Малкин на пороге ухода, Ничушкин получит большой контракт? Главные НСА в НХЛ

За месяц до открытия рынка свободных агентов в НХЛ продолжаем рассказывать о самых интересных игроках, которым только предстоит подписать новые контракты в межсезонье. Вчера была очередь ОСА, сегодня же поговорим об НСА.

Дэвид Перрон

Форвард «Сент-Луиса», которому в конце мая стукнуло 34, несмотря на уже немолодой по хоккейным меркам возраст, с годами не теряет качества и где-то становится даже лучше. К примеру, в этом сезоне он обновил личный снайперский рекорд, забросив 27 шайб в регулярке и прибавив к ним ещё девять точных бросков всего в 12 матчах плей-офф.

Правда, в регулярке почти половину из 57 очков (26) Перрон набрал при игре в большинстве, но главная проблема даже не в этом – под потолком «Блюз» есть только $ 9 млн, которые нужно потратить не только на Дэвида, но и на Ника Ледди, который зарабатывал $ 5,5 млн, и Вилле Хуссо, который по новому контракту будет получать явно больше $ 750 тыс. Даже если Перрон согласится на предыдущие условия ($ 4 млн) или и вовсе пойдёт на сокращение, «блюзменам» всё равно с большой долей вероятности придётся кем-то пожертвовать.

Винсент Трочек

Далеко не самый звёздный, но определённо полезный центрфорвард свой уровень держит – это в первую очередь не бомбардир, а важный двусторонний игрок, который особенно хорош в меньшинстве. В «Каролине», где собрана одна из лучших центральных осей в лиге, он находится на своём месте, но помешать продлить контракт может необходимость «ураганов» подписать других важных игроков, включая Тони Деанджело, на которого «Харрикейнз» придётся раскошелиться, Иэна Коула, Мартина Нечаса и Нино Нидеррайтера. По новому договору Трочек вполне может получать $ 5,5-6,5 млн, но у «Каролины» есть только $ 19,3 млн.

Винсент Трочек Фото: nhl.com

Йон Клингберг

Шведский защитник вряд ли останется в «Далласе» — ещё в январе он попросил об обмене и заявил, что его не ценят в клубе. С тех пор изменения настроения у Клингберга замечено не было, что отразилось и на его игре – Йон вновь обновил антирекорд полезности, «заработав» «-28», да и в нападении был не так продуктивен, как от него ждут.

Возможно, перезагрузка в новой команде, где шведа оценят по достоинствам, пойдёт ему на пользу, но на кардинальное увеличение заработной платы он вряд ли может рассчитывать – $ 5-6 млн сейчас будут его потолком.

Ондржей Палат

С большой долей вероятности Ондржей играет последние матчи в составе «Тампы» — его новый контракт «молнии», которые уже почти на $ 2 млн превышают потолок зарплат на следующий сезон, просто не потянут.

В новом клубе Палат вполне может получать на прежнем уровне и даже слегка больше. $ 5,5-6,5 млн вовсе не будут казаться переплатой, даже несмотря на ухудшившуюся по сравнению с предыдущим сезоном результативность в регулярке – всё-таки «Лайтнинг» используют гладкий чемпионат как подготовку к плей-офф, не выкладываясь там на все 100%.

О том, насколько может быть полезен Палат, лучше судить по матчам в Кубке Стэнли. А ведь сейчас он как никогда полезен – его гол принёс «Тампе» победу в третьем матче с «Рейнджерс», его же шайба стала решающей и в пятой игре. Желающих забрать чеха к себе найдётся немало – а это значит, что у Никиты Кучерова в следующем сезоне будет новый партнёр по звену.

Эвандер Кейн

Едва ли не самый скандальный форвард лиги нашёл себя в «Эдмонтоне», где настолько ударно провёл концовку сезона, что две главные звезды «нефтяников» — Макдэвид и Драйзайтль – единогласно высказались за его продление. Да и сам Кейн остаться явно не против, не просто же так он назвал «Ойлерз» лучшим клубом, в котором когда-либо играл.

