«Тампа» – снова в финале! Феноменальная серия Василевского добила «Рейнджерс»

Чем дальше продолжался финал Восточной конференции НХЛ, тем с каждым матчем противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» всё больше превращалось в серию упущенных возможностей для «синерубашечников». После двух домашних побед на старте серии все проблемы команды Жерара Галлана начались с того, что «рейнджеры» досадным образом упустили третий матч. Для начала Парни с Бродвея позволили действующему чемпиону НХЛ отыграться с 0:2, а затем в третьем периоде упустили четырёхминутное большинство после удаления Никиты Кучерова. Таким подарком «Тампа» воспользовалась сполна, сумев организовать победный гол на последней минуте основного времени.

Затем «молнии» легко и уверенно выиграли следующий домашний матч, после чего одержали важнейшую победу на чужой площадке. За пять минут до конца третьего периода у «Рейнджерс» был потрясающий момент, чтобы выйти вперёд при счёте 1:1, но находящийся в сверхвыгодной позиции Райан Строум не смог переправить шайбу в пустой угол ворот. Расплата за упущенную возможность снова последовала незамедлительно – во второй раз в серии «Лайтнинг» оставили за собой концовку встречи. И снова победный гол на свой счёт записал чешский форвард Ондржей Палат, ранее отличившийся и в третьем матче серии.

Всё, на что оставалось надеяться игрокам и тренерскому штабу «Рейнджерс» после обидного поражения на домашнем льду, так это на то, что американская команда уже неоднократно находилась в шаге от завершения сезона в нынешнем плей-офф. В первом раунде подопечные Галлана смогли выбраться с 1-3 в серии с «Питтсбург Пингвинз», в том числе одержав гостевую победу в шестой встрече, а во втором раунде – они совершили камбэк с 2-3 в серии с «Каролиной Харрикейнз», но тогда шестой матч проходил на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Серия началась для нас отлично, но потом мы проиграли три матча подряд. Теперь мы должны дать отпор. Мы были в этом положении уже несколько раз по ходу плей-офф, поэтому я надеюсь, что вечером получим такой же результат. Это будет битва, и нам придётся жёстко конкурировать, но мы будем надеяться на такой же победный результат сегодня вечером», – говорил Галлан за несколько часов до начала шестого матча с «Тампой».

Но и в арсенале «молний» имелась счастливая победная примета перед началом сегодняшней встречи. Российский голкипер Андрей Василевский в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли уже в шестой раз отыграл на ноль в матче, закрывшем серию плей-офф в пользу «Тампы». Отразив 49 бросков в четвёртой встрече с «Флоридой Пантерз», Василевский установил новый рекорд лиги по общему числу шат-аутов в заключительных матчах серии, превзойдя результат Криса Осгуда и Клинта Бенедикта (по 5).

В 2020 году Василевский сделал шат-аут в шестом матче финала с «Даллас Старз» (2:0, 4-2). В 2021 году – в шестом матче серии первого раунда с «Флоридой» (4:0, 4-2), пятом матче серии второго раунда с «Каролиной» (2:0, 4-1), седьмом матче полуфинала с «Айлендерс» (1:0, 4-3) и пятом матче финала с «Монреалем» (1:0, 4-1). В этом году серия прервалась в седьмом матче серии первого раунда с «Торонто», так как один гол Андрей всё же пропустил (2:1, 4-3), но общая статистика Василевского в матчах на победу в серии для «Тампы» вызывала исключительно восхищение – один пропущенный гол в последних семи таких матчах.

Одна из двух вышеописанных серий сегодня должна была прерваться. И на протяжении большей части встречи не было ровным счётом ни одной предпосылки к тому, чтобы прервалась серия Василевского. Откровенно говоря, игра Шестёркина вообще долгое время являлась единственной причиной, по которой «Рейнджерс» не проигрывали не то, что с разгромным счётом, а не проигрывали вообще.

