И космический Макдэвид не помог. Лучшему игроку НХЛ уже не стать чемпионом с «Эдмонтоном»?

«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти ещё дальше». Такие слова после 0-4 в серии слышишь нечасто. Ещё более удивительно слышать их от Леона Драйзайтля — общепризнанного игрока топ-10 или даже топ-5 НХЛ, рядом с которым играет общепризнанный номер один современной лиги Коннор Макдэвид.
При этом «Эдмонтон» впервые в «эру МакДрая» дошёл до финала конференции, но не оказал в нём никакого сопротивления. Макдэвид играет в «Эдмонтоне» уже седьмой сезон. Кросби и Малкин в «Питтсбурге» играли в финале во втором сезоне совместной карьеры, выиграли Кубок через год. Дуэт Кейн — Тэйвз тоже стал чемпионом на третий год совместной игры. «Эдмонтон» с 2016-го лишь дважды перелезал через первый раунд.
При этом Коннор, который в «пузырной» серии с «Чикаго» и прошлогодних матчах с «Виннипегом» выглядел отсутствующим на льду, в этом году выжег лёд на полную. 33 очка Макдэвида в этом плей-офф — четвёртый результат в XXI веке, выше только парни, выигрывавшие Кубок. Его лучший немецкий друг набрал 32 балла — седьмой результат века. Дуэт МакДрай сыграл на 150% — и этого не хватило хотя бы для одной победы в третьем раунде.
Предсказуемо вратарская проблема называется главной для этих «Ойлерз», а в сторону 40-летнего Майка Смита несутся крики «Распни его!». Несчастный ветеран заклеймён чуть ли не худшим вратарём лиги. Хотя олимпийский чемпион Сочи действительно отметился парой ярких «привозов», в этом плей-офф у Смита солидные 91,7% сейвов, и без него «Эдмонтон» провалился бы ещё в первом раунде матча с «Лос-Анджелесом».
Майк Смит
Фото: NHL.com
Всю серию с «Колорадо» «Эдмонтон» вообще не играл в обороне, давая наносить по своим воротам 40 и больше бросков. При этом они были опасными — за четыре игры «Лавины» создали моментов на 16,4 xG, по 4 за игру!
«Эдмонтон» как будто и не пытался защищаться — кажется, они хотели заманить соперника в тот же режим ультраатаки, за счёт которого был обыгран «Калгари». Однако Павел Францоуз не развалился, в отличие от Якоба Маркстрёма, а игра без средней зоны стала идеальной для одновременно креативного и мощного нападения «Колорадо».
Возвращаясь к словам Драйзайтля в начале — даже в этом сезоне все воспринимали «Эдмонтон» как недоделанную команду, которую даже супердуэт не вытащит далеко. При этом перестройка и сливные сезоны команды начались задолго до Макдэвида — когда-то клуб планировали строить вокруг Тейлора Холла и Джордана Эберле (обоих в Эдмонтоне уже нет). Но как получилось, что «Эдмонтон» — до сих пор полуфабрикат, в отличие от быстро взлетевших «Чикаго» и «Питтсбурга»?
У менеджера НХЛ есть три пути комплектования команды — драфт, обмены и подписание свободных агентов. Большинство команд лиги ставит всё-таки на первое, через трейды и новичков с рынка допиливая мясо вокруг костяка. У «Эдмонтона» была куча высоких драфт-пиков первого раунда, но они так и не смогли создать вокруг них что-то полноценное. Почему так вышло?
Ответ простой: драфт не ограничивается первым раундом — алмазы надо искать и на поздних этапах. Вне первого раунда «Чикаго» находил Кита, Яльмарссона, Бафлина, Шоу и Саада. «Питтсбург» — Летанга, Раста, Гюнцеля, Тальбо. «Тампа» — чуть ли не половину нынешнего состава. Более того, даже «Эдмонтон» эпохи Гретцки выловил Мессье, Курри и Андерсона в середине драфта.
Не все упомянутые выше игроки могли оставаться в своих командах из-за потолка или других проблем, но их обмены давали другие активы. В результате «Питтсбург» и «Чикаго» уже имели полноценный костяк, который в чемпионские команды превращали молодые суперзвёзды на детских контрактах.
Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид
Фото: NHL.com
Последний игрок для первых двух пятёрок, которого «Эдмонтон» задрафтовал дальше первого раунда — защитник Джефф Питри. Было это 15 лет назад, после этого — пустыня. Причин здесь две: либо так бездарно работали скауты, либо система развития игроков так и не довела никого до ведущих ролей в составе. Впрочем, эти две причины могут быть совмещены.
