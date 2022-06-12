Был сменщиком Третьяка и рулил трансферами «Авангарда». Ушёл из жизни Юрий Карманов

9 июня 2022 года в возрасте 70 лет ушёл из жизни Юрий Карманов – в прошлом вратарь ЦСКА, а позднее известный хоккейный функционер.
«Юрий Карманов умер 9 июня. 14 июня панихида и похороны на Ильинском кладбище Красногорска», — сообщил «Чемпионату» известный агент и эксперт Алексей Дементьев.
В составе армейцев Карманов выступал в сезоне-1971/1972, но когда у тебя за спиной такая глыба, как Владислав Третьяк, тебе изначально стоит смириться с ролью дублёра. В итоге Карманов отыграл за красно-синих всего три матча.
Однако Карманов всё равно оставил в истории российского, да и мирового хоккея значительный след. После завершения профессиональной карьеры Юрий Игоревич не только работал тренером, но и занимал должность скаута в клубах НХЛ «Сент-Луис Блюз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс».
Специалист успел потрудиться в системе ЦСКА, отвечал за селекцию в «Локомотиве», а в сезоне-2013/2014 трудоустроился в «Авангард», где занял пост генерального менеджера клуба. Ранее президент омичей Александр Стерлягов и генеральный менеджер Владимир Капуловский подали в отставку, а вакантное место занял именно Карманов, хотя на освободившийся пост всерьёз претендовал и Нормунд Сейейс из «Льва». Но выбор был сделан в пользу россиянина.
«Я считаю, что такой команде по плечу любая задача. Если вы посмотрите по нападающим, то увидите, что у нас есть Фролов, Костицын, Попов, Пережогин, Заборски. Все эти хоккеисты, потенциально, в каждой игре могут забивать. У нас сейчас действительно хорошая оборона. И Пивцакин, и Куляш, и Воробьёв, и Баранка. Да? Они не пропустят как минимум. У нас есть хороший вратарь, чемпион мира. Если так складывать, гипотетически, я считаю, у нас хорошая команда», — говорил Карманов перед стартом сезона.
Юрий Карманов
Фото: hawk.ru
Нельзя сказать, что с «Авангардом» Карманов добился каких-то успехов. Сезон для сибирского клуба получился неудачным, команда ныне покойного Милоша Ржиги заняла 10-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф. Итоги сезона для «ястребов» были ожидаемо признаны неудовлетворительными, а увольнения не заставили себя ждать.
Чем занимался Карманов в последнее время? Глубоко погружался в хоккей, создал одну из программ развития любимого миллионами людей вида спорта. Юрий Игоревич аккумулировал знания шведов, финнов, других известных хоккейных держав. В определённой степени это был параллельный проект нынешней «Красной машине».
Карманов – сильно узнаваемая, пусть и не любившая большой публичности личность. Человек знал много иностранных языков, имел определённые связи, пользовался уважением и авторитетом в хоккейной семье. Да, в карьере получилось далеко не всё, но опускать руки и отчаиваться Карманов не собирался.
Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родным, близким и друзьям Юрия Карманова.
- 12 июня 2022
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