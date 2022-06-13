«Мы создали монстра». «Тампа» становится самой крутой династией в истории НХЛ

Накануне «Тампа» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Лайтнинг» установили рекорд в эпоху потолка зарплат. До этого «Питтсбург» и «Детройт» пробивались в финал лишь в двух сезонах кряду. «Молнии» также стали третьей командой в истории НХЛ, выигравшей 11+ серий плей-офф подряд.
Всё это сделал не просто один клуб, но и примерно один коллектив. По сравнению с первым чемпионским сезоном «Тампа» отлично сохранилась: в команде остался тренерский штаб, ведущий вратарь, шесть защитников и семь нападающих — больше половины от заявки на матч.
«Мы создали монстра», — констатировал после вчерашней победы Джон Торторелла. Его «Коламбус» — последняя команда, которой удалось остановить «Тампу» в плей-офф.
«Будет сложно оторваться от момента, оглянуться назад и понять, какая особенная команда собралась у нас, потому что ещё предстоит сыграть много матчей, — уверяет Стивен Стэмкос, капитан команды-монстра. — Ты всё ещё не достиг своей цели, но, если честно, эта команда совершенна, предельно удивительная, особенная».
Стивен Стэмкос с трофеем лучшей команды Восточной конференции НХЛ
Фото: nhl.com/lightning
Победа в финале над «Колорадо» сделает «Лайтнинг» ещё совершеннее и поднимет на высоту, недосягаемую для других команд НХЛ ХХI века. «Тампе» нужно выиграть четыре матча в этом сезоне — и тогда её величие будет признано официально: «молнии» станут командой-династией.
Состоявшиеся династии
В классическом определении династией считается команда, которая завоевала как минимум три кубка за четыре сезона. Но окончательно это звание присваивают эксперты Зала хоккейной славы в Торонто. Последний раз они собирались, чтобы провозгласить династию, ещё в прошлом веке, когда «Эдмонтон»: на отрезке с 1984 по 1988 год четырежды долетел до вершины.
До этого господство над НХЛ удерживал «Нью-Йорк Айлендерс»: «островитяне» оформили покер за 1980-1983 годы. Ещё раньше — между 1976 и 1979 годами — с Кубком Стэнли не расставался «Монреаль». Именно канадскому клубу принадлежат два «династийных» рекорда лиги. «Хабс» чаще других создавали династии, а одна из них оказалась самой крепкой: в конце 50-х «Монреаль» на протяжении пяти сезонов не подпускал соперников к трону.
Это достижение «Канадиенс» невозможно обнулить, как, правда, невозможно и не отметить, что ударная пятилетка стала таковой в условиях тотально низкой конкуренции: тогда в НХЛ выступали всего шесть клубов — почти в шесть раз меньше, чем сейчас.
Те же слова в чуть меньшей степени можно отнести к «Монреалю» 70-х. На этом этапе лига бурно прирастала новыми клубами, но тягаться со старожилами сразу они не могли: процесс строительства и адаптации занимал время. Династия «Айлендерс» в этом смысле выглядит гораздо более внушительной: «островитяне» проделали путь от образования до первого чемпионства за девять лет. «Эдмонтону» на аналогичную дистанцию потребовалось 12 лет, но взять три кубка за три года «нефтяники» всё же не сумели. А ещё нью-йоркцы в начале 80-х выиграли 19 серий плей-офф подряд — больше, чем любая другая команда в истории НХЛ.
Команды-династии в НХЛ
|Команда
|Годы побед
|1.
|«Торонто»
|1946, 1947, 1948
|2.
|«Детройт»
|1952, 1954, 1955
|3.
|«Монреаль»
|1956, 1957, 1958, 1959, 1960
|4.
|«Торонто»
|1962, 1963, 1964
|5.
|«Монреаль»
|1965, 1966, 1968, 1969
|6.
|«Монреаль»
|1976, 1977, 1978, 1979
|7.
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|1980, 1981, 1982, 1983
|8.
|«Эдмонтон»
|1984, 1985, 1987, 1988
Несостоявшиеся династии
Впрочем, «Тампе», чтобы стать уникальной, совсем не обязательно дотягиваться до этой планки. Успех в противостоянии с «Колорадо» превратит «Лайтнинг» в первую династию НХЛ после введения жёсткого потолка зарплат. Его отсутствие стало одной из главных причин возвышения династийного «Эдмонтона»: без большого мешка денег собрать под одними знамёнами Гретцки, Мессье, Коффи, Курри, Фюра было бы нереально. Любопытно, что границу трат на контракты хоккеистов определили как раз после первого чемпионства «молний» в 2004 году.
«Тампа» не первый за последнее время клуб, который всерьёз претендует на статус династии. После введения потолка эту же цель атаковали «Питтсбург» и «Чикаго». «Пингвины» оформили чемпионский дубль в 2016 и 2017 годах. «Блэкхоукс» никогда не брали два трофея друг за другом — зато сделали это трижды в интервале шести лет.
Чуть раньше оформиться в династию мог «Детройт» во главе со знаменитой русской пятёркой, но после триумфов в 1997 и 1998 годах «красные крылья» поднялись на вершину только в 2002-м. В самом начале 90-х аналогичный шанс упустил другой «Питтсбург» — Марио Лемье и Яромира Ягра.
Молодой Яромир Ягр в «Питтсбурге»
Фото: Mitchell Layton/Getty Images
«С сегодняшним потолком зарплат куда труднее построить династию или просто команду, способную выиграть титул хотя бы два года подряд, — пять лет назад Уэйн Гретцки скептически оценивал шансы «Питтсбурга» взять второй титул вслед за первым. Тогда «Пингвинз» убедили мэтра в том, что трудное — возможно. Теперь «Тампа» в четырёх победных играх от того, чтобы сделать возможным невозможное.
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