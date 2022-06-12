Судьям пришлось успокаивать Шестёркина! Что не так с победным голом «Тампы»?

Игорь Шестёркин провёл выдающийся матч. Если бы в соперниках по финалу Восточной конференции была не «Тампа», он мог бы вытащить и эту серию. Но это «Тампа» — безжалостный монстр, которого никто в НХЛ не может остановить третий год подряд.

Шестёркин весь сезон был лучшим игроком «Рейнджерс», без которого они бы не зашли так далеко, да и в плей-офф бы могли не попасть. Сегодня он снова был лучшим, фактически – единственным, кто по-настоящему боролся и держал свою команду в игре. Без его акробатических сейвов «Тампа» решила бы все вопросы по выходу в финал Кубка Стэнли не в середине третьего периода, а гораздо раньше.

Одного Шестёркина оказалось недостаточно. Выдохшиеся «Рейнджерс», которые до этого провели две серии по семь матчей и толком не отдыхали полтора месяца, сегодня смотрелись воздушным шариком, из которого выпустили весь воздух.

Тем не менее они всё равно оставались в игре. Они пропустили только одну шайбу в первых двух периодах, а в середине третьего забили гол, который совершенно не вытекал из логики игры. «Тампа» была на голову выше весь матч, но для «Рейнджерс» забрезжила надежда.

Всего через 21 секунду Стивен Стэмкос исправился за своё удаление, которое реализовали «Рейнджерс», и оформил дубль. С первым броском капитана «молний» Игорь справился, но не удержал шайбу в ловушке, и она отскочила от колена Стэмкоса в ворота.

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Шестёркин сразу бросился оспаривать гол, и судьям пришлось его успокаивать. Возмущение Игоря абсолютно естественно – ключевой момент матча, Стэмкос заехал во вратарскую площадь, толкнул Шестёркина рукой по ловушке и ногой по щитку, да и забил ногой. Момент спорный, как ни крути.

Арбитры поехали смотреть кино, но им понадобилось всего несколько секунд, чтобы оставить гол в силе. На повторе видно, что Стэмкос не наносил удар по шайбе ногой – просматривали именно это. «Не знаю, что произошло. Они забили гол. Мы бились, сравняли счёт, забили в большинстве. Но они вышли два в одного и забили. Игорь играл блестяще, давал нам шанс на победу в каждом матче. Нас переигрывали во многих матчах, но он был нашим лучшим игроком весь год, и в этой серии тоже», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Он мог бы взять запрос на помеху вратарю, но не стал. Возможно, посчитал это слишком рискованным, всё-таки Стэмкос задел Шестёркина уже после того, как шайба летела в сетку. Да и сам Игорь, общаясь с судьями, апеллировал к тому, что шайба забита ногой, а не к тому, что ему помешали сделать сейв.

«Рейнджерс» проиграли, но в этом сезоне они всё равно прыгнули выше головы. Вряд ли кто-то мог представить, что они дойдут до финала конференции и дадут настоящий бой действующему чемпиону. Они получили ценный опыт, а будущее команды выглядит многообещающим.

«Он великолепно играл, давал своей команде шанс на победу. Но наша команда играла лучше. Все матчи, кроме первого, были равными. Это была отличная серия двух сильных вратарей», — сказал Андрей Василевский.

Шестёркин, пожалуй, был лучше Василевского в этой серии, просто потому, что от его гениальности «Рейнджерс» зависели гораздо больше, чем «Тампа» — от магии Василевского. Но одним вратарём, без существенной помощи полевых, у «Лайтнинг» выиграть невозможно. Горькую пилюлю поражения Игорь скоро подсластит абсолютно заслуженной «Везиной». А однажды, вполне возможно, и обыграет Василевского в плей-офф. Но уже не в этом году.