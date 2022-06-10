Отшельник и тренер, погибший на взлёте карьеры. Судьба первых русских чемпионов НХЛ

Как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли в этом году. В финал плей-офф НХЛ уже пробился «Колорадо», цвета которого защищает Валерий Ничушкин. Соперничать с «Эвеланш» будет победитель серии «Тампа» – «Рейнджерс». Соотечественники челябинского нападающего есть в обеих командах. Хотя бы один россиянин выигрывает титул с 2016 года, а впервые российские игроки дотронулись до почётного трофея в середине девяностых.

Первые российские обладатели Кубка Стэнли

Сергей Зубов, 51 год

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Зубов в НХЛ Зубов после карьеры

Роль в чемпионских «Рейнджерс» – один из самых результативных защитников.

Зубов набрал 89 очков в регулярном сезоне и добавил к ним ещё 19 в плей-офф. Никогда раньше и никогда позже уроженец Москвы такую выдающуюся статистику не демонстрировал.

Через сезон после завоевания Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Зубов отправился в «Питтсбург», а оттуда в «Даллас», где со временем превратился в настоящую легенду. Вместе со «Старз» хоккеист вновь поднялся на энхаэловский олимп в 1999 году. Ровно 20 лет спустя Зубова включили в Зал хоккейной славы в Торонто – там он стал лишь вторым защитником из России после Вячеслава Фетисова. Прошлой зимой «Даллас» вывел 56-й номер Сергея из обращения и поднял его джерси под своды домашней арены.

Завершив карьеру игрока, Зубов переквалифицировался в тренера, но достичь сопоставимых успехов в новой профессии ему не удалось. Специалист возглавлял СКА, «Сочи» и рижское «Динамо», а чуть более полугода назад был назначен наставником молодёжной сборной России.

Александр Карповцев, умер в возрасте 41 года

Александр Карповцев во время матча «Локомотив» — «Ак Барс» в плей-офф КХЛ, 2010 год Фото: photo.khl.ru

Роль в чемпионских «Рейнджерс» – защитник-дебютант.

Карповцев присоединился к нью-йоркскому коллективу по ходу сезона – после того как покинул московское «Динамо». Тем не менее хоккеист быстро адаптировался к НХЛ, хотя периодически и пропускал матчи, не попадая в состав.

Взяв трофей, он провёл в Нью-Йорке ещё четыре сезона. Затем в карьере наступили нестабильные времена: защитника обменяли в «Торонто», где вскоре он не смог договориться о сумме контракта. В локаут Карповцев вернулся в Россию, в 2007 году повесил коньки на гвоздь, а уже в начале 2008-го переквалифицировался в тренера – помогал Кари Хейккиля в «Локомотиве» и Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе». Зимой 2010 года Александр переподписал соглашение с «Локомотивом». Полтора года спустя его жизнь оборвалась в печально известной авиакатастрофе под Ярославлем.

Алексей Ковалёв, 49 лет

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Ковалёв-игрок Ковалёв-тренер

Роль в чемпионских «Рейнджерс» – молодой и дерзкий.

22-летний форвард впервые проводил полноценный сезон в НХЛ без ссылок в лигу рангом ниже и старался самыми разнообразными способами доказать свою состоятельность. В 76 матчах регулярки Ковалёв заработал 154 минуты штрафа. Но в играх на вылет исправился, почти забыв дорогу до скамьи нарушителей и набрав 21 очко – таких цифр в плей-офф Ковалёв больше не показывал.

«Рейнджерс» и Кубок Стэнли — 1994 стали для Алексея стартом невероятно насыщенной карьеры. Записи в его трудовой книжке менялись постоянно и отличались друг от друга разительно: «Лада», «Питтсбург», снова «Рейнджерс», «Монреаль», «Ак Барс», «Оттава», снова «Питтсбург», «Атлант», «Флорида», швейцарский «Фисп»…

В 2014 году Ковалёв и вовсе объявил о намерении стать профессиональным игроком в гольф. Не сложилось – и тогда Алексей вернулся в хоккей: в «Фиспе» он принял на себя роль спортивного директора, а позднее – в возрасте 43 лет – снова вышел на лёд в форме альпийского клуба. С 2018 года работает в тренерском штабе «Куньлуня».

Сергей Немчинов, 58 лет

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Немчинов-игрок Немчинов-тренер

Роль в чемпионских «Рейнджерс» – надёжный центрфорвард.

Не отличаясь поразительными снайперскими или ассистентскими навыками, Немчинов методично и эффективно делал свою работу, связывая атаку и оборону.

