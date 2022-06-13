Будущие звёзды российского хоккея? 12 главных талантов в системах западных клубов КХЛ

Здесь автор самого молодого покера в истории МХЛ и крутой бомбардир из Петербурга.

Новый сезон — новые возможности. Команды производят трансферы, обновляют или меняют тренерские штабы, но одно остаётся неизменным: игроки МХЛ стремятся проявить себя и доказать, что достойны стать частью клубов Континентальной лиги. Кто же из представителей молодёжи в скором времени может заявить о себе в КХЛ? Рассказываем о главных талантах из систем клубов Западной конференции, обходя стороной уже признанных молодых звёзд типа Мичкова и Чибрикова, которые уже вовсю играют в КХЛ. В нашем списке только ребята без опыта игры в главной российской лиге.

Тигран Ярулин, 19 лет («Капитан» — система ХК «Сочи»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 59 игр, 43 (18+25) очка

Ступинский клуб закончил сезон в МХЛ в марте, заняв 14-ю позицию в Западной конференции. Пресс-службе хоккейной команды главный тренер Дмитрий Кокорев, подводя итоги сезона, признался: «Мы справились с основной своей задачей — подготовкой молодых хоккеистов для ХК «Сочи».

Тигран Ярулин, ставший лидером в своей команде, набрав 43 очка (18+25), имеет все шансы проявить себя в Континентальной лиге. На пользу хоккеисту сыграет не только уверенное выступление в регулярном чемпионате, но и опыт в составе молодёжной сборной России на Кубке Чёрного моря. Этим летом Ярулин уже будет проходить предсезонку в «Сочи». В интервью сочинскому клубу, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон, игрок сказал, что хочет дебютировать в КХЛ и, понимая высокую конкуренцию, «приложит все усилия, чтобы двигаться дальше».

Артём Дуда, 18 лет («Красная Армия» — система ЦСКА)

Амплуа: защитник

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 52 игры, 41 (14+27) очко

В МХЛ в сезоне-2021/2022 ярославцу Алексею Кожевникову, ставшему лучшим защитником, составлял серьёзную конкуренцию представитель московских армейцев. Помимо отличной мобильности игрока и прекрасного игрового мышления, которое, как правило, не даёт сопернику предугадать действие леворукого защитника, можно отметить и то, что Дуда почти никогда не удаляется.

Артём Дуда Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Защита защитой, но и в нападении хоккеист старается не уступать игрокам по команде. Он смело обыгрывает на синей линии, отдаёт партнёрам качественные передачи или бросает сам. В регулярном чемпионате он набрал 41 очко (14+27), в плей-офф — 17 (4+10). Артёму удалось также заявить о себе в Высшей лиге. Неплохая характеристика для будущей звезды КХЛ, не правда ли?

Дмитрий Бучельников, 18 лет («СКА-1946» — система СКА)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 56 игр, 75 (41+34) очков

Дмитрий Бучельников стал настоящим открытием сезона. Из игры в игру он был «в огне», о чём громко заявляет статистика. В 56 играх он набрал 75 очков, став вторым снайпером (41 гол, причём восемь из них победные) и бомбардиром регулярки.

Из достоинств хоккеиста, дающих ему подспорье для дебюта в КХЛ, можно отметить хорошо развиваемую скорость, манёвренность. Он не раз обыгрывал нескольких соперников и отправлял в ворота шайбу броском с дистанции. К сожалению, из-за травмы, полученной во встрече с «Ирбисом», Бучельников не смог доиграть в плей-офф. Хочется верить, что за время предсезонной подготовки игроку удастся восстановиться и в новом сезоне он покажет результаты не только в МХЛ, но и выстрелит в Континентальной лиге.

Игорь Чернышов, 16 лет (МХК «Динамо» Москва — система «Динамо» Москва)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 18 игр, 11 (7+4) очков

Будущая, но ещё очень молодая надежда КХЛ — Игорь Чернышов. Это удивительный игрок 2005 года рождения, ставший автором самого молодого покера в истории МХЛ. Несмотря на то что дебют нападающего в МХЛ произошёл лишь 11 января, он сразу показал себя уверенно на площадке.

