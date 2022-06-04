«Игорь лучше». Василевский страдает, пока уникальный Шестёркин бьёт рекорды

Дуэль двух россиян, которая доказывает, что вратарь — это действительно полкоманды.

«Нью-Йорк Рейнджерс» увеличил отрыв от «Тампы» в финале Восточной конференции НХЛ. Теперь «синерубашечники» – в двух шагах от главной серии года. Матч за матчем к мечте «рейнджеров» приближает Игорь Шестёркин.

Сегодня россиянин отразил 29 бросков по своим воротам и одержал 10-ю победу в рамках текущего плей-офф. Шестёркин достиг этой отметки быстрее любого из предыдущих вратарей «Рейнджерс» – ему понадобилось 16 игр.

Среди коллег по амплуа из других франшиз показатели Шестёркина тоже выделяются. За 16 матчей на вылет Игорь сделал 540 сейвов. Теперь он делит второе место по количеству спасений за этот игровой отрезок с легендарным Кеном Драйденом из «Монреаль Канадиенс» — 1971.

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На фоне современников фигура Шестёркина и вовсе стоит особняком. Например, он провёл на льду 947 минут – на 150 больше, чем ближайший преследователь Андрей Василевский.

Залог промежуточного успеха «Рейнджерс» в серии – именно превосходство Шестёркина над Василевским. О преимуществе, кажется, догадывается и сам Игорь. Экс-вратарь СКА поймал кураж ещё в регулярном чемпионате, но то, что он творит в плей-офф, порой выходит за рамки общепринятых представлений о хоккее.

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Например, Шестёркин записал в свой актив три голевые передачи. Это больше, чем у семерых полевых игроков «Нью-Йорка» и столько же, сколько у нападающего Каапо Какко – между прочим, второго номера драфта-2019.

Игорь Шестёркин Фото: twitter.com/NYRangers

Прямое участие в результативных атаках команды Шестёркину обеспечивает его феноменальное умение играть клюшкой. Как ассистент он попадал в протокол, не просто отбивая шайбу, а целенаправленно доставляя её до партнёра. В играх с «Тампой» россиянин очков пока не набирал, но навыки владения рабочим инструментом демонстрировал регулярно.

Показательная иллюстрация из сегодняшнего матча. На девятой минуте второго периода при счёте 2:1 Шестёркин принимает шайбу в ловушку, тут же выбрасывает её себе на клюшку и отдаёт пас (причём не самому ближнему защитнику), разгоняя новую атаку. Остроты ситуации добавляет тот факт, что ровно в этот момент в зоне «Рейнджерс» находятся трое нападающих «Тампы», один из них – Никита Кучеров.

Панарин и Шестёркин Фото: twitter.com/NYRangers

В другом эпизоде, когда такой угрозы рядом не было, Шестёркин поступил ещё более рискованно – выдал пас Артемию Панарину под чужую синюю линию.

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Василевский временами тоже пытается показать дополнительные навыки, но получается заметно хуже. На второй минуте первого периода двукратный обладатель Кубка Стэнли закатился за ворота и на пару секунд застыл, растерянно решая, что делать с шайбой. В итоге Василевский выбрал, пожалуй, наихудший вариант – отдал передачу через пятак. Форвард «Рейнджерс» Эндрю Копп проводил шайбу взглядом, хотя стоял на её пути. Хоккеист не успел опустить клюшку на лёд – видимо, совсем не ожидал от соперника подобной глупости.

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С выполнением профильной работы у Андрея тоже есть проблемы. Этой ночью россиянин пропустил трижды, но ещё трижды его спасли разные части каркаса ворот. Кроме того, в двух не самых критических случаях Василевский терял шайбу из виду и давал противникам шансы на добивание.

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На данном этапе Василевский уступает не только Шестёркину – он проигрывает и самому себе. Если в двух чемпионских сезонах Андрей пропускал в среднем по 1,9 шайбы за матч, то теперь этот показатель вырос до 2,58.

Кроме того, на третий год попыток соперники всё же обнаружили у вратаря, казавшегося идеальным, слабое место. 18 из 34 шайб в этом плей-офф Василевский пустил над блином. Третья шайба от Мики Зибанеджада попала именно в эту категорию. Бросок шведа получился великолепным, но, вероятно, и голкипер мог лучше выбрать позицию.

Впрочем, плей-офф НХЛ – удивительное время. Василевский, сыгравший за последние три года в 61 матче на вылет, знает условия Кубка Стэнли как никто другой и умеет забывать о неудачах, расчищая место под успехи. Шестёркин аналогичным опытом похвастать не может. Пока правда на стороне нью-йоркских болельщиков, скандирующих «Игорь лучше». Но окончательно объявлять победителя в российской дуэли вратарей ещё рано.