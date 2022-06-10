У «Тампы» нашёлся внезапный русский герой! Сергачёв наказал «Рейнджерс» за промах года

Гол и передача россиянина поставили «Рейнджерс» в привычное для них положение в этом плей-офф. Команде Галлана снова нужен подвиг.

На старте финала Восточной конференции НХЛ уже далеко не первый раз в ходе нынешнего плей-офф на главный план вышло обсуждение разницы между домашними и гостевыми встречами. «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменялись двумя победами на родных стадионах, благодаря чему моментально вошли в историю лиги. Впервые с 1991 года хозяева выиграли первые четыре матча в серии за выход в финал Кубка Стэнли. Неудивительно, что на протяжении следующих двух дней все разговоры велись о том, на сколько влияет домашняя площадка на обеспечение нужного результата.

«Надеюсь, что это будет серия домашних команд. Пока это выглядит так. Мы были довольно хороши на своём льду, и они довольно хороши на своём. Это то, что я вижу сейчас», – заявлял главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, намекая на то, что пятый и при необходимости седьмой матч состоятся на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

Вторил ему и российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин: «Нам нужно оставаться позитивными. Мы были в худшем положении, но в целом всё нормально. Наша команда хорошо играла на «Мэдисон Сквер Гарден». Надеюсь, так будет и дальше», — говорил Панарин на пресс-конференции.

«Рейнджерс» действительно имели право надеяться на преимущество родной площадки, так как в этом плей-офф у них наблюдается абсолютно противоположная картинка по игре дома и на выезде. Из 9 гостевых матчей подопечные Галлана выиграли только 2 встречи, тогда как из 9 домашних матчей выиграли 8 встреч.

Причём единственное поражение в Нью-Йорке они потерпели за пределами основного времени, в первом матче плей-офф в третьем овертайме уступив «Питтсбургу». С тех пор Парни с Бродвея выиграли 8 домашних матчей кряду, что является шестым результатом за всю историю проведения розыгрышей Кубков Стэнли. Победа в сегодняшнем матче могла помочь «Рейнджерс» повторить третий результат по серии домашних побед в розыгрыше плей-офф.

Поэтому главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер за несколько часов до начала встречи справедливо рассуждал о том, что для выхода в финал Кубка Стэнли его команде наконец-то нужно одержать гостевую победу. «Думаю, что их команда получает очень много энергии от болельщиков. Публика здесь отличная. Не зря «Мэдисон Сквер Гарден» называют самой известной ареной в мире. Это прекрасное место. Динамичный город.

Кажется, у «Рейнджерс» наблюдается некоторое несоответствие в статистике по победам и поражениям в играх на домашнем льду и на выезде. Поэтому, когда вы получаете преимущество домашнего льда и выигрываете все свои домашние игры, это хорошо для вас. Но в любой серии в какой-то момент надо победить на выезде. И это то, что мы должны сделать. Нужно сфокусироваться на этом, – сказал главный тренер «Тампы».

Помочь «Тампе» в выполнении плана на пятый матч полуфинальной серии плей-офф могло уже первое касание шайбы в исполнении российского форварда Никиты Кучерова. Демонстрирующий высочайший уровень хоккея в последних матчах россиянин мог открыть счёт в матче своим первым касанием в игре. После длинного заброса в зону шайба ударилась в борт и удобно отскочила Кучерова под бросок в касание – долго думать над решением вопроса Никита не стал и мощно приложился в дальний угол – и только перекладина уберегла Игоря Шестёркина от пропущенного гола.

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Хозяева ответили опасным моментом, созданным молодёжной тройкой. Алекси Лафренье, Каапо Какко и Филип Хитил разыграли трёхходовку в чужой зоне, но чешский форвард не смог замкнуть дальнюю штангу. А в едва ли не ответной атаке каркас чужих ворот снова помешал «Тампе» завладеть преимуществом в счёте – на сей раз за Шестёркина сыграла штанга, отразившая опаснейший бросок от Ника Пола.

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Согласно хоккейным и футбольным правилам, попадания в каркас не учитываются в статистике ударов и бросков в створ. В этой связи неудивительно, что после 20 минут игры данные показатели говорили об игровом превосходстве «Рейнджерс» – 8:3. Только в одной атаке Василевскому трижды приходилось вступать в игру – но ни Джейкобу Трубе, ни Артемию Панарину, ни Эндрю Коппу отличиться в том эпизоде так и не удалось.

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Если в первом периоде командам удалось избежать нарушений правил, то во втором отрезке удаления пошли в обе стороны. Чаще арбитры наказывали игроков «Рейнджерс», но самый удивительный момент оказался связан с фолом «Тампы». Для начала гости едва не организовали сверхопасную контратаку, но передача в отрыв на Алекса Киллорна оказалась неточной – и Шестёркин спокойно опередил канадского форварда.

Однако российский вратарь не только выполнил свою прямую работу, но и как обычно бывает – сделал даже больше положенного. Российский вратарь очень вовремя бросил шайбу в направлении скамейки «Тампы», где в этот момент происходила смена и было слишком много игроков. Как итог — удаление за нарушение численного состава.

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Впрочем, обе шайбы во втором периоде были заброшены при игре в равных составах. И оба раза отличились защитники, которым при этом никто не ассистировал. В середине отрезка цели достиг бросок Райана Линдгрена из «Рейнджерс», а под занавес периода свой первый гол в нынешнем плей-офф забил Михаил Сергачёв из «Тампы». Российский хоккеист выполнил идеальный и своевременный бросок через трафик – и закрытый Шестёркин не смог разглядеть полёт шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Выходя на третий период, команды понимали, что судьбу встречи практически наверняка решит один точный бросок. В принципе именно так и произошло. В начале заключительного отрезка ближе к голу были гости, затем хозяева в основном усилиями тройки с участием Панарина сумели перехватить инициативу. Второе звено «Рейнджерс» и должно было приносить команде важнейшую победу, но за несколько минут до конца основного времени Райан Строум удивительным образом не смог переправить шайбу в уже пустой угол ворот. Вряд ли кто-то удивится, если данное действие канадского форварда впоследствии станет промахом всего сезона для «Рейнджерс».

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Расплата за подобную расточительность наступила немедленно. Героем «Тампы» сегодня внезапно стал защитник Сергачёв, совершивший ещё один точный бросок за 110 секунд до конца третьего периода. Не забивавший на протяжении всего плей-офф россиянин нашёл бросок в самый нужный момент сезона и сыграл первую скрипку в сегодняшнем успехе «Тампы». Изначально шайбу записали на счёт самого Михаила, но уже через несколько минут после завершения встречи гол переписали на счёт чешского форварда Ондржея Палата, для которого эта шайба оказалась второй победной в серии с «Рейнджерс». Ранее он забил победный гол за 40 секунд до конца третьего матча серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Окончательный счёт установил Брэндон Хагель, поразивший пустые ворота после передачи от Кучерова. Таким образом «Рейнджерс» прервали удивительную победную серию на домашней арене и оказались в привычном для себя положении в этом плей-офф. Одно поражение отделяет команду Галлана от завершения сезона. В такой ситуации «синерубашечники» были в первом раунде, когда проигрывали «Питтсбургу» (1-3), во втором раунде – когда уступали «Каролине» (2-3), и вот теперь оказались вновь. Но кажется, что на этот раз выбраться из критического положения, станет максимально сложной задачей для команды из Нью-Йорка.