И космический Макдэвид не помог. Лучшему игроку НХЛ уже не стать чемпионом с «Эдмонтоном»?

«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти ещё дальше». Такие слова после 0-4 в серии слышишь нечасто. Ещё более удивительно слышать их от Леона Драйзайтля — общепризнанного игрока топ-10 или даже топ-5 НХЛ, рядом с которым играет общепризнанный номер один современной лиги Коннор Макдэвид.

При этом «Эдмонтон» впервые в «эру МакДрая» дошёл до финала конференции, но не оказал в нём никакого сопротивления. Макдэвид играет в «Эдмонтоне» уже седьмой сезон. Кросби и Малкин в «Питтсбурге» играли в финале во втором сезоне совместной карьеры, выиграли Кубок через год. Дуэт Кейн — Тэйвз тоже стал чемпионом на третий год совместной игры. «Эдмонтон» с 2016-го лишь дважды перелезал через первый раунд.

При этом Коннор, который в «пузырной» серии с «Чикаго» и прошлогодних матчах с «Виннипегом» выглядел отсутствующим на льду, в этом году выжег лёд на полную. 33 очка Макдэвида в этом плей-офф — четвёртый результат в XXI веке, выше только парни, выигрывавшие Кубок. Его лучший немецкий друг набрал 32 балла — седьмой результат века. Дуэт МакДрай сыграл на 150% — и этого не хватило хотя бы для одной победы в третьем раунде.

Предсказуемо вратарская проблема называется главной для этих «Ойлерз», а в сторону 40-летнего Майка Смита несутся крики «Распни его!». Несчастный ветеран заклеймён чуть ли не худшим вратарём лиги. Хотя олимпийский чемпион Сочи действительно отметился парой ярких «привозов», в этом плей-офф у Смита солидные 91,7% сейвов, и без него «Эдмонтон» провалился бы ещё в первом раунде матча с «Лос-Анджелесом».

Майк Смит Фото: NHL.com

Всю серию с «Колорадо» «Эдмонтон» вообще не играл в обороне, давая наносить по своим воротам 40 и больше бросков. При этом они были опасными — за четыре игры «Лавины» создали моментов на 16,4 xG, по 4 за игру!

«Эдмонтон» как будто и не пытался защищаться — кажется, они хотели заманить соперника в тот же режим ультраатаки, за счёт которого был обыгран «Калгари». Однако Павел Францоуз не развалился, в отличие от Якоба Маркстрёма, а игра без средней зоны стала идеальной для одновременно креативного и мощного нападения «Колорадо».

Возвращаясь к словам Драйзайтля в начале — даже в этом сезоне все воспринимали «Эдмонтон» как недоделанную команду, которую даже супердуэт не вытащит далеко. При этом перестройка и сливные сезоны команды начались задолго до Макдэвида — когда-то клуб планировали строить вокруг Тейлора Холла и Джордана Эберле (обоих в Эдмонтоне уже нет). Но как получилось, что «Эдмонтон» — до сих пор полуфабрикат, в отличие от быстро взлетевших «Чикаго» и «Питтсбурга»?

У менеджера НХЛ есть три пути комплектования команды — драфт, обмены и подписание свободных агентов. Большинство команд лиги ставит всё-таки на первое, через трейды и новичков с рынка допиливая мясо вокруг костяка. У «Эдмонтона» была куча высоких драфт-пиков первого раунда, но они так и не смогли создать вокруг них что-то полноценное. Почему так вышло?

Ответ простой: драфт не ограничивается первым раундом — алмазы надо искать и на поздних этапах. Вне первого раунда «Чикаго» находил Кита, Яльмарссона, Бафлина, Шоу и Саада. «Питтсбург» — Летанга, Раста, Гюнцеля, Тальбо. «Тампа» — чуть ли не половину нынешнего состава. Более того, даже «Эдмонтон» эпохи Гретцки выловил Мессье, Курри и Андерсона в середине драфта.

Не все упомянутые выше игроки могли оставаться в своих командах из-за потолка или других проблем, но их обмены давали другие активы. В результате «Питтсбург» и «Чикаго» уже имели полноценный костяк, который в чемпионские команды превращали молодые суперзвёзды на детских контрактах.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид Фото: NHL.com

Последний игрок для первых двух пятёрок, которого «Эдмонтон» задрафтовал дальше первого раунда — защитник Джефф Питри. Было это 15 лет назад, после этого — пустыня. Причин здесь две: либо так бездарно работали скауты, либо система развития игроков так и не довела никого до ведущих ролей в составе. Впрочем, эти две причины могут быть совмещены.

