Не экзотика, а креатура тренера. Как в КХЛ оказался первый в истории японский хоккеист?

В это межсезонье мы прикидывали, легионеры из каких стран могут поехать в КХЛ. Выбор по политическим причинам сокращался очень сильно. Среди реальных кандидатов оставались канадцы, американцы (на уехавших в Европу чаще всего наплевать дома) и словаки, которые давно назывались одним из самых русофильских народов континента. Но вряд ли кто-то мог представить, что в КХЛ приедет японец — «Торпедо» подписало на двусторонний договор форварда Ю Сато.

«Он раньше уже играл в России, воспитанник команды МХЛ «Крылья Советов». Хотим посмотреть, как он выглядит сейчас. В дальнейшем сборы покажут, достоин ли он получить шанс в КХЛ, как и другие находящиеся на просмотре игроки, включая собственных воспитанников», — заявил генменеджер клуба Максим Гафуров в комментарии «Чемпионату».

Ю Сато Фото: iihf.com

Если Сато закрепится в основе «Торпедо», то будет первым японцем в КХЛ — но не первым японцем в российском хоккее. «Адмирал» на своём первом драфте выбирал форварда Шому Изуми, который провёл 12 матчей в МХЛ без набранных очков. Однако и он был не первым — в середине 90-х во второй команде «Крыльев Советов» играли три японца. Один из них, защитник Нобухиро Сугавара, стал хоккейным мемом ещё до широкого распространения интернета — на ЧМ-2004 забил в свои ворота и как будто отпраздновал это.

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Несмотря на Олимпиаду-1998, сопряжённую с краткой локальной Буреманией, вынесенные матчи НХЛ (с «Ванкувером» того же Буре) и специальное место на ЧМ в нулевых через «квалификацию Дальнего Востока», хоккей в Японии так толком и не вырос. Сато рассказал, что захотел играть в хоккей после того, как отец дал ему посмотреть фильм «Могучие утки», диск с которым ребёнок засмотрел до дыр.

Так как в Японии возможностей заниматься хоккеем было мало, то родители решили отправить сына на хоккейную учёбу в Россию — в школу «Крыльев». «В России я смог полностью сфокусироваться на хоккее и сыграть большое количество матчей. Там я смог улучшить свои физику и катание, так как был быстрее местных игроков», — рассказывал Сато в интервью сайту ИИХФ.

На игре «Крылышек» U15 с ЦСКА его заметил Игорь Ларионов, тогда ещё бывший агентом. Профессор пригласил его в свой хоккейный лагерь в Детройте — и несмотря на то, что Сато был самым молодым игроком в его команде, он произвёл впечатление. «Он принимал правильные решения, шёл в бэкчек, имел отличный хоккейный IQ. Он был самым интересным игроком в команде», — говорил Ларионов The Athletic.

После сезона в молодёжной системе Финляндии Сато отправился в «Квебек». Главным тренером команды был Патрик Руа, бывший одним из кумиров юношества молодого японца (вторым, довольно предсказуемо, был Овечкин). Сато даже попросил о селфи, когда встретился со своим кумиром.

Сато и его отец в России Фото: Из личного архива

Впрочем, в Россию Сато едет не с самым впечатляющим последним сезоном — 20 очков в 56 играх за «Линкольн» из USHL. Лига Соединённых Штатов явно слабее CHL и, кажется, не особо сильнее той же МХЛ. Просматривавшие его скауты соглашаются со словами Ларионова трёхлетней давности — это техничный парень с хорошим хоккейным IQ, который не боится идти в отбор, несмотря на свои габариты (178/79). В принципе, Сато подпадает под тип игрока, на которых ориентировалось «Торпедо» последние годы.

Вместе с Сато «Торпедо» подписало сына и тёзку Ларионова — а это, конечно, показывает, что главный тренер оказывает влияние на трансферную политику. Возможно, Ларионов пригласит в Нижний ещё кого-то из своих клиентов? Пофантазируем, например, об Алексе Гальченюке. Бывший третий номер драфта прыгал по разным командам НХЛ, получая кучу «самых последних шансов», но после «Аризоны» в НХЛ падать уже особо некуда — путь лежит только в Европу. Правда, в своё время Гальченюк не очень красиво расстался с агентом Ларионовым, уволив его во время контрактных переговоров с «Монреалем».

В целом после неопределённости с легионерами и уходов Жафярова и Чеховича от «Торпедо» мы ждём в первую очередь подписаний в топ-6. С ними, правда, у многих клубов КХЛ пока туговато.