Вообще, в московском «Динамо» много талантливой молодёжи именно 2005 года, которая в игровом сезоне получила возможность показать все свои сильные стороны. Чернышов отличился и в матче с питерскими армейцами, забив свой пятый гол, и старался занимать лидерские позиции во встрече с «Красной Армией». Пост главного тренера МХК «Динамо» вместо Ярослава Люзенкова в будущем сезоне займёт Антон Корредор, который долгие годы вёл игроков возраста Чернышова. Быть может, под его руководством юный нападающий сможет вписать своё имя в историю КХЛ.

Даниил Бут, 17 лет («Локо» — система «Локомотива»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 46 игр, 42 (17+25) очка

Багаж игрового опыта — хороший показатель для тех, кто претендует на место в Континентальной лиге. Зачастую вкупе с опытом идёт возраст, однако Даниил Бут доказывает, что годы решают не всё. Среди игроков 2005 года рождения он стал самым результативным, набрав 44 (17+27) очка по итогам сезона. У него внушительные габариты, что даёт возможность по-настоящему бороться за шайбу и смело пробовать играть «в тело».

В набор ценных навыков хоккеиста также входит умение чувствовать и видеть партнёров, осуществлять точные броски. Результативнее Бута за всю историю МХЛ были только два игрока такого же возраста — Никита Кучеров и Матвей Мичков. Почему бы сыну известного в прошлом хоккеиста Антона Бута не развить успех в Континентальной лиге?

Дмитрий Соловьёв, 20 лет («Алмаз» — система «Северстали»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 62 игры, 54 (18+36) очка

Нападающий череповецкого клуба ярко выделяется на фоне игроков команды. Соловьёв способен развивать хорошие скорости, быстро принимать правильные решения на площадке, играть в комбинационный хоккей. Сезон-2021/2022 стал уже третьим для нападающего в МХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 54 очка, забросив 18 шайб и отдав 36 передач.

Дмитрий Соловьёв контролирует шайбу Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

С каждым годом игрок прибавляет в результативности, что приближает его к дебюту в КХЛ. Отец Димы признался пресс-службе образовательного центра «Сириус»: «Дима с детства подвижный, упрямый, отличается характером и лидерскими качествами, всегда своего добивается». Надеемся, что именно эти качества характера вместе с хорошими навыками и готовностью упорно трудиться помогут Диме найти дорогу к месту в команде Континентальной лиги.

Всеволод Селиванов, 20 лет (МХК «Динамо» СПБ — система «Динамо» Москва)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 61 матч, 64 (25+39) очка

Лучший бомбардир команды в прошедшем сезоне-20-летний Всеволод Селиванов, набравший за 64 игры (включая плей-офф) 66 (27+39) очков. В Континентальной лиге у игрока есть все шансы проявить себя благодаря тому что он является сильным центральным нападающим и обладает игровым мышлением и хорошим объёмом катания.

Селиванов среди своих сильных сторон отмечает скорость, что, кстати, очень пригодится, если игрок дебютирует в КХЛ. Селиванов — спортсмен с характером, понимающий важность и значимость своего вклада в успех всей команды. Во время игр плей-офф сезона-2021/2022 хоккеист выступал с повреждениями, на уколах.

Прокомментировал свой поступок так: «Когда ты уже на льду, боль и травмы забываются, ты либо вообще не выходишь, либо играешь в полную силу». Хочется пожелать капитану невских динамовцев смелых и уверенных выступлений в Континентальной лиге.

Вадим Фаттахов, 18 лет (МХК «Спартак» — система «Спартака»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 58 игр, 54 (23+31) очка

Вадим Фаттахов стал лучшим бомбардиром спартаковцев в регулярке. Этот сезон был дебютным для нападающего в МХЛ. Тем не менее показатели игрока позволяют ему смело пробовать себя в КХЛ. В сезоне-2021/2022 он отличился 54 (23+31) очками. Причём Фаттахов стал автором покера в матче с «Русскими Витязями».