Уже в начале матча хозяева создали несколько опасных моментов, а под занавес первого периода Энтони Чирелли выкатился один на один с Шестёркиным, и только сейв россиянина помог гостям сохранить нули на табло. На старте второго отрезка ситуация повторилась вновь – Чирелли снова не смог переиграть российского голкипера в ближнею бою, а следом Игорь в эффектном стиле остановил шайбу после броска в касание от Никиты Кучерова.

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В свою очередь «синерубашечники» практически не отвечали своими атаками, и было понятно, что по такой игре гол «Тампы» остаётся не более чем делом времени. Так и произошло. Капитан хозяев Стивен Стэмкос броском со входа в зону всё-таки нашёл способ пробить Шестёркина. Для канадского форварда этот гол стал четвёртым в серии, а одну из результативных передач записали на счёт российского защитника Михаила Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пропущенная шайба не возымела на «Рейнджерс» особого эффекта. Более того, упрочивать преимущество в счёте должны были хозяева, но Шестёркин сумел выстоять в меньшинстве после удаления своего соотечественника и одноклубника Артемия Панарина. Статистика бросков в створ после двух периодов (23:13) как нельзя лучше отражала происходившее на ледовой площадке.

В третьем периоде игровая картина чуть изменилась. В своём первом в матче численном преимуществе гости ни разу не смогли угодить в створ (все броски приходились либо мимо, либо в полевых игроков «Тампы»), зато уже в равных составах «синерубашечники» могли сравнивать счёт в тот момент, когда Эндрю Копп с пятака переправлял шайбу в ворота, но Василевский в последний момент щитком сумел ликвидировать угрозу.

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За восемь минут до конца третьего периода «Рейнджерс» заработали ещё одно большинство благодаря стараниям Лафренье, заставившего Стэмкоса нарушить на нём правила. Второе большинство получилось куда продуктивнее первого – и Фрэнк Ватрано сорвал шат-аут Василевского, прошив российского голкипера отличным броском после того, как Копп выиграл вбрасывание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но ответ «Тампы» не заставил себя долго ждать. Всего спустя 21 секунду после пропущенного гола Кучеров вывел Стэмкоса один на один с Шестёркиным – российский вратарь бросок канадского форварда отразил, но Стэмкос продолжил движение на ворота, и шайба отскочила в ногу Стивена, после чего удачно для «молний» срикошетила в ворота. Российский голкипер апеллировал к судьям по поводу правомерности взятия ворот, но они нарушения правил в действиях Стивена не увидели. На повторе очевидно, что Игорь сам не удержал шайбу в ловушке, после чего она и отлетела в Стэмкоса. Для Кучерова набранное очко стало 150-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй раз в матче отыграться у гостей уже не получилось. 27-летний Василевский подтвердил свою феноменальную статистику в матчах на победу в серии, в восьмой раз кряду не пропустив больше одной шайбы в такой встрече — шесть шат-аутов и два матча с одной пропущенной шайбой. Благодаря этому «Тампа» выиграла 11-ю подряд серию плей-офф и третий раз кряду пробилась в финал Кубка Стэнли, где их соперником станет победитель Западной конференции – «Колорадо Эвеланш».

Что касается «Рейнджерс», то вряд ли болельщики этой команды должны сегодня сильно грустить. Да, если посмотреть на весь ход серии с «Тампой», то складывается ощущение, что из неё можно было выжать нечто большее, но если смотреть на вещи более глобальным образом, то стоит помнить, что в этом году «синерубашечники» вообще пробились в полноценный плей-офф впервые с 2017 года. И выход в финал Восточной конференции для ещё не до конца завершившей процесс перестройки команды не может считаться неудачным результатом.

Вряд ли кто-то до начала розыгрыша Кубка Стэнли ожидал, что «Рейнджерс» с наскока сразу выйдут в финал, последовательно остановив на своём пути «Питтсбург», «Каролину» и заодно сложив чемпионские полномочия «Тампы». Для многих молодых игроков команды проведённый плей-офф стал первым в их заокеанской карьере, и эти 20 сыгранных кубковых матчей должны послужить хорошим фундаментом для будущих успехов.