Эвандер Кейн Фото: nhl.com

Проблемой, как обычно, станет раздутая до невозможности платёжка канадцев, большая группа свободных агентов, необходимость усилить вратарскую позицию и всего $ 7,1 млн. Подписывать Эвандера на долгий срок будет большой ошибкой – всегда есть риск, что Кейн расслабится и устроит ещё один незабываемый скандал, — а вот подписать его на небольшую зарплату на год (пока слегка не нормализуется ситуация с зарплатным фондом), чтобы потом предложить что-то поинтереснее, если нападающий будет хорошо себя вести, в «Эдмонтоне» вполне могут.

Марк-Андре Флёри

Обладатель «Везины»-2021 превратился в эдакую лягушку-путешественницу. За последний год он успел поиграть в трёх клубах и вскоре наверняка окажется в четвёртом – остаться в «Миннесоте» вряд ли позволит потолок зарплат, вернуться в «Вегас» — гордость, в «Чикаго» — амбиции.

$ 7 млн, как раньше, он получать уже не будет – всё-таки возраст (в конце ноября Флёри исполнится 38) берёт своё, и в прошедшем сезоне стабильности в игре канадца стало куда меньше. При этом на $ 4 млн или даже $ 5 млн Марк-Андре вполне может подписаться – условному «Нью-Джерси», который потихоньку крепнет, но пока безуспешно пытается вернуться в плей-офф, опытный голкипер очень пригодился бы.

Валерий Ничушкин

Ничушкин продолжает своё перерождение после неудачного периода в «Далласе». О том, что когда-то в карьере Валерия были трудности, вспоминают только для того, чтобы похвалить его за стойкий характер и трудолюбие, которые привели 27-летнего челябинца к лучшему сезону в карьере и как минимум финалу Кубка Стэнли.

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Россиянин чудесно вписался в «Колорадо» и стал одним из важнейших элементов успеха команды в этом сезоне. И речь даже не столько о результативности Ничушкина – хотя она у него в этом сезоне как никогда высокая, — сколько о его продуктивности в целом – работе в обороне и форчеке и постоянном прессинге на соперника.

Кэпхит Валерия в «Эвеланш» составлял $ 2,5 млн, но со следующего сезона нападающий заслуживает получать как минимум вдвое больше. Смогут ли «лавины» сохранить его – пока большой вопрос: на Ничушкина и ещё нескольких важных игроков основы, включая, к примеру, Назема Кадри, Андре Бураковски, Джоша Мэнсона и Арттури Лехконена, у «Колорадо» есть только $ 26,5 млн.

Эндрю Копп

Ещё в усечённом из-за ковида сезоне-2020/2021 Копп начал превращаться из ролевика в универсального форварда, постепенно начиная приковывать к себе внимание остальных клубов лиги. Однако после той регулярки и не слишком удачного плей-офф он всё-таки остался в «Виннипеге», продлившись на год за $ 3,64 млн. В этом же сезоне он продолжил своё развитие, поэтому перед дедлайном обменов за него развернулась настоящая борьба, которую удалось выиграть «Рейнджерс».

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Эндрю отлично провёл концовку регулярки, но в плей-офф (особенно в серии с «Тампой») слегка потерял в стабильности. Тем не менее на рынке интерес к нему вновь будет огромный – в Нью-Йорке ввиду напирающего потолка он вряд ли останется, а вот у многих других команд будет возможность побороться за форварда, который может закрыть абсолютно любую позицию в нападении как в верхних, так и в нижних звеньях.

Андре Бураковски

В «Колорадо» швед буквально в первом году после перехода из «Вашингтона» превратился в форварда с потенциалом не ниже топ-6. Практически в любом другом клубе он бы и играл в верхних звеньях – в формате «пять на пять» Андре почти так же результативен, как и ведущее трио «лавин». Но в «Эвеланш» такая плотность состава, что Бураковски входит лишь в топ-9.

$ 6-7 млн, которые нападающий благодаря стабильной игре точно заслуживает, Андре, вероятно, будет получать уже не в «Колорадо» — при прочих равных «лавины», скорее, сохранят более функционального Ничушкина, который одинаково полезен на обоих концах площадки. Набор опций у Бураковски всё-таки более ограничен.

