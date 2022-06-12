Сказка «Рейнджерс» закончилась. Но клуб Панарина и Шестёркина ждёт невероятное будущее

«Я не знаю. Ощущение, что я просто отрицаю это сейчас. Честно, не знаю, что ещё сказать. Я просто… опустошён. Не хочу, чтобы всё так заканчивалось», — сразу после завершения шестого матча серии финала Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 2-4) нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад выразил общее ощущение болельщиков «синерубашечников» от завершившегося для американской команды сезона.

За один год под руководством Жерара Галлана «синерубашечникам» удалось сделать грандиозный шаг вперёд. Ещё в минувшем сезоне «Парни с Бродвея» расположились на пятом месте в своём дивизионе, отстав на 11 очков от зоны плей-офф. И это после сокращённого регулярного чемпионата, дистанция в котором насчитывала всего 56 матчей вместо привычных 82. А в нынешнем сезоне «Рейнджерс» до последнего лелеяли мечту о возвращении Кубка Стэнли в Нью-Йорк.

Путь американской команды по плей-офф напоминал сказку, которая упорно не хотела заканчиваться. В первом раунде «Рейнджерс» горели 1-3 в серии с «Питтсбург Пингвинз» и уступали 0:2 в пятом матче. Отыгрались и выиграли, после чего уступали 0:2 уже в шестом матче. Но снова отыгрались и выиграли. Затем был овертайм седьмого матча, в ходе которого «Рейнджерс» также приходилось отыгрываться, и точный бросок Артемия Панарина в большинстве, выведший команду во второй раунд плей-офф впервые с 2017 года.

«Если оглядываться назад, для нас всё могло закончиться ещё в пятом матче первого раунда. Но мы сражались и шли дальше. В команде сложился удачный сплав молодых парней и ветеранов, которые вели всех за собой. В раздевалке была отличная атмосфера», – сказал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.

Откровенно говоря, уже в серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз» на команду Галлана мало кто ставил. И после двух поражений на старте серии котировки «синерубашечников» снизились до нуля, но «Рейнджерс» снова нашли способ вернуться и отыграть дефицит в два матча. Затем уже привычные 2-3 в серии, перевод противостояния в решающую встречу и первое в плей-офф поражение для «ураганов» на домашнем льду. Таким образом, «синерубашечники» впервые с 2015 года вернулись в финал Восточной конференции, где их ждал действующий чемпион – «Тампа».

Подопечные Джона Купера в этом году идут за третьим кряду Кубком Стэнли, и к противостоянию с «Рейнджерс» они подошли с 10 подряд выигранными сериями плей-офф. Теперь уже «синерубашечники» смогли захватить преимущество на старте, сумев выиграть два первых матча, но затем «молнии» за счёт того самого пресловутого кубкового опыта смогли найти рецепт успеха против только строящихся «Рейнджерс». Они сократили до минимума количество потерь в своей зоне, практически перестали удаляться и фактически лишили соперника его главного козыря – большинства – и изменили тактику игры в чужой зоне, начав охотно набрасывать шайбу от синей линии через активный трафик.

Казалось бы, я перечислил абсолютно банальные и простые вещи, которые изменила «Тампа», но хоккей вообще довольно простая игра. Для победы нужно забивать больше, чем пропускать. И когда в твоих воротах есть шикарный Андрей Василевский, зачастую для победы достаточно забить всего дважды. А когда в твоём нападении есть такие игроки, как Никита Кучеров и Стивен Стэмкос, то голы зачастую создаются на ровном месте, как это произошло в эпизоде с первым голом канадца в седьмой игре. За счёт высочайшего индивидуального мастерства канадский форвард просто закатился в чужую зону и резко бросил – а талант Стивена позволяет ему забивать с любой точки из зоны нападения. Впереди всех болельщиков хоккея ждёт финал Кубка Стэнли, которого многие эксперты ждали на протяжении последних нескольких лет – дуэль «Тампы» и «Колорадо».

По большому счёту в этом плей-офф «Рейнджерс» добились максимума возможного. И теперь для команды стартует, возможно, ключевое время для определения будущих перспектив американской команды – межсезонье. В арсенале «синерубашечников» уже есть многие слагаемые для построения успешной команды на ближайшие сезоны. Во-первых, есть опытный тренер, успешно сработавший уже в нынешнем сезоне. Вряд ли кто-то сомневается в том, что именно Галлан продолжит работу с коллективом и в следующем сезоне.