Конечно, кроме этого огромное количество ошибок допустил менеджмент. Каждая из них не была критической, но их соединение даёт чудовищный кумулятивный эффект. Пойдём по порядку:
- юный Драйзайтль был вызван в основу в первом сезоне после драфта, хотя на тот момент не тянул этот уровень. Немец провёл 37 игр в основе, больше мучился, после чего был отправлен в юниорскую лигу. Если бы это решение было принято в начале сезона, то Леон смог бы на год дольше играть на конракте новичка. Это дало бы «Эдмонтону» лишний год потолочных манёвров, пока дуэт лидеров играл бы на «детских» контрактах.
- попытка усиления обороны Гриффином Райнхартом: четвёртый номер драфта-2012 летом 2015-го уже напоминал «баста». Однако за него отдали 16 и 33-й общий пики, под 16-м номером был выбран Мэтт Барзал. Райнхарт провёл за «Ойлерз» 29 игр и недавно завершил карьеру, Барзал — сами видите.
- обмены Холла и Эберле. Полученный за Тейлора швед Адам Ларссон не был плохим защитником, но за игрока его уровня надо было получить больше. За вингера топ-6 Эберле выручили Райана Строума, который прокачался в сильного игрока только в звене с Панариным — уже в другом клубе.
- контракт Милана Лучича ($ 6 млн х 7 лет). После первого сильного сезона в «Ойлерз» важнейшая часть чемпионского «Бостона» превратилась в балласт, висящий на платёжке. Даже после обмена в «Калгари» клуб удерживает 750 «мёртвых» тысяч.
- контракт Микко Коскинена. Заключён перед отставкой Питера Чиарелли людьми, стоящими выше него в лестнице менеджмента клуба. Сделка, три года отъедавшая по $ 4,5 млн из платёжки, сильно сузила возможности для манёвра менеджеров, пришедших после этого.
Микко Коскинен
Фото: NHL.com
Добавим к этому фактор города: Эдмонтон — не самое весёлое место для жизни, общая непраздничность которого отягощена высокими канадскими налогами, лезущей под кожу прессой и лютым прессингом болельщиков. Из-за этого игрокам, которых клуб хочет выцепить с рынка свободных агентов, приходится переплачивать — получается североамериканский аналог дальневосточной надбавки.
Добавим к эту обычный для команд, строящихся через драфт, перекос в сторону атаки. Попытка его устранить обернулась упомянутыми выше ужасными обменами. Со следующего сезона вступает в силу урезающий манёвры ещё сильнее монструозный контракт Дарнелла Нурса, который в этом плей-офф не показал себя защитником на $ 9,25 млн. Правда, в плей-офф Нурс играл с травмой.
Все эти факторы и не позволяют создать вокруг Макдэвида хорошую, глубокую команду. Иногда Коннора упрекают в том, что он сразу же подписал контракт на $ 12,5 млн. Однако, когда Макдэвид получил этот контракт, он составлял 16,6% от потолка зарплат — это меньше, чем первые взрослые договоры Кросби (17,3%) и Овечкина (19%). Возможное сравнение со сделкой Маккиннона ($ 6,3 млн в год) некорректно — Нэтан подписал её после сезонов, когда он играл на фланге, не был ведущим игроком звена и даже близко не показывал своей нынешней продуктивности.
А в межсезонье «Эдмонтон» ждёт сложное время. Надо продлевать контракты трёх ограниченно свободных агентов. Надо искать новую сделку для идеально вписавшегося в состав Э.Кейна. Наконец, пора искать сильного первого вратаря — и прямо сейчас на это под потолком лишь 7 свободных миллионов. $ 4 млн отнимают «мёртвые» суммы выкупов и удержаний, ещё $ 4 млн — контракт Оскара Клефбома, который, судя по всему, уже не вернётся в хоккей после травмы.
Генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Возможных манёвров у менеджмента «Ойлерз» не так много. Надо попытаться скинуть контракт Клефбома, доплатив за это драфт-пиком или молодым игроком. Можно попытаться обменять кого-то из средних игроков, имеющих ценность на рынке — но это будет попыткой переклеить заплатку с одного места на другое.
Это прозвучит странно — но, возможно, лучший шанс на чемпионство этот «Эдмонтон» уже упустил. Из-за проблем с потолком, который ещё и не будет расти в ближайшие годы, решить все проблемы за счёт готовых игроков будет нереально. Нужен бешеный прогресс от молодёжи или поиск бриллиантов в средних раундах драфта — но для их роста нужно 3-4 года, когда контракт Макдэвида с клубом вообще истечёт.
Впрочем, возможен и другой вариант — если МакДрай выложатся не на 150%, а на все 200%. Возможно, тогда «Эдмонтон» всё-таки выйдет и в большой финал.
- 7 июня 2022
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