Патрис Бержерон

Нападающий, который на днях в рекордный пятый раз был признан лучшим оборонительным форвардом лиги, ещё в мае сказал, что продлит контракт с «Бостоном» либо же завершит карьеру. У «мишек» практически забита платёжка на следующий сезон, а под потолком осталось всего $ 2,3 млн – новый кэпхит Патриса, если он вообще будет, вряд ли составит больше.

Клод Жиру

Спустя почти 15 лет после пребывания в «Филадельфии» Клод покинул команду, чтобы ещё раз побороться за Кубок Стэнли, но выбрал неправильную команду – «Флорида» повторила флешмоб обладателей Президентского кубка с 2014 года и вылетела, так и не добравшись до главного трофея.

Теперь у Жиру будет возможность подумать ещё раз – за «пантер» он играть уже точно не будет. Правда, чтобы попасть в состав команды-контендера, канадцу придётся пойти на сокращение зарплаты – ни один топ-клуб не потянет его кэпхит $ 8,275 млн, да и больше $ 6 млн 34-летнему нападающему наверняка не дадут.

Филип Форсберг

В последних сезонах Форсберг был тенью самого себя лучших лет, но в контрактный год блеснул мастерством, проведя самый результативный сезон в карьере. В связи с этим аппетиты Филипа наверняка увеличатся, но тяжело представить, где, кроме «Нэшвилла», не обременённого проблемами с зарплатным фондом, могут предложить такую зарплату, чтобы эти аппетиты удовлетворить.

Теоретически к числу таких команд, которые, помимо возможности слегка переплатить шведу, при определённых раскладах ещё и могут претендовать как минимум на плей-офф, относятся уже упомянутый «Нью-Джерси», «Анахайм» и даже, прости господи, «Баффало» с «Детройтом». Но что-то подсказывает, что Форсбергу будет лучше остаться «хищником».

Назем Кадри

В прошедшем сезоне Назем стал практически незаменимой фигурой для «Колорадо» — форвард, который обычно котировался как добротный, но не более, игрок, неожиданно выдал лучший сезон в карьере, впервые преодолев планку в 100 очков (регулярка+плей-офф).

Назем Кадри Фото: nhl.com

Имеет ли он теперь право просить у желающих клубов $ 8-9 млн? Скорее, да. Дадут ли ему такие деньги? Скорее, нет, тем более если это будет не краткосрочный (один-два года) контракт. Если Кадри останется в «Эвеланш», то больше $ 7 млн он получать не будет – слишком многих, как уже было отмечено, «лавинам» нужно продлить уже сейчас, да и через год истекает контракт Маккиннона, а новый точно будет крупнее.

Евгений Малкин, Крис Летанг

«Питтсбург» находится на грани исторических перемен – последние звёзды «пингвинов», символизировавшие подъём клуба в конце 2000-х (остаётся только Кросби) находятся в шаге от ухода. Сообщалось, что к предложению «Пингвинз» о зарплате с кэпхитом $ 5 млн и Малкин, и Летанг, и даже Малыш Сид отнеслись с большим недовольством, а на большие деньги сохранять обоих будет весьма проблематично – помимо звёздного дуэта, «Питтсбургу» предстоит продлить ещё ряд игроков, включая недешёвого Ракелля.

Поэтому велика вероятность, что как минимум один игрок из этой пары перестанет быть «пингвином» — и если в качестве потенциальной новой команды для Криса называют «Монреаль», то куда мог бы отправиться Евгений, решительно непонятно.

Джонни Годро

Вместе с «Калгари» 28-летний американец пережил ренессанс и стал его центральной фигурой, набрав 115 очков в регулярном сезоне и закончив его с лучшим показателем полезности в XXI веке – «+64». Да и в плей-офф Годро выступил куда лучше обычного, отметившись 14 результативными действиями в 12 матчах.

По итогам прошедшего чемпионата Джонни вновь заставил говорить о себе как об игроке элитного калибра, а благодаря контрактному году форвард активизировал интерес со стороны большого количества клубов лиги, которые, кажется, готовы закрыть глаза на его нестабильность в предыдущих сезонах.

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Далеко не факт, что Годро останется в «Калгари» — после яркого года его услуги на рынке будут стоить на уровне главных звёзд лиги, то есть $ 10-11 млн, которых «огонькам» может не хватить, ведь им необходимо продлить ряд других игроков, включая Мэттью Ткачука и Эндрю Манджапане.