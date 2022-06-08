Кучеров повторно прибил «Рейнджерс». Переиграл рекордсмена Шестёркина и обогнал легенд НХЛ

Если «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпит итоговое поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Восточной конференции НХЛ, тренерский штаб и игроки «синерубашечников» летом ещё долго будут прокручивать в своих головах большую неудачу в третьем матче противостояния. Ведя 2-0 в серии и 2:0 к середине встречи, Парни с Бродвея не смогли удержать преимущество и потерпели поражение, которое позволило действующему чемпиону НХЛ сохранить надежду на третий чемпионский титул кряду.

Дополнительной неприятностью для штаба Жерара Галлана стали проблемы с травмированными хоккеистами. После неудачного столкновения с чешским форвардом «молний» Ондржеем Палатом предыдущую игру досрочно завершил центрфорвард второго звена «синерубашечников» Райан Строум, а ещё один из ключевых нападающих американской команды Баркли Гудроу едва не получил рецидив своей травмы. Пропустивший большую часть нынешнего плей-офф из-за тяжёлой травмы ноги канадский форвард той же ногой заблокировал бросок в меньшинстве и пропустил несколько смен.

«Всегда есть опасения, когда происходит подобная ситуация. Завтра мы будем знать больше информации, но в такое время сезона по обе стороны есть травмированные хоккеисты, и они находят способ продолжать играть. Баркли будет сражаться, он возвращается на лёд и играет. Это то, что он всегда делает», — говорил Галлан за сутки до начала четвёртого матча серии.

И бывший форвард «Тампы» действительно оказался в составе «Рейнджерс» на сегодняшний матч, тогда как Строум участия в игре принять не сумел, уступив место в заявке для Кевина Руни. В результате Галлану пришлось идти на перестановки в звеньях. Гудроу из четвёртого звена был переведён во вторую тройку к Артемию Панарину и Эндрю Коппу, а Руни занял его место в нижней линии с Райаном Ривзом и Тайлером Моттом.

И именно четвёртая тройка гостей оказалась на льду в тот момент, когда «Тампа» открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Защитник хозяев Зак Богосян удачно подключился к атаке, вылез на пятак и произвёл бросок с неудобной руки по воротам Игоря Шестёркина – российский вратарь отразил шайбу перед собой, а Руни не уследил за Пэтом Маруном, который и оказался самым расторопным на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом «Тампа» получила прекрасный шанс увеличить преимущество в счёте, когда в штрафной бокс отправился Ривз, совершивший подножку на активном Богосяне. «Молнии» провели неплохие две минуты в большинстве и создали несколько опасных моментов. Ближе всех к голу подобрался Кори Перри, но ему не удалось выбить шайбу из-под щитка Шестёркина и переправить её за линию ворот. Российский вратарь удержал игровой снаряд под ногой и не позволил «Тампе» реализовать численное преимущество. Уже в равных составах в контратаке опасно в правый угол бросал Стивен Стэмкос, но Шестёркин совершил эффектный сейв.

Неудачный первый период заставил Галлана пойти на новые изменения в звеньях. Панарин был переведён в первую тройку к Мике Зибанеджаду и Фрэнку Ватрано, а игравший там на протяжении всего плей-офф Крис Крайдер отправился во вторую линию к Гудроу и Коппу. Но никакие перестановки не помогали «Рейнджерс» подобрать ключи к воротам Андрея Василевского. Формально гости чаще атаковали и чаще беспокоили голкипера «Тампы», но большая часть бросков носила формальный характер, тогда как вылазки «молний» были куда более предметными.

В середине второго периода своей дракой решили оживить игру Ватрано и Брэндон Хагель. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафного времени, и из боксов наблюдали за тем, как «Тампа» организовала вторую голевую атаку в матче. Палат роскошной передачей вывел Кучерова один на один с Шестёркиным, и в отличие от предыдущей встречи подобная дуэль на сей раз осталась за нападающим. В прошлом матче Никите удалось отличиться голом при игре в большинстве, а сегодня он отметился уже в равных составах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что заброшенная шайба стала для Кучерова 51-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он превзошёл результат своего нынешнего партнёра по «Тампе» Кори Перри. Заодно россиянин вышел на 31-е место по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли, обогнав Марка Рекки и догнав Брайана Проппа. В активе Никиты стало 148 (51+97) результативных действий в 128 матчах. И с каждой новой встречей он продолжает обгонять легенд НХЛ по различным статистическим показателям.

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В ходе второго периода 26-летний Шестёркин оформил очередной рекорд в плей-офф НХЛ. Российский вратарь совершил 600-й сейв в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и стал первым голкипером в истории лиги, кому на покорение этого рубежа понадобилось всего 18 матчей. Авторами предыдущего достижения являлась целая группа из шести голкиперов, в которую входили Кен Драйден, Кирк Маклин, Джон Ванбисбрук, Олаф Колциг, Жан-Себастьян Жигер и Туукка Раск, в разные годы тратившие по 19 матчей на оформление 600 сейвов в одном плей-офф.

Но на этом позитивные новости на сегодня для нью-йоркской команды и закончились. В третьем периоде гости не смогли рассчитывать ещё и на чешского центрфорварда Филипа Хитила, получившего травму верхней части тела и досрочно завершившего матч из-за повреждения. Отыграть дефицит в две шайбы у «Тампы» в гостевом матче в плей-офф у «Рейнджерс» не получилось. Более того, хозяева смогли ещё и увеличить разрыв в счёте благодаря голу Стивена Стэмкоса, удачно сыгравшего на отскоке после сейва Шестёркина на Палате.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дальнейшем подопечные Джона Купера уже полностью контролировали игру и довольно спокойно довели встречу до нужного себе результата. Небольшой ложкой дёгтя для «Тампы» стал тот факт, что проведшему хороший матч Василевскому не удалось оформить шат-аут. За четыре минуты до конца встречи его подвёл удалившийся Алекс Киллорн. «Рейнджеры» заменили вратаря на шестого полевого игрока и в таком формате смогли разыграть лишнего — отличился Артемий Панарин, забросивший шестую шайбу в этом плей-офф.

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Вдохновлённые заброшенной шайбой гости продолжили играть с пустыми воротами и даже смогли организовать подобие штурма. Мика Зибанеджад едва не отправил вторую шайбу в ворота Василевского, но его бросок прошёл мимо пустого угла. Джейкоб Труба сильно приложился от синей линии, но в этом случае на месте оказался уже сам Андрей. Окончательный счёт же установил Палат, поразивший пустые ворота и набравший третье очко в матче. Гол Кучерова в итоге стал победным. После двух домашних побед «синерубашечников» на старте серии «молнии» ответили той же монетой на льду «Амали-Арены». И теперь серия возвращается в Нью-Йорк, где всё начнётся заново.