров. В остальном усиления от «Сибири» ждать не приходится.

«Ак Барс»

Что сделано: приглашён новый тренерский штаб во главе с Олегом Знарком, подписаны Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Кирилл Семёнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов, продлены контракты с Артёмом Лукояновым, Никитой Дыняком и Михаилом Глуховым.

Что надо сделать: продлить контракт с Данисом Зариповым и выиграть Кубок.

«Авангард»

Что сделано: в последнее время омичи, пожалуй, больше остальных клубов КХЛ потеряли в качестве. Помимо финской пары защитников и главного тренера Боба Хартли, которого заменил его ассистент Дмитрий Рябыкин, из клуба ушли легионеры Грубец и Цегларик, капитан Емелин, центрфорварды Прохоркин и Семёнов.

На их места пришли российские игроки среднего (а то и ниже) звена – на роль бэкапа для продлившего контракт Василия Демченко из Финляндии вернулся Станислав Галимов, защиту «ястребы» укрепили Антоном Беловым и Фёдором Беляковым, а линию нападения пополнили Александр Горшков и Фёдор Малыхин. Из позитивного – в Омск с командой поедет Сергей Толчинский, подписавший контракт на год.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

По словам генменеджера «Авангарда» Александра Волкова, клуб вёл переговоры с Дамиром Жафяровым и Никитой Михайлисом, но не срослось – экс-форвард «Торпедо» перешёл в СКА, а нападающий «Барыса» поставил подпись под новым соглашением с казахстанским клубом.

Что надо сделать: договориться о новом контракте с Корбаном Найтом и дождаться приезда новых легионеров, который, как сообщается, уже не за горами.

«Салават Юлаев»

Что сделано: уфимцы обзавелись новым главным тренером – повышение получил Виктор Козлов, ранее исполнявший роль одного из ассистентов Томи Лямся. На место ушедшего в ЦСКА Александра Шарыченкова пришёл Илья Ежов, роль сильного дядьки теперь будет играть Евгений Тимкин, помимо этого, в нападение подписаны Станислав Бочаров и Иван Дроздов. Последний был одной из главных «зажигалок» (в плане самоотдачи и рвения) в «Спартаке» и теперь должен стать неплохим добавлением к уже имеющейся в «Салавате» яркой молодёжи.

Основную работу в Уфе проделали с продлением контрактов – новые соглашения подписали 11 хоккеистов, включая лидеров Павла Коледова и Александра Кадейкина.

Что надо сделать: укрепить оборону после уходов Динара Хафизуллина и Андрея Зубарева, а также найти новых лидеров в атаку – полагаться на молодых игроков пока рановато, поэтому для достижения высоких целей руководству клуба нужно позаботиться об усилении топ-6.

«Трактор»

Что сделано: челябинцы уже давно не появлялись в информационном пространстве – в начале месяца «Трактор» подписал Петра Хохрякова и Антона Бурдасова, продлил контракты с Блажиевским, Исаевым, Калининым, Карпухиным, Фатеевым и Шабановым, потерял чешских легионеров и Вячеслава Основина и пропал с радаров.

Что надо сделать: трансферы Хохрякова и Бурдасова должны закрыть пробелы после ухода Гики и Седлака (Антон – прямая замена Томашу в топ-6, вместо Седлака центрить в верхние звенья вернётся Владимир Ткачёв, Пётр же опустится вниз), а вот проблема с вратарями у Анвара Гатиятулина остаётся. Её, конечно, можно решить за счёт внутренних резервов, но тогда болельщикам «Трактора», первым номером которого в таком случае станет Эмиль Гарипов, стоит запастись валидолом. Ресурсы для поиска у клуба есть, поэтому усиление во вратарский корпус челябинцам лучше до последнего искать на стороне.

Эмиль Гарипов Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«Металлург»

Что сделано: магнитогорцы сохранили весь основной костяк – клуб продлил контракты с Ильёй Воробьёвым (правда, его ассистент Марк Френч уехал в Германию) и 10 игроками, включая Яковлева, Минулина, Голдобина, Майе и даже Кошечкина, — усилились несколькими защитниками, одним из которых стал проведший отличный сезон в «Северстали» Илья Хохлов, и голкипером Эдди Паскуале, который постарается немного перезагрузить карьеру в «Металлурге».

Что надо сделать: см. «Ак Барс» (можно без Зарипова).