Дацюк и Ковальчук ещё не сыграли последний матч? Чего ждать от звёздных ветеранов КХЛ

Они уже заработали миллионы, но силы играть в хоккей у некоторых по-прежнему есть.

В трансферных кампаниях клубов КХЛ принимают участие не только молодые и зрелые игроки, но и многое повидавшее ветераны. Рассказываем, как дела у главных старожилов лиги. Кто-то из них уже закончил карьеру, а некоторые планируют продолжить играть в хоккей.

в. Василий Кошечкин («Металлург»), 39 лет

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин ещё сезон будет радовать болельщиков «Металлурга» своей игрой. С приходом в Магнитогорск канадца Эдди Паскуале у главного тренера Ильи Воробьёва будет едва ли не самый сильный вратарский тандем в КХЛ.

Василий Кошечкин Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

Нет сомнений, что Кошечкин даже в столь солидном возрасте продолжит держать необходимый для побед высокий уровень. Главное, чтобы позволяло физическое состояние и травмы обходили стороной. Такими ветеранами может похвастать далеко не каждый клуб лиги.

в. Александр Ерёменко, 42 года

Ерёменко постарше Кошечкина. После нынешнего сезона Александр со слезами на глазах принял столь трудное для себя решение о завершении профессиональной карьеры. Попрощался ли вратарь с «Динамо» навсегда? Не факт, потому что в скором времени бело-голубые вполне могут предложить своей легенде работу в клубе в качестве менеджера или тренера. А почему бы, собственно, нет? Это лучше, чем приглашать в команду непонятных шведских тренеров вратарей, как было в прошлом завершившемся чемпионате.

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н. Данис Зарипов, 41 год

В прошлом сезоне Данис выступал со специальным заявлением, в котором говорилось, что после окончания чемпионата прославленный хоккеист и единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина завершит карьеру. Однако позднее игрок своё решение изменил.

Данис Зарипов Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

По всей видимости, следующий сезон Зарипов снова проведёт в форме казанского клуба. Нового контракта пока нет, так как у «барсов» есть определённые проблемы с потолком зарплат, под который нужно уместить всех хоккеистов. Но, думается, в скором времени вопрос будет решён.

н. Павел Дацюк, 43 года

Легендарный центральный нападающий публично не объявлял о завершении карьеры, но вряд ли в свои 43 года Дацюк вернётся на лёд. В последнее время у Павла хватало проблем со здоровьем, поэтому сложно найти силы для выступления на прежнем уровне. Скорее всего, Дацюк официально займёт руководящую должность в «Автомобилисте». Поговаривают, что Павел уже сейчас влияет на некоторые решения (в том числе и трансферные) в клубе, но афишировать это в екатеринбургской команде не хотят. Дацюк тоже избегает публичности и старается находиться в тени.

н. Илья Ковальчук, 39 лет

Ковальчук был правой рукой главного тренера Алексея Жамнова на Олимпиаде в Пекине и помогал ему собирать состав для участия нашей сборной в Играх. Однако контракт Ильи с ФХР закончился, поэтому и должности генерального менеджера более нет.

Илья Ковальчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ковальчук, как и Дацюк, не выступал с заявлением относительно завершения карьеры. Кто знает, может, звёздный нападающий ещё решит поиграть в хоккей. Символичнее всего было бы провести сезон в родном «Спартаке», после чего официально повесить коньки на гвоздь. Пока же Илья традиционно поддерживает себя в отличной физической форме. С этим у нападающего никогда не было проблем.

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н. Александр Попов, 41 год

Попов провёл феноменальный для своего возраста прошлый плей-офф. Не зря Александра признали MVP Кубка Гагарина, а седьмой матч серии с «Металлургом» прославленный ветеран доигрывал с серьёзной травмой, но всё равно принёс результат. Недавно руководство ЦСКА выступило с заявлением, что с Поповым будет проведена дополнительная беседа. Если здоровье Александра позволит, то контракт с форвардом продлят. Но нельзя исключать варианта с вынужденным уходом на покой. С такими вещами не шутят, сам Попов и армейский коллектив прекрасно это понимают.