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13 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ сезона-2022/2023, сколько они заработают

Кризис их не коснётся. 13 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона КХЛ
Павел Панышев
13 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
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Главные хоккейные миллионеры выбили себе отличные контракты.

Несмотря на жёсткий потолок зарплат в КХЛ, многие хоккеисты по-прежнему зарабатывают солидные деньги. Рассказываем про главных миллионеров лиги в следующем сезоне и про то, какой самоотдачи от них ждут в командах. Сразу отметим, что речь идёт только про основной оклад, бонусную часть мы не рассматриваем. Кстати, наибольшие шансы появиться в этом списке у Никиты Гусева и Корбана Найта. Если оба игрока останутся в КХЛ, то вряд ли будут получать меньше 80 млн рублей за сезон.

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з. Вячеслав Войнов («Ак Барс»)

Базовый оклад: ~ 65 млн руб.

Войнов уже достаточно заработал в России, поэтому постепенное снижение оклада ему точно не помешает. Но даже после перехода из московского «Динамо» в «Ак Барс» у Вячеслава осталось очень приличное жалование. Многие хоккеисты могли бы позавидовать двукратному обладателю Кубка Стэнли. Нужно работать и стремиться достигать таких же высот.

з. Альберт Яруллин («Трактор»)

~ 65 млн руб.

Яруллин уже успел отыграть сезон в «Тракторе», перебравшись в Челябинск из Казани. В уральском клубе денег на зарплаты своих лидеров тоже не жалеют, поэтому один из ведущих защитников команды получает солидные деньги. Да, ошибки случаются, но и пользы Альберт приносит очень много, поэтому сильно критиковать Яруллина нельзя.

Альберт Яруллин

Альберт Яруллин

Фото: photo.khl.ru

«Понимали, что из-за неудачи всех не разгонят». Большой разговор с лидером «Трактора» «Понимали, что из-за неудачи всех не разгонят». Большой разговор с лидером «Трактора»

н. Кирилл Семёнов («Ак Барс»)

~ 65 млн руб.

Семёнов не стал оставаться в родном для себя «Авангарде», решив попробовать поработать под крылом у Олега Знарка. Кирилл – идеальный центр для третьего или четвёртого звена. Человек, способный отпахать в меньшинстве, сдержать ведущие звенья соперника. Собственно говоря, для этого казанцы и пригласили Семёнова в свои ряды.

н. Сергей Андронов («Локомотив»)

~ 65 млн руб.

В Ярославле Андронов воссоединится со своим любимым тренером – Игорем Никитиным. С Сергеем Фёдоровым отношения у теперь уже бывшего капитана ЦСКА не заладились, зато к требованиям Никитина он привык и имеет отличный контакт со специалистом. Думается, в «Локомотиве» Андронову переплатили, но в следующем сезоне команда будет выступать без иностранцев, поэтому свободные средства есть.

н. Николай Прохоркин (СКА)

~ 70 млн руб.

Прохоркин вернулся в Питер, где подписал контракт со СКА на приличные деньги. Да, в «Металлурге» и «Авангарде» Николай выглядел неплохо, но нельзя сказать, что это системообразующий игрок для команды. Посмотрим, как его будет использовать Роман Ротенберг и как форвард впишется в игровые схемы армейцев. Конкуренция в СКА не просто большая, а огромная.

н. Михаил Григоренко (ЦСКА)

~ 70 млн руб.

Григоренко давно чувствует себя в ЦСКА как дома, не обделён солидной зарплатой, но полностью её отрабатывает. В прошлом плей-офф у него и других армейских лидеров случился небольшой спад, однако на выходе команда всё равно стала чемпионом и завоевала Кубок Гагарина. Поэтому вряд ли стоит предъявлять претензии Михаилу. Он всё всем давно доказал своим отношением к делу.

н. Антон Слепышев (ЦСКА)

~ 70 млн руб.

То же самое можно сказать и про Антона Слепышева. Он, как и Григоренко, основа атакующей линии ЦСКА. Хоккеист, в которого верит и на которого рассчитывает Сергей Фёдоров. Антон, в отличие от некоторых других игроков, не стал в очередной раз срываться в Северную Америку, решив остаться в России. И это абсолютно правильный выбор во всех смыслах.

Антон Слепышев

Антон Слепышев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

н. Владимир Ткачёв («Трактор»)

~ 75 млн руб.

Ткачёв – сильный центральный нападающий, которого не сумели сохранить в «Локомотиве». В прошлом сезоне в Челябинске Владимир уже доказал свою способность приносить пользу команде, поэтому его зарплата не должна удивлять и вводить в заблуждение. Кроме того, Ткачёв хорош в плане человеческих качеств, а это важно для командной психологии и коллективной атмосферы в раздевалке.

з. Алексей Марченко («Локомотив»)

~ 75 млн руб.

Марченко уже довольно давно является одним из главных оборонительных столпов «Локомотива». Это защитник, прошедший школу НХЛ и обладающий классным броском. В Ярославле Алексей нашёл себя и стал одним из символов нынешней команды. Плюс он хорошо знаком с главным тренером, что тоже немаловажно.

н. Дамир Жафяров (СКА)

~ 75 млн руб.

Жафяров стал едва ли не главной фигурой на нынешнем рынке свободных агентов. Ходили разговоры про возможный отъезд Дамира в НХЛ, однако нападающий решил не дёргаться и остался в России. Тем более в СКА дали двухлетний контракт и очень хорошие деньги. Став неограниченно свободным агентом, Дамир наконец-то покинул «Торпедо» и нашёл себе новый клуб. Его креатив Питеру точно не помешает.

Возьмём сейчас, а разберёмся потом. Зачем СКА в селекции противоречит своей же концепции? Возьмём сейчас, а разберёмся потом. Зачем СКА в селекции противоречит своей же концепции?

н. Вадим Шипачёв («Ак Барс»)

~ 80 млн руб.

Шипачёв долгое время был самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Именно по этой причине ему пришлось покинуть московское «Динамо», в котором сменился вектор развития и больше не могли платить Вадиму огромные деньги. Но ведь это не вина хоккеиста, контракт подписывало в том числе и руководство бело-голубых. Теперь Шипачёв будет получать поменьше, но слишком уж сильно его зарплата не упала. Зато снова доведётся поработать со Знарком и получить место в топ-6 атаки казанцев.

Вадим Шипачёв и Олег Знарок

Вадим Шипачёв и Олег Знарок

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

н. Александр Радулов («Ак Барс»)

~ 80 млн руб.

С учётом бонусов Радулов будет получать в «Ак Барсе» порядка 200 млн рублей за сезон. Деньги огромные, но на меньшее Александр вряд ли бы согласился. Казанцам удалось выиграть борьбу за Радулова у других топ-клубов КХЛ, так что сильно торговаться с нападающим было не в их интересах. Александр должен стать одной из главных звёзд нынешней лиги. Человеком, который будет давать результат и на которого будут ходить болельщики. Именно поэтому приглашение Радулова это не только спортивный, но и грамотный маркетинговый ход.

н. Максим Шалунов («Локомотив»)

~ 90 млн руб.

Наибольший базовый оклад нынче у ведущего центрального нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. У бывшего армейца были серьёзные проблемы с адаптацией в Ярославле, форвард долго не мог найти свою игру, но всё постепенно стало налаживаться. Всё-таки Игорь Никитин долго работал с Шалуновым в ЦСКА и прекрасно знает все сильные и слабые стороны хоккеиста. В следующем сезоне от Максима будут ждать уверенной и результативной игры. Пора бы «Локомотиву» замахнуться на Кубок.

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