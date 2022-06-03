«Металлург» — главный фаворит Востока КХЛ. Но вопрос психологии пока остаётся открытым

Громких новичков в Магнитогорске нет, зато нет и больших потерь — концепция и главные звёзды никуда не делись.

Первый месяц трансферного рынка КХЛ прошёл под знаком «Ак Барса». Покупка Шипачёва и Войнова по цене трех бургеров, приглашение Олега Знарка, которое из-за контрактных обязательств перед ФХР до сих пор официально не было объявлено, перехват у ЦСКА Семёнова перед носом. Наконец, Казань внезапно для многих стала новым домом Александра Радулова — это селекция на Кубок, другого в Татарстане не поймут.

Однако в последние дни весны проснулись в Магнитогорске. Финалисты Кубка до этого пригласили нескольких молодых защитников, но ключевые вопросы были в атакующей линии. Неясным был статус канадских игроков, сообщалось, что Николай Голдобин после успешного сезона хочет ещё раз попробовать себя в НХЛ. Однако все они остаются в команде — русский технарь уже продлил контракт на год, а агент канадцев Алёша Пилко подтвердил, что его клиенты вернутся в Россию на новый сезон.

Брендан Лайпсик и Джош Карри Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В период, когда некоторые гранды становятся только слабее, для «Магнитки» надо было удержать хотя бы то, что уже было основой — и эта задача выполнена. Капитан команды Егор Яковлев мог стать главным лотом на рынке неограниченно свободных агентов, но остался в родной команде, причём за смешные по меркам перегретого рынка 35 миллионов. Из крупных потерь — только Михаил Пашнин, который в регулярке с Артёмом Минулиным составлял чуть ли не лучшую пару лиги, но в плей-офф несколько раз подводил.

Теневой MVP «Металлурга» — пожалуй, спортивный директор Сергей Гомоляко. После свержения казавшегося вечным Геннадия Величкина селекцией в клуб пришёл заниматься Сергей Ласьков с баскетбольным опытом, который смог сбросить балласт и урезать откровенно завышенные зарплаты. Однако построение новой команды летом 2020-го не задалось. Возможно, Илья Воробьёв слишком поверил людям, с которыми работал в СКА, но «Магнитка» годичной давности была невероятно противоречивой, и сам Воробьёв в какой-то момент висел на волоске.

Сложно понять, не находясь за кулисами, какую роль в руководящем триумвирате «Магнитки» сыграл Гомоляко, но в прошлом году команда провела очень чёткую селекцию, построив команду под быстрый контратакующий хоккей, а не просто набрав всех возможных звёзд. Сейчас спортивный блок клуба может похвастаться выгодными контрактами со своими лидерами.

Кроме этого, сама контрактная работа бросается в глаза. Сообщается, что сделать «домашнюю скидку» со стороны Яковлева позволили мощнейшие бонусы за выход в прошлогодний финал. Примерно та же история с Голдобиным — 45 миллионов для форварда его уровня тоже цена ниже нынешнего рынка. Менеджмент «Магнитки» успел по максимуму использовать «дедушкину оговорку», до того, как КХЛ спохватилась и не решила ограничить размер коллективных бонусов. Можно говорить, что это не очень честно со стороны руководства команды — но признаем, что очень хитро.

Егор Яковлев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Сильные стороны «Металлурга» в новом сезоне останутся теми же самыми. Конечно, если журналисты поняли, в каком стиле и через что играет эта команда, то тренеры КХЛ — тем более. Однако три максимально равных звена, в каждом из которых может выйти отличный технарь, никуда не делись — и в одном конкретном матче регулярки противостоять такому будет довольно сложно.

Теперь «Магнитке» уже не надо выпрыгивать из штанов в регулярке. В прошлом году, кажется, «Металлургу» немного помешал суперуспешный старт сезона с 23 победами в 25 матчах, после которого команда только тратила свой казавшийся огромным гандикап перед вторым местом. Надо будет отшлифовать нюансы, необходимые для семиматчевых рандеву в плей-офф, и решить несколько важных вопросов.

Первый из них — тренерский штаб. В прошлом году помощником Воробьёва трудился Марк Френч, который работал главным тренером и в «Медвешчаке», и в АХЛ, и в Швейцарии. Люди с таким портфолио редко идут на понижение, и его приглашение как помощника, отвечавшего за большинство, стало джекпотом для «Металлурга». И вряд ли канадец ушёл чисто из-за политики — ему снова предложили работу главного, только уже в немецкой лиге.

Илья Воробьёв и Марк Френч Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Заменой Френчу стал Артём Чубаров, работавший в штабе Дэвида Немировски в «Торпедо». В плане философии Чубаров должен стать идеальным тренером для нападающих «Металлурга» — Нижний Новгород долгое время ставил на скоростные контратаки и быстрый переход из обороны в атаку. А вот позиция ассистента по защите после объяснимого ухода Виктора Игнатьева пока пустует.

Кроме этого, удалось подписать вратаря-легионера, которых в этом году будет очень мало. Эдди Паскуале уже вроде бы ехал в Уфу, но переместился чуть восточнее. Как и год назад, у «Магнитки» будет на бумаге сильнейший вратарский тандем лиги. Уехавшего домой Олкинуоры, даже с учётом провальной второй половины сезона, явно не хватало в плей-офф. Там Воробьёву в концовках матчей с решённым исходом постоянно приходилось менять раскрасневшегося Кошечкина, вынужденно начинавшего все игры в старте.

Впрочем, главный вопрос — в психологии. Что случилось с «Магниткой», которая вела 3-1, была лучше в пятой игре и была в десятке минут от чемпионства? Почему на две последние игры вышла безэмоциональная вялая команда, не сумевшая создать в чужой зоне практически ничего? Опытных «кубкарей» в Магнитку пока не приехало, да и странно было бы связывать коллективный провал или взлёт с одним человеком.

Сохранение костяка помогает «Магнитке» смотреться более выигрышно, чем закупившейся Казани. Там Олегу Знарку надо будет переобучать команду под свой стиль и находить химию между свежезакупленными звёздами. Простое их сложение не всегда даёт результат — в «Ак Барсе» вряд ли забыли локаутную сборную мира — 2005. «Металлург» же сохранил костяк, концепцию и остаётся банально более молодым.