«Там хоть один известный игрок есть?» Год великой и сенсационной победе Канады на ЧМ

«Если Россия этих канадцев не обыграет, зачем она туда поехала вообще?» — говорил двукратный олимпийский чемпион Фетисов. Не обыграли.

Чемпионат мира — 2021 вошёл в хоккейную историю как чрезвычайно странное мероприятие. Во-первых, в плей-офф турнира не вышли шведы. Во-вторых, лишь в самый последний момент той же участи избежали канадцы. Достаточно сенсаций для хоккейных ЧМ, где конкуренция за медали не самая высокая, а круг фаворитов заранее известен на несколько сезонов вперёд.

Судьба Канады зависела от Германии

Для родоначальников игры турнир сложился по совершенно уникальному сценарию. «Кленовые листья» провалили групповой этап, проиграв три стартовых матча. Причём приложили канадцев не только принципиальные и традиционно сильные конкуренты из США, но и представители двух куда более скромных хоккейных наций – Латвии и Германии.

Результаты команды были вопиюще неудачными, но списать игровые проблемы на стечение обстоятельств могли только те, кто не смотрел её матчи. Показательно, что за первые 180 минут на чемпионате Канада забросила всего лишь две шайбы. Неудивительно, что североамериканцы стали объектом жёсткой критики, а затем и насмешек.

Заткнуть поток осуждений команде Жерара Галлана не помогли даже три успеха в трёх следующих играх. Победы получились натужными, хотя соперники снова не впечатляли. Канада последовательно одолела норвежцев и казахстанцев с одинаковым счётом 4:2 и только потом покуражилась над самой слабой сборной чемпионата – Италией.

Жерар Галлан Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Впрочем, для выхода в плей-офф этих достижений было недостаточно. Получить гарантированную путёвку в топ-8 канадцы могли только в случае победы над финнами в заключительной встрече предварительного раунда. Европейцы, лишённые особой турнирной мотивации, решили сыграть со статусным противником в полную мощь и добились своего в серии буллитов.

В эту минуту Канада впала в абсолютную зависимость от соперников по группе. На место среди участников четвертьфинала сборная могла претендовать лишь при совокупности определённых условий. Сыграй немцы вничью основное время с латвийцами – Канада полетела бы домой. Но Германия с минимальным преимуществом выиграла, а такой результат «кленовым» подходил.

По итогам группового этапа они набрали 10 очков. Столько же за семь игр заработали казахстанцы – причём при лучшей разнице забитых и пропущенных шайб. Однако за несколько лет до ЧМ в Риге ИИХФ изменила регламент: в случае равенства очков из группы выходила команда, одержавшая победу в личной встрече. Словом, вышло так, что главным из первых семи матчей турнира для хоккейной сборной Канады стала игра с Казахстаном…

«Канадцы? Не стоит даже переживать»

В четвертьфинале канадцам досталась сборная России. Всегда фантастическая вывеска в этот раз казалась переоценённой. Местами по России и вовсе прокатились настроения шапкозакидательского характера. «Чего вы так волнуетесь? – недоумевал Вячеслав Фетисов. – А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что всё будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца».

Сборная Канады празднует победу на ЧМ-2021 по хоккею Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Реальность оказалась более суровой, чем представлял её Фетисов. Не успев всерьёз помечтать ни о Марсе, ни о Юпитере, подопечные Валерия Брагина безызвестным канадцам уступили. Россияне провели крайне пассивный матч в атаке, часто оставаясь в игре лишь благодаря Сергею Бобровскому. Впрочем, в овертайме не хватило усилий даже известного энхаэловского голкипера. Промежуточно последний матч российской команды на чемпионатах мира закончился голом Эндрю Манджапане.

В итоге именно нападающий «Калгари» стал главным героем канадской команды на турнире. Он присоединился к сборной по ходу первенства и сразу её освежил. С Манджапане в составе «кленовые листья» проиграли лишь один матч из семи. Домой форвард отправился с 11 очками, семью голами и членством в символической сборной чемпионата.

Сборная скромных энхаэловцев и студентов

Наряду с ещё несколькими игроками Манджапане был одним из самых авторитетных персонажей в канадской команде. Помимо него, в заявке выделялись Адам Хенрик и Макс Комтуа, выступавшие во втором звене «Анахайма», и Коннор Браун: он приехал в латвийскую столицу в качестве второго бомбардира «Оттавы» – одного из самых безликих клубов НХЛ. Кроме этой троицы, стабильным рабочим местом в лучшей лиге мира обладали ещё 10 игроков канадской команды.

Радость канадцев после гола Макса Комтуа в финале ЧМ-2021 по хоккею Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Ещё семь хоккеистов имели за плечами недавний опыт чемпионатов мира – но молодёжных. Все они родились в 1999 году или позже. В состав также попали двое студентов – защитников из университетской лиги NCAA. Один из них – Оуэн Пауэр – стал могильщиком атак и надежд сборной России, в четвертьфинале он провёл на льду 24 минуты и был признан третьей звёздой. Полтора месяца спустя Пауэра под первым номером на драфте НХЛ выбрал «Баффало».

В полуфинале Пауэр и Ко остановили наступление сборной США. Манджапане оформил дубль. В игре за золото с финнами он в протокол не попал, но знамя из его рук подхватили партнёры. Браун сделал три результативные передачи, а Комтуа набрал два очка. Канада дважды по ходу финала оказывалась в роли догоняющей и во второй раз смогла спастись лишь за семь минут до окончания основного времени.

Дополнительное, как и в игре с Россией, надолго не затянулось: Ник Пол забросил на шестой минуте овертайма и принёс канадцам удивительную и сенсационную победу на ЧМ, доказавшую, что «кленовые» — всё-таки великая хоккейная нация.

«Помню, что люди писали в комментариях...»

«Мы оказались в глубокой яме в начале турнира, но становились всё лучше, – анализировал после финального свистка главный тренер чемпионов Жерар Галлан. – Обычно мы приезжаем за неделю до чемпионата мира, проводим пару товарищеских матчей. В этом году мы приехали, прошли карантин и потом три дня тренировались, и всё. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть в ковидный сезон. Мы начали показывать хороший хоккей уже в третьем матче, но проиграли. С тех пор мы показывали свой стиль игры, играли здорово, и пошло-поехало».

О составе, в котором многие люди не могли найти знакомых имён, Галлан не сказал ни слова. Зато эту тему затронули сами хоккеисты. «Помню, как опубликовали состав сборной Канады на ЧМ и что люди писали в комментариях… – закатил глаза Макс Комтуа. – Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав. Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото».

Год спустя Комтуа мог взять второй титул подряд. Вновь обладая не самым выдающимся подбором исполнителей, канадцы добрались до финала с финнами. Но на этот раз победа досталась европейской сборной.