«Великая команда. Теперь уже легитимно». Реакция Америки на третий финал «Тампы» подряд

«Тампа» выбила из розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в третий финал Кубка Стэнли подряд. Феноменальный успех команды Джона Купера активно комментируют в социальных сетях.

«У «Рейнджерс» был невероятный сезон, но снова никто из хоккейных команд не может сопротивляться «Тампе», — констатирует пользователь под ником @RangersGal.

«Рейнджерс» ни разу за весь сезон не проиграли четыре игры подряд, — отмечает @Kelsrardi. — Они также выиграли у «Тампы» все матчи в регулярном сезоне. Статистика регулярки не имеет никакого значения в плей-офф. Я не понимаю, почему люди до сих пор этого не понимают».

«Я разочарован тем, что победили не мы, — делится болельщик из Нью-Йорка @jakeytrec. — Но «Колорадо» и «Тампа» сыграют отличную серию. Я предсказывал их встречу последние пару сезонов. Что я не мог предсказать, так это то, что «Рейнджерс» станут лучшей командой после этих двух!»

«Жалко, что так случилось. «Эвеланш» — «Тампа» — достойный финал. Если бы вышли «Рейнджерс», то это был бы нонсенс, как «Монреаль» в 2021-м или «Даллас» в 2020-м», — пишет болельщик «Колорадо» @AvsRobin.

«А «Рейнджерс» вообще осознавали, что это на игра на выбывание? — недоумевает @Elysian8935. — Но нужно выразить уважение «Тампе» за то, что она сделала».

«Рейнджерс» провели выдающийся сезон, но они абсолютно продули эту серию. «Тампа-Бэй» — великая команда. Теперь уже легитимно, — признаёт Рэнди Уилкинс, автор фильмов на спортивном телеканале ESPN. — У «Рейнджерс» был шанс выбить «Тампу» ещё в третьем матче. Но Труба был ужасен, Райан Строум был плох, Галлан был также плох».

«Тампа» празднует выход в финал Фото: twitter.com/tblightning

«Рейнджерс» должны быть растеряны, — @NickZararis выразился в чуть менее жёстких интонациях. — Они могли забрать серию у «Тампы», но просто завяли».

«То, как закончилась серия, — это ужасно. Но каждый фанат должен гордиться «Рейнджерс». Мои поздравления, «Тампа». Мы вернёмся», — @kishenybarot придерживается противоположного мнения.

«Вот это дела… «Рейнджерс» превзошли все мои ожидания от этого сезона. Проиграть только «Тампе»? В финале Восточной конференции? Я просто не мог всего этого представить. Я горд этой командой. Жаль, что так случилось. Но я предвкушаю её будущее», — @adamjayyy27 тоже воспринял поражение с позитивом.

«Фанаты «Рейнджерс» могут говорить о провале своей команды, но здесь речь, скорее, о величии «Тампы», — утверждает @ChrisBiv.

Некоторые из зрителей заостряют своё внимание на выступлении не команд, но отдельных игроков. «Что за игру показали Стэмкос и Василевский!» — восклицает @JameyBaskow.

«Я готов умереть за Стивена Стэмкоса. У меня всё», — признался @813Drew.

«Стэмкос должен получить «Конн Смайт Трофи», — пишет @JakeD8771, впечатлившись дублем капитана «Лайтнинг» в решающей игре. Этот же пользователь отмечает ответ Андрея Василевского на перформанс фанатов «Рейнджерс»: «Василевский после того, как они кричали «Игорь лучше», одержал четыре победы подряд».

«Я отдаю себе отчёт в том, что Игорь был феноменален, но вы не можете сказать ничего о Василевском, потому что он выиграл серию, — постановил MattRasp30. — Нет никаких «но» в этой ситуации. Василевский сыграл настолько хорошо, насколько «Рейнджерс» заставили его это сделать».

Андрей Василевский принимает поздравления Фото: twitter.com/tblightning

«Лучший игрок НХЛ выступает за «Тампу», его имя — Андрей Василевский», — твёрдо и чётко сформулировал @Smurfquake. — Таких вратарей в лиге не было со времён Бродо.

«Василевский великолепен, но он не был причиной, почему «Тампа» выиграла этот матч или эту серию, — снижает пафос @aerohistorian. — Это команда перед ним заглушила нападение «Рейнджерс» так, что мы почти не увидели у них голевых шансов».

«Василевский > Шестёркин», — @nikebrahlle оказался очень краток.

«Просто нельзя отрицать величие «Тампы». Комбинация Палат — Кучеров — Стэмкос после того, как «Рейнджерс» забили, была проявлением идеальных и элитных навыков. Потрясающая перепасовка», — оценил второй гол «Лайтнинг» Джо Хаггерти, автор издания The Boston Hockey News.