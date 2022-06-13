«Мы создали монстра». «Тампа» становится самой крутой династией в истории НХЛ

С тех пор как в НХЛ ограничили расходы на игроков, никто не мог пробиться в финал три раза подряд. А потом появились «молнии».

Накануне «Тампа» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Лайтнинг» установили рекорд в эпоху потолка зарплат. До этого «Питтсбург» и «Детройт» пробивались в финал лишь в двух сезонах кряду. «Молнии» также стали третьей командой в истории НХЛ, выигравшей 11+ серий плей-офф подряд.

Всё это сделал не просто один клуб, но и примерно один коллектив. По сравнению с первым чемпионским сезоном «Тампа» отлично сохранилась: в команде остался тренерский штаб, ведущий вратарь, шесть защитников и семь нападающих — больше половины от заявки на матч.

«Мы создали монстра», — констатировал после вчерашней победы Джон Торторелла. Его «Коламбус» — последняя команда, которой удалось остановить «Тампу» в плей-офф.

«Будет сложно оторваться от момента, оглянуться назад и понять, какая особенная команда собралась у нас, потому что ещё предстоит сыграть много матчей, — уверяет Стивен Стэмкос, капитан команды-монстра. — Ты всё ещё не достиг своей цели, но, если честно, эта команда совершенна, предельно удивительная, особенная».

Стивен Стэмкос с трофеем лучшей команды Восточной конференции НХЛ Фото: nhl.com/lightning

Победа в финале над «Колорадо» сделает «Лайтнинг» ещё совершеннее и поднимет на высоту, недосягаемую для других команд НХЛ ХХI века. «Тампе» нужно выиграть четыре матча в этом сезоне — и тогда её величие будет признано официально: «молнии» станут командой-династией.

Состоявшиеся династии

В классическом определении династией считается команда, которая завоевала как минимум три кубка за четыре сезона. Но окончательно это звание присваивают эксперты Зала хоккейной славы в Торонто. Последний раз они собирались, чтобы провозгласить династию, ещё в прошлом веке, когда «Эдмонтон»: на отрезке с 1984 по 1988 год четырежды долетел до вершины.

До этого господство над НХЛ удерживал «Нью-Йорк Айлендерс»: «островитяне» оформили покер за 1980-1983 годы. Ещё раньше — между 1976 и 1979 годами — с Кубком Стэнли не расставался «Монреаль». Именно канадскому клубу принадлежат два «династийных» рекорда лиги. «Хабс» чаще других создавали династии, а одна из них оказалась самой крепкой: в конце 50-х «Монреаль» на протяжении пяти сезонов не подпускал соперников к трону.

Это достижение «Канадиенс» невозможно обнулить, как, правда, невозможно и не отметить, что ударная пятилетка стала таковой в условиях тотально низкой конкуренции: тогда в НХЛ выступали всего шесть клубов — почти в шесть раз меньше, чем сейчас.

Те же слова в чуть меньшей степени можно отнести к «Монреалю» 70-х. На этом этапе лига бурно прирастала новыми клубами, но тягаться со старожилами сразу они не могли: процесс строительства и адаптации занимал время. Династия «Айлендерс» в этом смысле выглядит гораздо более внушительной: «островитяне» проделали путь от образования до первого чемпионства за девять лет. «Эдмонтону» на аналогичную дистанцию потребовалось 12 лет, но взять три кубка за три года «нефтяники» всё же не сумели. А ещё нью-йоркцы в начале 80-х выиграли 19 серий плей-офф подряд — больше, чем любая другая команда в истории НХЛ.

Команды-династии в НХЛ

Команда Годы побед 1. «Торонто» 1946, 1947, 1948 2. «Детройт» 1952, 1954, 1955 3. «Монреаль» 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 4. «Торонто» 1962, 1963, 1964 5. «Монреаль» 1965, 1966, 1968, 1969 6. «Монреаль» 1976, 1977, 1978, 1979 7. «Нью-Йорк Айлендерс» 1980, 1981, 1982, 1983 8. «Эдмонтон» 1984, 1985, 1987, 1988

Несостоявшиеся династии

Впрочем, «Тампе», чтобы стать уникальной, совсем не обязательно дотягиваться до этой планки. Успех в противостоянии с «Колорадо» превратит «Лайтнинг» в первую династию НХЛ после введения жёсткого потолка зарплат. Его отсутствие стало одной из главных причин возвышения династийного «Эдмонтона»: без большого мешка денег собрать под одними знамёнами Гретцки, Мессье, Коффи, Курри, Фюра было бы нереально. Любопытно, что границу трат на контракты хоккеистов определили как раз после первого чемпионства «молний» в 2004 году.

«Тампа» не первый за последнее время клуб, который всерьёз претендует на статус династии. После введения потолка эту же цель атаковали «Питтсбург» и «Чикаго». «Пингвины» оформили чемпионский дубль в 2016 и 2017 годах. «Блэкхоукс» никогда не брали два трофея друг за другом — зато сделали это трижды в интервале шести лет.

Чуть раньше оформиться в династию мог «Детройт» во главе со знаменитой русской пятёркой, но после триумфов в 1997 и 1998 годах «красные крылья» поднялись на вершину только в 2002-м. В самом начале 90-х аналогичный шанс упустил другой «Питтсбург» — Марио Лемье и Яромира Ягра.

Молодой Яромир Ягр в «Питтсбурге» Фото: Mitchell Layton/Getty Images

«С сегодняшним потолком зарплат куда труднее построить династию или просто команду, способную выиграть титул хотя бы два года подряд, — пять лет назад Уэйн Гретцки скептически оценивал шансы «Питтсбурга» взять второй титул вслед за первым. Тогда «Пингвинз» убедили мэтра в том, что трудное — возможно. Теперь «Тампа» в четырёх победных играх от того, чтобы сделать возможным невозможное.