Овечкин скоро станет самым богатым игроком в истории НХЛ. Кросби ему не конкурент

А вот более молодой Коннор Макдэвид со временем обгонит российскую звезду на несколько долларовых пачек.

Александр Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по контрактным заработкам. Об этом свидетельствуют данные ресурса Cap Friendly. Доходы российского нападающего от игры в лучшей лиге мира к концу этого сезона составили $ 137,2 млн.

По итогам нынешнего чемпионата Ови опередил Яромира Ягра, который ранее унёс с энхаэловского льда $ 128,1 млн. На первой позиции остаётся извечный соперник Овечкина – Сидни Кросби со $ 138,3 млн.

Лидеры НХЛ по заработкам за всю карьеру (зарплата + подписные бонусы)

№ п/п Игрок Сумма 1. Сидни Кросби $ 138,3 млн 2. Александр Овечкин $ 137,2 млн 3. Яромир Ягр $ 128,1 млн 4. Ши Уэбер $ 126 млн 5. Евгений Малкин $ 118,7 млн 6. Венсан Лекавалье $ 116,2 млн 7. Анже Копитар $ 113,4 млн 8. Патрик Кейн $ 112,7 млн 9. Джонатан Тейвз $ 112,6 млн 10. Крис Пронгер $ 111,3 млн …40. Сергей Бобровский $ 84,8 млн …47. Сергей Фёдоров $ 81,1 млн …64. Павел Дацюк $ 71,7 млн …74. Алексей Яшин $ 69,8 млн …81. Сергей Гончар $ 68,1 млн …91. Артемий Панарин $ 65,1 млн …96. Андрей Марков $ 63,1 млн 97. Илья Ковальчук $ 62,9 млн

Однако следующим летом заклятые друзья поменяются местами. Канадец доигрывает последние три сезона по контракту, который подписал в июле 2012 года. Основную сумму, предусмотренную этим соглашением, Кросби уже получил, так что в ближайшем сезоне его зарплата составит $ 3 млн. В то же время Овечкин за аналогичный период получит $ 10 млн.

Сидни Кросби Фото: Getty Images

Таким образом, к лету 2025 года, когда контракт Кросби истечёт, его заработок за время выступлений в НХЛ достигнет $ 147,3 млн. Трудовые отношения Овечкина с «Вашингтоном» прервутся в 2026-м. Тогда же на банковский счёт хоккеиста должен будет упасть 183-й миллион долларов за карьеру.

Чтобы нивелировать столь солидное отставание, Кросби, которому на тот момент будет почти 37 лет, понадобится не просто очень дорогой, но и очень длительный новый контракт. С учётом повышенной травматичности канадская звезда вряд ли сможет претендовать на такие условия.

Другие представители топ-5 тоже не имеют шансов поспорить с Овечкиным за финансовый трон. Зарплата защитника «Монреаля» Ши Уэбера, как и у Кросби, идёт по нисходящей. Будущее замыкающего пятёрку Евгения Малкина со $ 118,7 млн – под вопросом. Его текущий контракт с «Питтсбургом» закончился, и теперь «Пингвины» не готовы тратить на центрфорварда столько, сколько тратили раньше.

Среди россиян самым «тяжёлым» кэпхитом обладает Артемий Панарин. Год его выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс» обходится клубу в $ 11,6 млн. Суммарно за семь лет в «Мэдисон Сквер Гарден» уроженец Коркино заработает $ 81,5 млн. Два предыдущих его контракта были значительно слабее, так что дотянуться до Овечкина он не сможет при всём желании.

Впрочем, удержаться на денежном олимпе надолго Ови всё равно не удастся. Позиции россиянина уже сейчас играючи атакует гораздо более молодой Коннор Макдэвид. Канадец зарабатывает в среднем по $ 12,5 млн за год в «Эдмонтоне». Его контракт с «нефтяниками» истекает через четыре сезона, когда Макди исполнится всего лишь 29. В этот момент общий заработок Коннора почти дойдёт до отметки в $ 110 млн. Невероятная статистика, которую Макдэвид демонстрирует регулярно, может лишь поднять ценник на его услуги.