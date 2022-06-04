Зря не верили? «Салават» вернул из Европы вратаря, от которого сам же отказался

Накануне «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Андреем Кареевым. Ранее вратарь уже выступал в уфимском клубе, но последние два сезона провёл в Финляндии, где дважды стал вице-чемпионом.
Кареев отправился в Европу в 2020-м, пытаясь наконец найти игровую практику. В России единственным клубом, где ему доверяли, был новокузнецкий «Металлург», но после переезда в Уфу карьера Андрея застопорилась. В «Салавате» он проигрывал конкуренцию легионерам: сначала Бену Скривенсу, потом Юхе Метсоле.
Ни в одном из трёх сезонов за юлаевцев Кареев не сыграл больше 18 матчей. Несколько командировок в «Торос» из ВХЛ тоже оказались для вратаря бесполезными. Тогда Кареев решил попытать счастья в стране тысячи озёр. И счастье ему улыбнулось.
Первопроходцем среди россиян в Финляндии Кареева назвать нельзя. До него местную СМ-лигу покорял Даниил Тарасов, а Александр Георгиев выступал за молодёжку ТПС. Кареев обосновался в основе этого же клуба. В первом сезоне он сыграл больше половины матчей (36) и формально был основным голкипером. Однако на ключевые игры турнира попадал не всегда – тренеры использовали российского легионера с осторожностью.
При этом статистика Кареева была на уровне – он пропускал чуть меньше двух шайб за игру и отражал 91,7%. В плей-офф статус первого номера окончательно закрепился за Андреем. Но в самый неподходящий момент он травмировал руку и принять участие в финальной серии уже не сумел. С заменившим Кареева экс-вратарём «Авангарда» Карри Рямё ТПС уступил золото в борьбе с «Лукко».
Кареев в Финляндии
Фото: photostiia.kuvat.fi
Впрочем, есть ощущение, что и серебра болельщикам хватило. За год до этого ТПС вообще не попал в плей-офф – во многом из-за вратарского фактора.
С приходом Кареева команда из Турку превратилась в настоящую машину. Во втором сезоне россиянин сыграл уже 50 матчей. Причём в плей-офф голкипер выступил сильнее, чем в регулярке: 92,6% бросков против 92,1%. Думается, именно это и доказало руководству «Салавата Юлаева», что перспективный Кареев действительно готов к возвращению.
В Финляндии Карееву повезло с тренером вратарей. Ари Мойсанен работал со сборной Суоми на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, а в «Ак Барсе» раскрывал Эмиля Гарипова и Тимура Билялова. На счету специалиста олимпийская бронза, два серебра ЧМ и один Кубок Гагарина. Эффект от совместной работы Кареева и Мойсанена можно было наблюдать в апреле: плей-офф был в самом разгаре, а Кареев вышел на пик, совершая просто сумасшедшие сейвы. Финские журналисты называли его самым зрелищным вратарём СМ-лиги.
Кареев в Финляндии
Фото: photostiia.kuvat.fi
Ещё месяц назад финское издание Ilta-Sanomat сообщало, что Кареев подписал новый контракт с ТПС, а по ходу следующего сезона может перебраться в НХЛ. Это было бы вполне объяснимо: известно, что ТПС сотрудничает с «Сан-Хосе». Информация финских журналистов оказалась ложной – Кареев возвращается в «Салават Юлаев».
Какой он теперь? В первую очередь – эмоционально зрелый голкипер. Получить травму во время финальной серии, не опустить руки и завоевать серебро через год – это дорогого стоит. Во-вторых, Кареев стал гораздо более опытным. В Финляндии он оформился в полноценного первого номера, получив то, что и хотел – недостающую игровую практику.
Вернуться в Россию Кареев мог и год назад. Отказался. И правильно: тогда в «Салавате» по-прежнему доминировал Метсола. Также и многие другие клубы КХЛ предпочитали легионеров российским вратарям.
Сейчас на российском вратарском рынке огромный дефицит голкиперов, потому генменеджеры всё чаще вспоминают про тех, кому когда-то не досталось шанса. Андрей Кареев – один из них.
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