Главные свободные агенты КХЛ. Когда и где они найдут работу?

Трансферное окно в КХЛ в самом разгаре, каждый день сообщается о каких-либо переходах, обменах и новых контрактах. Предлагаем вашему вниманию обновлённый список из лучших, на наш взгляд, свободных агентов, у которых на сегодняшний день нет официально заключённых контрактов. В список вошли как ОСА (ограниченно свободные), так и НСА (неограниченно свободные) агенты.

Что там в ЦСКА?

Президент армейцев Игорь Есмантович уже дал много комментариев по поводу работы клуба на трансферном рынке. Действующие чемпионы договорились о двухлетних соглашениях с Сергеем Плотниковым и Владиславом Каменевым, должен остаться в команде и атакующий защитник Даррен Диц. У него есть казахстанский паспорт, а значит, Диц не является в КХЛ легионером.

С Александром Поповым, по словам руководителя ЦСКА, будет проведён отдельный разговор, чтобы понимать готовность и оценить состояние здоровья ветерана, получившего серьёзную травму в финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Ждём новостей по Никите Нестерову – одному из сильнейших российских защитников в КХЛ. Его москвичи тоже наверняка захотят сохранить, если сам Никита снова не решит попробовать заиграть за океаном.

Новость по теме Есмантович: ЦСКА договорился с Плотниковым и Каменевым о контрактах на два года

Где ждать Емелина?

Один из самых лакомых кусочков на рынке свободных агентов – опытный защитник Алексей Емелин, покинувший «Авангард» после завершившегося сезона. Бывший капитан омичей даже в солидные для спортсмена 36 лет усилит абсолютно любую команду КХЛ. Добавит мощи на льду, наведёт порядок и поднимет командный дух в раздевалке. Главное, чтобы здоровье позволяло и травмы обходили стороной. Думается, что Алексей продолжит карьеру в одной из команд московского региона. Иначе он мог спокойно остаться в «Авангарде» и улететь в Омск.

Сохранит ли СКА своих лидеров?

В Питере уже подписали хоккеистов почти на два состава, но армейцы не намерены останавливаться. Ограниченно свободного агента Андрея Кузьменко вряд ли получится удержать – на хоккеиста есть спрос в НХЛ, а сам форвард давно хочет попробовать свои силы в лучшей лиге мира. Не прочь ещё раз заиграть в НХЛ и Никита Гусев, но у него как у неограниченно свободного агента полностью развязаны руки в России. Гусев – один из самых креативных и мастеровитых нападающих страны. В свою очередь, права на Кузьменко в любом случае закреплены за СКА.

Андрей Кузьменко Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Зачем Дронов собрался в НХЛ?

«Металлург» в нынешнем межсезонье проводит образцовую трансферную кампанию. Заключены новые контракты с рядом ведущих хоккеистов, в числе которых Кошечкин, Карпов, Голдобин, Майе. По сути, уральцам осталось договориться только с защитником Григорием Дроновым, который намерен отправиться в НХЛ. Но это будет опрометчивым шагом. В «Магнитке» Григорий на ведущих ролях, получает много игрового времени. В Северной Америке же Дронов со своими постоянными травмами окажется в глубоком запасе, а затем и вовсе отправится в АХЛ. Поэтому нужно быстрее договариваться с «Металлургом».

Нужен ли Зарипов «Ак Барсу»?

После прихода Александра Радулова состав у казанцев стал в разы мощнее. В следующем сезоне клуб может полностью отказаться от легионеров, учитывая, что в сезоне-2021/2022 иностранцы с грохотом провалились, за исключением разве что защитника Кэмпфера. Учитывая, что у «барсов» могут возникнуть проблемы с потолком зарплат, возникает вопрос, а найдётся ли в Казани место для Даниса Зарипова, который сперва объявлял о том, что завершает карьеру, а затем передумал? Авторитет Зарипова в столице Татарстана огромен, поэтому ещё один сезон за «барсов» Данис наверняка поиграет, пусть и за небольшие деньги. Да и Олег Знарок не будет против.

Удержит ли Найта «Авангард»?

Одна из главных задач руководства «Авангарда» – договориться о контракте с лучшим центральным нападающим команды Корбаном Найтом. Спрос на канадца просто огромный, предложить ему достойное соглашение готовы многие топ-клубы КХЛ. Посмотрим, как сработают в Омске. Смогут ли «ястребы» ударить по рукам со своим лидером по примеру того, как «Металлург» провернул сделку с Майе? Раскошелиться в любом случае придётся серьёзно. А ведь ещё нет контракта у Никиты Сошникова, который тоже далеко не последний человек на рынке свободных агентов.

Кто предложит контракт Шумакову?

В последнее время игра Сергея Шумакова оставляла желать лучшего. Именно поэтому в «Автомобилисте» не торопятся предлагать нападающему новый контракт. И, видимо, уже не предложат. В принципе, Сергей при должном отношении к делу вполне может усилить среднюю команду лиги. Вопрос в том, какое жалованье хочет получать сам хоккеист. Но без работы этот многое повидавший игрок не останется, здесь никаких сомнений.

Сергей Шумаков Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Договорится ли «Трактор» с «Рейнджерс»?

В Челябинске очень хотят продолжить сотрудничество с талантливым нападающим Виталием Кравцовым. В прошлом сезоне Кравцов выступал за родной клуб на правах арендной договорённости с «Рейнджерс». Время покажет, останется ли Виталий в «Тракторе» на сезон-2022/2023 или же клуб из Нью-Йорка позовёт нападающего обратно. Для уральцев важно сохранить одного из лидеров своей атаки, способного дать результат как в регулярке, так и в плей-офф.

Когда договорятся Анисимов и «Локомотив»?

Нападающий Артём Анисимов – один из символов нынешнего «Локомотива». После возвращения из-за океана форвард моментально стал своим в коллективе, с ходу проявив лидерские качества. Анисимов – возрастной и многое повидавший нападающий, но для КХЛ это топовый центральный форвард. Такими мастерами точно не разбрасываются. «Локомотив» наверняка в скором времени договорится с Анисимовым о новом контракте.