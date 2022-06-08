ЦСКА не смог утащить из Америки русского таланта. Чемпионы КХЛ уже нашли замену Гурьянову?

Вслед за Александром Радуловым, покинувшим «Даллас» и перебравшимся в «Ак Барс», вернуться в Россию мог и другой российский игрок «Старз» – Денис Гурьянов. 25-летний нападающий слабо провёл прошлый чемпионат, поэтому шансы на то, чтобы остаться в клубе, были невелики. Если в регулярном чемпионате игра Гурьянова ещё вызывала оптимизм (73 матча, 31 (11+20) очко, «+2» показатель полезности), то в плей-офф Денис просто провалился и вообще не набрал баллов за результативность в тех пяти встречах, в которых он появлялся на льду.

В КХЛ права на Гурьянова принадлежат ЦСКА, который любит возвращать российских игроков из-за океана. Нет никаких сомнений в том, что президент армейцев Игорь Есмантович выходил на Гурьянова с предложением продолжить карьеру в России. У форварда был отличный шанс перезагрузиться, по новой выстроить свою карьеру, побороться за Кубок Гагарина. Неплохая перспектива после невзрачного года в Северной Америке.

Однако в НХЛ интересы Гурьянова представляет Марк Гандлер – известный любитель утащить побольше молодых игроков из России за океан. Человек, который не будет объяснять своему клиенту, что лучше и как грамотнее поступить дальше. Всеми силами оставить хоккеиста в Америке и побольше на нём заработать – вот единственная цель Гандлера.

Что в итоге? Российский нападающий подписал новое однолетнее соглашение со «звёздами». Заработная плата игрока составит $ 2,9 млн. Контракт скромный, перспективы у «Далласа» туманные, но Денис сделал свой выбор. Остаётся лишь пожелать ему удачи.

Сделка по Гурьянову развязала ЦСКА руки по другому, куда более вероятному новичку клуба. По нашей информации, состав действующих чемпионов КХЛ может пополнить 27-летний нападающий Анатолий Голышев. У хоккеиста закончился контракт с уральцами, и, будучи ограниченно свободным агентом, Голышев не принял квалификационное предложение «Автомобилиста» по примеру Виталия Кравцова в «Тракторе».

Анатолий Голышев Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но если Кравцов собрался в очередной раз пробовать свои силы в НХЛ, то для Анатолия это уже пройденный этап. Нападающий понял, что гораздо больше возможностей реализовать себя у него именно в Континентальной лиге, поэтому сделал правильный выбор и вернулся обратно.

«Анатолий — наш воспитанник. Весной мы пошли ему навстречу, дав шанс попробовать себя в НХЛ. Как только он изъявил желание вернуться в родную команду, мы нашли возможность это сделать», — говорил тогда директор екатеринбуржцев Максим Рябков.

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Но уровень «Автомобилиста» Голышев уже откровенно перерос, а борьба за Кубок Гагарина у клуба из Екатеринбурга в ближайшее время не намечается. Поэтому тот факт, что Анатолий решил пойти на повышение, вполне логичен. Поиграть за ЦСКА под руководством Сергея Фёдорова – мечта многих спортсменов. И Голышев в этом плане не исключение. Думается, что в ближайшее время стороны договорятся о сделке, а в «Автомобилисте» вряд ли станут мешать Анатолию. Конечно, руководству хочется, чтобы Голышев остался в Екатеринбурге, но насильно держать человека в команде тоже неправильно. Главное теперь – постараться получить от ЦСКА максимально выгодную компенсацию. Посмотрим, как сработают менеджеры с обеих сторон.