Во-вторых, за очень приемлемые деньги подписан один из лучших голкиперов НХЛ – Шестёркин. Представили 26-летнего вратаря сейчас, наверное, даже немного кусают локти оттого, что контракт новичка у российского голкипера истёк прошлым летом. Если бы это произошло после нынешнего плей-офф, то даже страшно представить, во сколько миллионов «Рейнджерс» бы сейчас обошлись услуги Игоря. Но у жизни нет сослагательного наклонения, а потому контракт Шестёркина с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025, и по нему россиянин будет получать $ 5,67 млн. Это роскошный контракт для организации.

Игорь Шестёркин Фото: nhl.com/rangers

Помимо Шестёркина, в прошлое межсезонье новый контракт с «Рейнджерс» подписал и Мика Зибанеджад, проведший отличный плей-офф и ставший третьим бомбардиром в истории клуба по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года, и, если не случится ничего экстраординарного, в Нью-Йорке Зибанеджад и завершит свою карьеру в лиге. То же самое касается Артемия Панарина и Криса Крайдера – ещё двух игроков, на которых будет продолжать строиться нападение «Рейнджерс».

На долгие годы закрыт вопрос и с американским защитником Адамом Фоксом, в начале нынешнего сезона подписавшим контракт с «Рейнджерс» на $ 9,5 млн за сезон, рассчитанный вплоть до конца чемпионата-2028/2029. Большие деньги, но всё познаётся в сравнении. Например, в «Эдмонтоне» $ 9,25 млн получает защитник Дарнелл Нурс, к которому есть огромное количество вопросов по игре в сезоне. Тогда как Фокс свои деньги отрабатывает от и до – на обеих сторонах площадки.

Так в чём же заключаются главные проблемы «Рейнджерс», которые генеральному менеджеру Крису Друри необходимо решать в межсезонье? На данный момент контракты на следующий сезон есть только у 14 игроков команды, а на них уже потрачены $ 65,6 млн. Дополнительным ударом по платёжной ведомости являются выкупленные контракты Кевина Шаттенкирка, Дэна Джирарди и Энтони Деанджело, сжирающие из бюджета ещё $ 3,43 млн. Не бог весть какая сумма – у «Рейнджерс» в этом плане были и более тяжёлые времена, но таких денег сейчас бы хватило на контракт полезного игрока, однако вместо этого приходится платить за ошибки прошлого.

На выходе в распоряжении Друри остаётся около $ 12,5 млн, на которые необходимо укомплектовать оставшуюся часть команды. Практически наверняка подошла к концу на Бродвее карьера ещё одного российского голкипера Александра Георгиева. По действующему контракту Александр зарабатывал $ 2,425 млн, и сейчас голкипер находится в таком возрасте, когда хотелось бы как минимум повторить такое же соглашение, а в идеале и улучшить финансовые условия. И ситуация на вратарском рынке НХЛ позволяет Георгиеву претендовать на хорошие условия в других командах, тогда как для «Рейнджерс» выдавать контракт на $ 3 млн и больше железному бэкапу Шестёркина было бы большим расточительством.

Александр Георгиев Фото: nhl.com

Тем более деньги Друри есть куда девать. Нужно разбираться с проблемой второго центра команды. На протяжении большей части плей-офф партнёрами Панарина по тройке были Райан Строум и Эндрю Копп. С огромной долей уверенности можно говорить о том, что в межсезонье в команде останется только один из этих форвардов, если вообще кто-либо останется. Оба игрока являются неограниченно свободными агентами и намерены подписать контракты своей жизни. Игра Строума в плей-офф от слова «совсем» не убедила в целесообразности его дальнейшего пребывания в «Рейнджерс», тогда как приобретённый из «Виннипега» в дедлайн Копп сыграл заметно лучше, но он и стоит дороже Строума. По сведениям североамериканских инсайдеров, североамериканцы будут искать контракты на рынке в районе $ 6-6,5 млн (Строум) – $ 7-8 млн (Копп).

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Помимо этого, «Рейнджерс» нужно разбираться с защитной линией и решать вопрос с контрактом Патрика Немета. Главная ошибка Друри обходится клубу в $ 2,5 млн за сезон и была выведена из состава ещё в самом начале нынешнего плей-офф. Также нужно дать ответ на вопрос – остаются ли деньги в бюджете на продление контрактов с Тайлером Моттом и Фрэнком Ватрано, или их карьера в клубе также подошла к концу. И задачей уже более долговременного планирования станет вопрос контракта Каапо Какко, который пока ещё совсем не убедил, что стоит больших денег. Скорее всего, финский форвард получит контракт-мост, подобный тому, на котором сейчас играет Филип Хитил ($ 2,3 млн за сезон).

На выходе получается, что у «Рейнджерс» просматриваются отличные перспективы на следующие сезоны, но для претворения их в жизнь Друри необходимо проделать ювелирную работу по заключению контрактов. И больше не допускать ошибок, подобных подписанию Немета.