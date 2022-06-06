Где окажется главный русский свободный агент? Кузьменко уже очень ждут в НХЛ

Главный сюжет межсезонья, связанный с русскими игроками в НХЛ — отъезд Андрея Кузьменко. Лучший бомбардир СКА и второй бомбардир КХЛ не был задрафтован в своё время и сейчас свободен для перехода в любой клуб НХЛ.

Кроме того, из-за правил НХЛ и коллективного соглашения Кузьменко обязан подписать одногодичный контракт новичка. Это означает, что сумма контракта не превысит $ 925 тысяч, а в случае если что-то пойдёт не так, Андрея можно отправить в фарм-клуб без прохождения драфта отказов и риска потери прав. Всё это делает подписание Кузьменко тем, что в НХЛ называют «low risk, high reward» (низкий риск — большой куш — англ.).

Сам хоккеист уже успел попрощаться с Петербургом и СКА, назвав город «маленьким северным раем» — интересное сравнение от уроженца Якутска. Права на него остаются у СКА, и, зная манеру ведения переговоров этим клубом, они вряд ли кому-то перейдут. Андреем же, как сообщают американские инсайдеры, интересуются две трети клубов НХЛ — из-за причин, указанных выше.

Свой лучший сезон в КХЛ Кузьменко провёл ещё и за счёт хорошей синергии с партнёрами по звену. В тройке с Кемппайненом и Бурдасовым было идеальное хоккейное разделение труда: креативный технарь — распасовщик, габаритный оборонительный игрок. который может отработать на своей половине и закопать на чужом пятаке, плюс снайпер, который умеет завершать любой момент.

Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов на тренировке сборной Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Ни один игрок в КХЛ не обладает той же эффективностью, что и Кузьменко. Каждый раз, когда он касается шайбы, Андрей готов к быстрой атаке. Такое ощущение, что, когда Кузьменко владеет шайбой, он заранее знает, что сделают остальные девять полевых игроков и где они окажутся после пары перемещений» — пишет скаут сайта Eliteprospects Дилан Гриффинг.

Красных флагов для подписания Кузьменко не так много. Конечно, вызывает вопросы то, что он толком не получал возможностей сыграть на высочайшем уровне. В отличие от Панарина, который перед отъездом в НХЛ выиграл Кубок Гагарина и провёл неплохой ЧМ, у Кузьменко за сборную лишь два матча на прошлогоднем ЧМ — помешала травма. Конечно, он должен был ехать на Олимпиаду, но причины его отцепления от сборной так и останутся загадкой. В любом случае мы не видели его на таком уровне.

Также вызывает вопросы его игра в плей-офф. В этом году Кузьменко отлично играл против минского «Динамо», но в семиматчевой битве с ЦСКА у него два очка (оба — в большинстве) и «-6» по серии. В прошлогоднем плей-офф у Кузьменко пять шайб против того же Минска, но за 10 матчей с «Динамо» и ЦСКА — одно очко. Это может вызвать вопросы у менеджеров НХЛ, однако достоинства, упомянутые в начале текста, всё-таки перевесят.

Очков Кузьменко добавляет и то, что сейчас больше половины лиги живёт в условиях жмущего потолка — из-за коронавируса зарплатный лимит лиги не особо растёт вверх, в отличие от аппетитов игроков. Поэтому если несколько лет назад большинство команд имело достаточно дорогих игроков, которые вряд ли бы уступили своё место в верхних звеньях, то сейчас крутиться надо будет почти всем.

Андрей Кузьменко радуется заброшенной шайбе Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Самая активная команда в переговорах — «Ванкувер». «Кэнакс» почти наверняка будут менять Джей Ти Миллера, пока он не вышел на рынок свободных агентов и находится на пике своей цены. Кроме того, у них впереди контрактные переговоры с американским снайпером Броком Бёзером, который вряд ли обойдётся клубу дёшево. Так что «Кэнакс» позарез нужна дешёвая опция в первые два звена.

«Ванкувер» очень высоко ценит Кузьменко. Менеджмент убеждён, что 26-летний форвард сможет быть крайне продуктивным игроком. Также фронт-офис считает, что с первого же дня в клубе Кузьменко поможет изменить в лучшую сторону игру в большинстве» — пишут о форварде ванкуверские журналисты The Athletic.

Сообщалось, что «Ванкувер» недавно провёл второй раунд переговоров с игроком — однако они не единственные в этом ряду. Один из хоккейных агентов сообщал, что два раунда разговоров с Кузьменко были и у «Питтсбурга» — командой, которая всегда ищет дешёвых вингеров для Малкина и Кросби. Провал с приглашением Сергея Плотникова несколько лет назад, судя по всему, не отвратил менеджмент клуба от сравнительно немолодых дебютантов из КХЛ.

Однако на Кузьменко достаточно и других претендентов. Один из главных канадских инсайдеров Эллиотт Фридман, кроме «Ванкувера», называл ещё «Вегас», «Эдмонтон» и «Нэшвилл». Первые два клуба тоже придавлены потолком и ищут дешёвых вингеров (»рыцарям» вообще надо резать платёжку очень сильно). Заинтересован в форварде и «Анахайм», но захочет ли хоккеист при таком интересе всей лиги переезжать в клуб, находящийся в перестройке?

Кроме того, выделим ещё парочку вариантов, инсайдерами не называвшимися. Интригует «Миннесота», которая в очень тяжёлой ситуации — выкуп Паризе и Сутера два года сжирает $ 12 млн в потолке, а проведшего отличный сезон Фиалу собираются менять. Однако местный журналист Майкл Руссо сейчас уверяет, что «дикари» пока переговоров не ведут — но всё может измениться быстро.

Андрей Кузьменко Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Также не стоит сбрасывать со счетов «Торонто». Причина простая — у агента игрока Дэна Мильштейна отличные отношения с клубным менеджментом, и парочку незадрафтованных свободных агентов в эту команду он уже приводил. Конечно, не получилось с тем же Барабановым, но «Торонто» сейчас надо снова искать дешёвые варианты в атаку, и вариант из Европы может быть интереснее поиска ветеранов на минималку.

Правда, открыт другой вопрос — сможет ли Кузьменко вообще пробиться в основной состав клуба НХЛ? Сомнения в этом сеют его сравнительно скромные для современной НХЛ габариты (181/74), а также то, что он не самый быстрый игрок — а сейчас, кажется, скорость окончательно сожрала все остальные аспекты игры для форвардов.

Уже упомянутый выше Гриффинг отмечает, что Кузьменко надо будет адаптироваться к НХЛ из-за того, что защитники в двух лигах по-разному обороняются при чужих контратаках. Кроме того, они банально габаритнее, что может сделать жизнь некрупного Кузьменко ещё сложнее. Впрочем, даже если у Кузьменко не получится, никто ничего не теряет. Клуб НХЛ, который его подпишет, может быстро отправить его в АХЛ и потратить лишь сотню тысяч долларов. Сам Кузьменко всегда может вернуться — хотя в СКА, пожалуй, расти дальше особо некуда.