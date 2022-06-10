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«Тампа» и «Рейнджерс» устроили массовую потасовку после броска Кучерова, драка Стэмкоса и Лафренье, видео

Кучеров бросил в Шестёркина, спровоцировав яркую драку. Он продолжает бесить «Рейнджерс»
Лев Лукин
«Тампа» и «Рейнджерс» устроили массовую потасовку
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На стороне «молний» и их лидера ещё и психологическое преимущество. Сможет ли выкарабкаться клуб из Нью-Йорка?

Пятый матч финала Востока обернулся для «Рейнджерс» разочарованием. «Синерубашечники», упустившие в серии с «Тампой» счёт 2-0, рассчитывали на домашней арене вернуть себе преимущество, сумели первыми забить в очень плотной и равной игре, но затем все усилия парней с Бродвея буквально похоронил российский защитник «молний» Михаил Сергачёв.

Сначала его с виду простой бросок от синей линии в конце второго периода уравнял цифры на табло, а под занавес основного времени Михаил повторил трюк, взяв в сообщники оказавшегося в нужное время в нужном месте Ондржея Палата.

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После такого удара обухом по голове за 110 секунд до сирены «Рейнджерс» уже не сумели отыграться, да ещё и вскоре пропустили в пустые ворота от Брэндона Хагеля.

«Тампа», что называется, переиграла и уничтожила соперника в этом матче, поставив «Рейнджерс» на грань вылета из плей-офф, так ещё и на последних секундах Никита Кучеров решил подбросить дровишек в огонь. Когда все уже бросили играть и ждали сирену, российский лидер «молний», оказавшийся неподалёку от шайбы, ускорился к ней и бросил в сторону ворот Шестёркина.

Вряд ли Кучеров рассчитывал на гол — скорее, Никита хотел в очередной раз позлить соперника. И это ему прекрасно удалось. Бросок с сиреной (что в хоккее, в принципе, считается нарушением негласных правил, а уж в подобной ситуации, когда результат известен, тем более) спровоцировал массовую потасовку. Причём Кучеров из неё почти сразу ретировался, зато этот замес вылился в неожиданно яркую и настоящую драку Стэмкоса и Лафренье.

ВИДЕО

Возможно, Кучеров поступил в этой ситуации не очень красиво. Вряд ли Никита решил доиграть эпизод до конца чисто из спортивного азарта, тут вполне угадывается очередная мелкая провокация от российской «молнии», что вполне в его стиле. Однако вот любопытное мнение от одного из североамериканских фанатов, высказанное в соцсети: «Рейнджерс» в бешенстве от того, что Кучеров всё ещё играл в хоккей за одну секунду до конца. Это разница между чемпионами и обычной командой». Такой взгляд на эпизод тоже имеет право на жизнь.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно

При этом с точки зрения интересов своей команды Куч очевидно всё сделал правильно. Лишний раз поддел и без того злых и раздосадованных «рейнджеров», вывел их на эмоции, к тому же в результате драки ещё увереннее себя почувствовал друг и партнёр Никиты Стэмкос, сумевший завалить Лафренье. В общем, сплошные плюсы для «Тампы», ну а этическая сторона многих поступков в плей-офф отходит на второй план — здесь борются за Кубок Стэнли, а не за «Леди Бинг Трофи».

Об этом, кстати, прекрасно известно одному из оппонентов Кучерова в этой серии — защитнику «Рейнджерс» Джейкобу Трубе. Его попытка грязно вырубить Ондржея Палата в том же пятом матче — это нечто гораздо большее, чем мелкая провокация. Чех чудом избежал серьёзной травмы.

Герой «Тампы» мог закончить матч в больнице. Палат чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс» Герой «Тампы» мог закончить матч в больнице. Палат чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс»

Как бы то ни было, впереди у «Тампы» и «Рейнджерс» шестая встреча финала Востока, которая может стать последней для «синерубашечников» в сезоне. Кажется, в ней точно не будет скучно.

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