В 2000 году добрался до главного клубного трофея в хоккее во второй раз – вместе с «Нью-Джерси». В 2003-м стал чемпионом России в составе «Локомотива», а через год закончил карьеру, но из хоккея не ушёл. В течение трёх сезонов ассистировал главным тренерам сборной России, а затем сам стал главным – в российской молодёжке.

Короткий отрезок в 2009 году провёл в должности спортивного директора Молодёжной хоккейной лиги. В конце того же года возглавил ЦСКА. Параллельно занимал пост генерального менеджера клуба. Работу Немчинова в руководстве армейской команды было трудно признать успешной, и специалисту пришлось сделать перерыв в профессиональной деятельности. В игру он вернулся только весной 2015 года, став директором усть-каменогорского «Торпедо». В 2020-м устроился на аналогичную позицию в «Адмирале», а с лета прошлого года вновь является частью «Нью-Джерси» – теперь в качестве скаута.

Сергей Брылин, 48 лет

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Брылин в НХЛ Брылин в СКА

Роль в чемпионском «Нью-Джерси» – добротный новичок.

Бо́льшую часть регулярного сезона Брылин провёл в АХЛ, но ближе к концовке застолбил за собой место в основе «Дэвилз». В плей-офф сыграл 12 матчей.

Впоследствии один из лучших российских нападающих оборонительного плана сыграл за «Дэвилз» ещё 12 сезонов и завоевал ещё два Кубка. В Россию отлучался только на время локаута и на четыре года после создания КХЛ. Три из них провёл в СКА, последний – в статусе капитана новокузнецкого «Металлурга». После этого вернулся в Северную Америку. С 2017 года работает ассистентом в штабе фарма «Нью-Джерси» в АХЛ.

Валерий Зелепукин, 53 года

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Зелепукин в юности Зелепукин-функционер

Роль в чемпионском «Нью-Джерси» – главный счастливчик.

За полгода до завоевания Кубка Зелепукин получил тяжелейшую травму – на тренировке партнёр попал ему клюшкой в глаз. «Стал видеть полосками, как на экране сломавшегося телевизора», – рассказывал потом Зелепукин. Хирург, делавший операцию, посоветовал хоккеисту закончить со спортом. Но к плей-офф нападающий восстановился и сыграл 18 матчей.

Покинув «Нью-Джерси» в 1998 году, он быстро опустился до клуба из АХЛ – «Норфолка». Вскоре отправился в Россию. Выступал за «Ак Барс» и СКА. Последний раз появлялся на льду в качестве профессионального хоккеиста в форме подмосковного «Химика».

В середине десятых работал спортивным директором новокузнецкого «Металлурга», а затем стал генеральным менеджером «Северстали». Покинул череповецкую команду в 2018-м.

Алексей Гусаров, 57 лет

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Гусаров в СССР Гусаров в России

Роль в чемпионском «Колорадо» – свой парень из третьей пары.

Приехав в Северную Америку в начале 90-х, Гусаров быстро снискал уважение местных фанатов.

В отличие от многих коллег-соотечественников, завершил профессиональную карьеру в НХЛ. По ходу последнего сезона в лиге пережил два обмена. О дальнейших событиях в своей жизни вспоминал так: «Я хотел немного пожить в своё удовольствие. Когда утром не надо вставать и думать о том, что ты должен что-то сделать. Это был своего рода эксперимент, который я мог себе позволить. Совсем-то уж до отшельничества у меня дело не дошло, но я себя немного изолировал. Путешествовал в том числе. Но так, локально – всё-таки, когда заводишь собаку, берёшь на себя ответственность. Поэтому мы купили жилой автобус и всем семейством путешествовали по Америке. Можно сказать, девять лет я был домохозяином».

Гусаров признавался, что долгое время совсем не следил за хоккеем. Но позднее он всё же предпринял попытку вернуться в спорт в качестве тренера. Она получилась весьма скромной: в начале десятых Гусаров присоединился к тренерскому штабу СКА, а с 2014 по 2017 год работал в «Сочи». После этого снова отстранился от хоккея, но не радикально – продолжает участвовать в выставочных ветеранских играх.

Валерий Каменский, 56 лет

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Каменский-игрок Каменский-чиновник

Роль в чемпионском «Колорадо» – первый после лучших.

В победном сезоне Каменский достиг своего пика. Он стал третьим бомбардиром команды – соревноваться с Джо Сакиком и Петером Форсбергом было бесполезно.

После триумфа с «Эвеланш» Каменский ещё семь лет отыграл в НХЛ. За это время сменил три клуба – «Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси». Три заключительных сезона в карьере провёл, выступая за «Химик».

В России получил несколько управленческих должностей. В КХЛ занимает пост вице-президента по развитию и руководит спортивно-дисциплинарным комитетом. Эти позиции совмещает с постом советника председателя наблюдательного совета московского «Спартака».