Конечно, кроме этого огромное количество ошибок допустил менеджмент. Каждая из них не была критической, но их соединение даёт чудовищный кумулятивный эффект. Пойдём по порядку:

юный Драйзайтль был вызван в основу в первом сезоне после драфта, хотя на тот момент не тянул этот уровень. Немец провёл 37 игр в основе, больше мучился, после чего был отправлен в юниорскую лигу. Если бы это решение было принято в начале сезона, то Леон смог бы на год дольше играть на конракте новичка. Это дало бы «Эдмонтону» лишний год потолочных манёвров, пока дуэт лидеров играл бы на «детских» контрактах.

попытка усиления обороны Гриффином Райнхартом: четвёртый номер драфта-2012 летом 2015-го уже напоминал «баста». Однако за него отдали 16 и 33-й общий пики, под 16-м номером был выбран Мэтт Барзал. Райнхарт провёл за «Ойлерз» 29 игр и недавно завершил карьеру, Барзал — сами видите.

обмены Холла и Эберле. Полученный за Тейлора швед Адам Ларссон не был плохим защитником, но за игрока его уровня надо было получить больше. За вингера топ-6 Эберле выручили Райана Строума, который прокачался в сильного игрока только в звене с Панариным — уже в другом клубе.

контракт Милана Лучича ($ 6 млн х 7 лет). После первого сильного сезона в «Ойлерз» важнейшая часть чемпионского «Бостона» превратилась в балласт, висящий на платёжке. Даже после обмена в «Калгари» клуб удерживает 750 «мёртвых» тысяч.

контракт Микко Коскинена. Заключён перед отставкой Питера Чиарелли людьми, стоящими выше него в лестнице менеджмента клуба. Сделка, три года отъедавшая по $ 4,5 млн из платёжки, сильно сузила возможности для манёвра менеджеров, пришедших после этого.

Микко Коскинен Фото: NHL.com

Добавим к этому фактор города: Эдмонтон — не самое весёлое место для жизни, общая непраздничность которого отягощена высокими канадскими налогами, лезущей под кожу прессой и лютым прессингом болельщиков. Из-за этого игрокам, которых клуб хочет выцепить с рынка свободных агентов, приходится переплачивать — получается североамериканский аналог дальневосточной надбавки.

Добавим к эту обычный для команд, строящихся через драфт, перекос в сторону атаки. Попытка его устранить обернулась упомянутыми выше ужасными обменами. Со следующего сезона вступает в силу урезающий манёвры ещё сильнее монструозный контракт Дарнелла Нурса, который в этом плей-офф не показал себя защитником на $ 9,25 млн. Правда, в плей-офф Нурс играл с травмой.

Все эти факторы и не позволяют создать вокруг Макдэвида хорошую, глубокую команду. Иногда Коннора упрекают в том, что он сразу же подписал контракт на $ 12,5 млн. Однако, когда Макдэвид получил этот контракт, он составлял 16,6% от потолка зарплат — это меньше, чем первые взрослые договоры Кросби (17,3%) и Овечкина (19%). Возможное сравнение со сделкой Маккиннона ($ 6,3 млн в год) некорректно — Нэтан подписал её после сезонов, когда он играл на фланге, не был ведущим игроком звена и даже близко не показывал своей нынешней продуктивности.

А в межсезонье «Эдмонтон» ждёт сложное время. Надо продлевать контракты трёх ограниченно свободных агентов. Надо искать новую сделку для идеально вписавшегося в состав Э.Кейна. Наконец, пора искать сильного первого вратаря — и прямо сейчас на это под потолком лишь 7 свободных миллионов. $ 4 млн отнимают «мёртвые» суммы выкупов и удержаний, ещё $ 4 млн — контракт Оскара Клефбома, который, судя по всему, уже не вернётся в хоккей после травмы.

Генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Возможных манёвров у менеджмента «Ойлерз» не так много. Надо попытаться скинуть контракт Клефбома, доплатив за это драфт-пиком или молодым игроком. Можно попытаться обменять кого-то из средних игроков, имеющих ценность на рынке — но это будет попыткой переклеить заплатку с одного места на другое.

Это прозвучит странно — но, возможно, лучший шанс на чемпионство этот «Эдмонтон» уже упустил. Из-за проблем с потолком, который ещё и не будет расти в ближайшие годы, решить все проблемы за счёт готовых игроков будет нереально. Нужен бешеный прогресс от молодёжи или поиск бриллиантов в средних раундах драфта — но для их роста нужно 3-4 года, когда контракт Макдэвида с клубом вообще истечёт.

Впрочем, возможен и другой вариант — если МакДрай выложатся не на 150%, а на все 200%. Возможно, тогда «Эдмонтон» всё-таки выйдет и в большой финал.