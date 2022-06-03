Трое россиян и MVP Олимпиады. Кого выберут в первом раунде драфта НХЛ — 2022

До драфта НХЛ осталось чуть больше месяца – с 7 по 8 июля решится судьба многих талантливых хоккеистов. На днях один из главных мировых экспертов по юниорам Кори Пронман опубликовал свой список из 127 игроков с высокими перспективами заиграть в лиге. На основе этого списка рассказываем, за кем из тех, кто попал в границы первого раунда, стоит последить в особенности.

1. Юрай Слафковски

Впервые главным фаворитом предстоящего драфта был назван именно словацкий нападающий. И не просто так – в последние несколько месяцев он сделал себе отличную рекламу, став самым ценным игроком Олимпиады в Пекине и блеснув на недавнем чемпионате мира, в Финляндии, где Юрай вновь был полноправным лидером своей сборной.

Слафковски отлично обращается с шайбой, обладает хорошим кистевым броском и благодаря крупным габаритам (192/99) также представляет угрозу на пятачке и хорошо ставит корпус. Эти же габариты не мешают ему развивать большую скорость и виртуозно обыгрывать соперников.

Под каким бы номером ни был выбран Юрай, с большой долей вероятности в этом году в НХЛ мы его не увидим – 18-летний вингер ещё на сезон связан контрактом с финским ТПС.

2. Шейн Райт

Поэтому первым всё-таки наверняка уйдёт Шейн Райт, которому отдаёт предпочтение абсолютное большинство экспертов. Учитывая, что открывать драфт впервые за 42 года будет «Монреаль», а Райт – канадец, сомнений в этом мало. Впрочем, Шейн хорош не только своей национальностью – он является одним из всего восьми хоккеистов, получивших исключительный статус в CHL, который позволил ему выступать в юниорских лигах уже в 15-летнем возрасте.

К его сильным качествам относят игровой интеллект – Райт хорошо видит площадку, умеет читать игру и способен моментально менять направление атаки. Помимо навыков в созидании, канадец обладает отличным кистевым. Несмотря на то что использует он его не так часто и предпочитает роль ассистента, соперникам не стоит об этом забывать.

Один из компонентов, который у Шейна слегка западает, это катание – центрфорвард достаточно долго набирает скорость и в целом ей не выделяется, но при этом хорошо стоит на ногах и ловко меняет ход движения.

3. Логан Кули

В отличие от Райта, у американца Логана Кули с катанием нет никаких проблем. Он умеет отлично маневрировать, легко уходит от соперников, при этом используя не только скорость, но и хорошую технику – выписывать различные финты на площадке Логан очень любит. Иногда он так заигрывается, что не замечает даже партнёров и начинает обыгрывать игроков противоположной команды целыми пятёрками. Надо признать, что и это даётся ему легко – очень много таких сольных проходов в итоге заканчивалось голами. В НХЛ такую наглость могут довольно быстро пресечь.

Логан Кули (№18) Фото: Mike Mulholland/Getty Images

В то же время Кули – хороший двусторонний центр. Помимо работы у чужих ворот, он полезно действует и в собственной зоне, в частности на точке вбрасывания.

4. Давид Иржичек

Самый молодой игрок в истории сборной Чехии (Давид дебютировал в матче со сборной России на Кубке Карьяла в 16 лет и 345 дней) – первый защитник в этом списке. Это габаритный двусторонний игрок обороны. И в «Пльзени», и в сборной на прошедшем ЧМ он отвечал за начало атаки, причём часто делал это не через пас, а через ведение. Иногда он слишком этим увлекается – не лучшие катание и контроль порой провоцируют ошибки, которые приводят к опасным контратакам.

Сам же Иржичек потом их и нейтрализует – он хорошо использует клюшку и благодаря габаритам (191/86) без труда накрывает соперника. В то же время Давид – довольно опасное оружие в большинстве. Он хорошо закрывает синюю линию и обладает поистине мощным и точным щелчком.

5. Шимон Немец

Ещё один защитник – словак Шимон Немец – в большей степени, чем Иржичек, заточен на атаку. Это отличный плеймейкер с куда лучшим катанием и развитым хоккейным интеллектом. В «Нитре», которая дошла до финала словацкой Экстралиги, Шимон является одним из лучших ассистентов команды, а в плей-офф он и вовсе стал единоличным лидером лиги по количеству голевых передач. На прошедшем чемпионате мира он тоже отличился: его шесть очков – лучший показатель среди словацких защитников.

Шимон Немец на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Mario Hommes/Getty Images

При этом и с основными обязанностями Немец справляется хорошо – в отличие от того же Иржичека, словак реже играет в тело, но при этом благодаря своей скорости он легко может настичь соперника и замедлить темп его атаки.