У хоккеиста много сильных сторон, которые могут помочь дебютировать в КХЛ: он не боится лезть на ворота соперника, много бросает, смело проводит силовые приёмы, зарабатывает на себе удаления. Он умеет играть на общую, а не личную статистику, помогая партнёрам результативными передачами.

Иван Гуськов, 19 лет («Крылья Советов» — партнёрство со «Спартаком»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 40 игр, 64 (25+39) очка

Действительно ценный игрок «Крыльев Советов» — Иван Гуськов. Его роль в доведении команды до этапа плей-офф значительна. На счету Гуськова шесть победных шайб и 15 заработанных на себе удалений. Кроме того, важным показателем, в котором хоккеист также занимает лидерские позиции, является процент выигранных вбрасываний.

При игре в Континентальной лиге важно из матча в матч показывать стабильность. Гуськов в этом смысле очень надёжный кадр, он почти никогда не уходит со льда без набранных очков. В сезоне-2021/2022 Гуськов показал значительный прогресс по сравнению с предыдущими двумя. Кто знает, может быть, дебют в Континентальной лиге станет для игрока значительным шагом и покажет его в ещё лучшем свете.

Глеб Петров, 20 лет (МХК «Академия Михайлова» — партнёрство с «Торпедо»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 55 игр, 63 (42+21) очка

Сезон-2021/2022 стал для 20-летнего нападающего четвёртым в МХЛ. За проведённое в Молодёжной лиге время хоккеист играл за «Алмаз», «Чайку», но максимально проявил себя в «Академии Михайлова». В 55 матчах он отличился 42 шайбами, причём 25 в равных составах, восемь победных, один хет-трик, восемь дублей и 21 результативной передачей. Признаётся, что партнёры шутили: «Опять две-три забросишь?»

Глеб Петров Фото: Федоров Александр, photo.khl.ru

Настоящее тульское чудо-трио с Кириллом Пукело и Вадимом Сивчуком стало самым результативным в регулярном чемпионате. В КХЛ в будущем сезоне у Петрова есть шансы не только активно заиграть, но и закрепиться. Он обладает голевым чутьём, достаточным опытом, он командный игрок и может выстраивать отличную командную коммуникацию.

Иван Детков, 17 лет («Русские Витязи» — система «Витязя»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 60 игр, 38 (19+19) очков

Иван Детков занимает лидерские позиции в подмосковной команде наряду с Николаем Смирновым и Степаном Урулиным, которые уже имеют опыт выступлений в играх Континентальной лиги. Иван Детков — второй снайпер и третий бомбардир «Русских Витязей». По итогам регулярного чемпионата хоккеист заработал 38 очков, став автором 19 заброшенных шайб и 19 голевых передач.

При подведении итогов сезона Детков особенно отмечал своих партнёров. Этот игрок понимает важность игры не на личную статистику, а на благо всей команды. Пресс-службе ХК «Витязь» Детков, обозначая планы на будущий сезон, сказал так: «Хочется выйти в плей-офф и быть в числе лидеров! Также хочется почаще привлекаться к первой команде, я буду стараться и показывать себя». Что ж, ждём Ивана Деткова в КХЛ.

Григорий Селезнёв, 20 лет (МХК «Атлант»)

Амплуа: нападающий

Статистика в прошлом сезоне МХЛ: 61 игра, 65 (29+36) очков

Лидерскую позицию в команде занимает 20-летний нападающий Григорий Селезнёв, в 61 игре регулярного чемпионата отметившийся 65 (29+36) набранными очками. Этот игрок является первым в рейтинге лучших бомбардиров «Атланта». Нападающий хорошо показывает себя и при игре в большинстве, и в меньшинстве.

Набранные очки — итог активного перемещения по площадке из матча в матч, смелости при принятии решений и готовности много отдавать партнёрам и по возможности бросать по воротам. Статистика — яркий показатель прогресса и труда Григория Селезнёва. Нынешний сезон стал уже третьим для игрока подмосковной команды в МХЛ. Может быть, сейчас самое время переносить опыт выступлений в МХЛ на игру в Континентальной лиге?