Кучеров бросил в Шестёркина, спровоцировав яркую драку. Он продолжает бесить «Рейнджерс»

Пятый матч финала Востока обернулся для «Рейнджерс» разочарованием. «Синерубашечники», упустившие в серии с «Тампой» счёт 2-0, рассчитывали на домашней арене вернуть себе преимущество, сумели первыми забить в очень плотной и равной игре, но затем все усилия парней с Бродвея буквально похоронил российский защитник «молний» Михаил Сергачёв.
Сначала его с виду простой бросок от синей линии в конце второго периода уравнял цифры на табло, а под занавес основного времени Михаил повторил трюк, взяв в сообщники оказавшегося в нужное время в нужном месте Ондржея Палата.
После такого удара обухом по голове за 110 секунд до сирены «Рейнджерс» уже не сумели отыграться, да ещё и вскоре пропустили в пустые ворота от Брэндона Хагеля.
«Тампа», что называется, переиграла и уничтожила соперника в этом матче, поставив «Рейнджерс» на грань вылета из плей-офф, так ещё и на последних секундах Никита Кучеров решил подбросить дровишек в огонь. Когда все уже бросили играть и ждали сирену, российский лидер «молний», оказавшийся неподалёку от шайбы, ускорился к ней и бросил в сторону ворот Шестёркина.
Вряд ли Кучеров рассчитывал на гол — скорее, Никита хотел в очередной раз позлить соперника. И это ему прекрасно удалось. Бросок с сиреной (что в хоккее, в принципе, считается нарушением негласных правил, а уж в подобной ситуации, когда результат известен, тем более) спровоцировал массовую потасовку. Причём Кучеров из неё почти сразу ретировался, зато этот замес вылился в неожиданно яркую и настоящую драку Стэмкоса и Лафренье.
Возможно, Кучеров поступил в этой ситуации не очень красиво. Вряд ли Никита решил доиграть эпизод до конца чисто из спортивного азарта, тут вполне угадывается очередная мелкая провокация от российской «молнии», что вполне в его стиле. Однако вот любопытное мнение от одного из североамериканских фанатов, высказанное в соцсети: «Рейнджерс» в бешенстве от того, что Кучеров всё ещё играл в хоккей за одну секунду до конца. Это разница между чемпионами и обычной командой». Такой взгляд на эпизод тоже имеет право на жизнь.
При этом с точки зрения интересов своей команды Куч очевидно всё сделал правильно. Лишний раз поддел и без того злых и раздосадованных «рейнджеров», вывел их на эмоции, к тому же в результате драки ещё увереннее себя почувствовал друг и партнёр Никиты Стэмкос, сумевший завалить Лафренье. В общем, сплошные плюсы для «Тампы», ну а этическая сторона многих поступков в плей-офф отходит на второй план — здесь борются за Кубок Стэнли, а не за «Леди Бинг Трофи».
Об этом, кстати, прекрасно известно одному из оппонентов Кучерова в этой серии — защитнику «Рейнджерс» Джейкобу Трубе. Его попытка грязно вырубить Ондржея Палата в том же пятом матче — это нечто гораздо большее, чем мелкая провокация. Чех чудом избежал серьёзной травмы.
Как бы то ни было, впереди у «Тампы» и «Рейнджерс» шестая встреча финала Востока, которая может стать последней для «синерубашечников» в сезоне. Кажется, в ней точно не будет скучно.
- 10 июня 2022
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