7. Йоаким Кемелль

Про Йоакима в российском медиапространстве уже было написано достаточно много – прошлой осенью мы и вовсе посвятили ему отдельный текст. С тех пор его сильные стороны не изменились – отличные бросок и катание, развитый игровой интеллект, заряженность на борьбу и полезность на обоих концах площадки.

Отчасти сенсационный прорыв Кемелля в начале сезона испортила травма – в последнее время этот фланговый нападающий приходил в себя и набирал не так много очков, совершив только четыре результативных действия в последних 10 матчах сезона.

9. Марко Каспер

Австрия подарила хоккейному миру не так много звёзд – на Томасе Ванеке и Михаэле Грабнере расчёт оканчивается, — но скоро в компании с подрастающим в «Миннесоте» Марко Росси может появиться ещё одна – 18-летний Марко Каспер. Этот центрфорвард начал пробиваться в основу шведского «Рёгле» ещё в прошлом году, а в этом прочно закрепился в топ-9, периодически оказываясь и выше. Особенно приятное впечатление о себе он оставил в полуфинальной серии Шведской лиги с «Ферьестадом», где набрал четыре очка в шести матчах.

Хотя Каспера используют не на родной позиции – благодаря взрывной скорости и умению протащить шайбу через всю площадку и нанести мощный бросок в «Рёгле» он преимущественно появляется на фланге. Как и в сборной Австрии, которой Марко помог остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

10. Данила Юров

Первым из россиян в списке Пронмана появился Данила Юров. Форвард «Металлурга» стабильно появляется в заявке «лис» на матчи КХЛ, но похвастаться большим количеством игрового времени пока не может, в основном получая 3-4 смены за матч. Зато на фоне сверстников в МХЛ Данила регулярно выделяется – его развитый игровой интеллект и отличная техника позволили ему набрать 37 (14+23) очков всего в 25 матчах в этом сезоне и закончить его с показателем полезности «+23».

Данила Юров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

12. Иван Мирошниченко

Вскоре после Юрова в списке появляется и Иван Мирошниченко, которому ещё год назад пророчили место в топ-3 предстоящего драфта. Падение во вторую десятку едва ли можно связать с игровыми моментами, пусть акклиматизация в ВХЛ для Ивана действительно получилась непростой. Дело в том, что в середине сезона пришла новость о выявлении у Мирошниченко лимфомы Ходжкина – злокачественной раковой опухоли. К счастью, заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению.

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Когда Иван вернётся в игру – а это должно произойти не раньше сезона-2023/2024, — его таланты – сильный бросок, уверенное катание и высокие навыки владения шайбой – пригодятся любой команде НХЛ, которая решится его взять. А пока же пожелаем ему скорейшего выздоровления.

14. Брэд Ламберт

Всего пару лет назад уроженец Финляндии с нетипичным финским именем Брэд и нетипичной финской фамилией Ламберт считался одним из главных фаворитов драфта-2022 и должен был спорить за первое место с Шейном Райтом ещё до появления на горизонте Юрая Слафковски. Быстрые ноги и руки Ламберта быстро покорили хоккейных экспертов и скаутов со всего мира.

К Брэду было приковано большое количество внимания с юного возраста, и эта, отчасти дурная (на этапе перехода во взрослый хоккей не обошлось без скандала), слава сыграла форварду во вред – он блёкло провёл последние пару сезонов и уступил звание самого перспективного финна на предстоящем драфте Йоакиму Кемеллю. Совсем провалиться в списке, конечно, ему было не суждено – у 18-летнего таланта есть ещё много времени для огранки, — но в качестве фаворита он больше не рассматривается.

18. Павел Минтюков

Последний из россиян, которому Пронман отводит место в топ-32, — защитник Павел Минтюков, уехавший из России после сезона-2019/2020. У Павла очень обширный функционал в атаке – за счёт своей скорости он умеет хорошо продвигать шайбу, при этом хорошая техника позволяет ему на ходу обыгрывать соперников. Минтюков играет важную роль в большинстве, принимая активное участие в розыгрыше комбинаций, и может как отдать изящный пас, так и точно бросить.

Павел Минтюков Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Несмотря на то что его «Сагино» не попал в плей-офф лиги Онтарио (а для этого надо было очень сильно постараться – барьер регулярки преодолевают восемь из 10 команд в конференции), для Павла дебютный сезон за океаном прошёл очень успешно – с 62 (17+45) очками он стал лучшим бомбардиром команды и стал одним из участников голосования за попадание в команду года.