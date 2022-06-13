Русские из «Тампы» на пороге истинного величия. Лишь 5 наших звёзд брали три Кубка Стэнли

В финале плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». При этом команда Джона Купера поборется за главный трофей лиги в третий раз подряд. Два предыдущих финала получились для «молний» удачными, в связи с чем у российских хоккеистов Андрея Василевского, Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова есть в активе уже два Кубка Стэнли. Но ребята не намерены останавливаться на достигнутом и могут замахнуться на третью чашу, встав на порог истинного величия. Далеко не многим нашим звёздам удавалось добиться подобного результата.

Вячеслав Фетисов

Начнём с легендарного защитника «Детройт Ред Уингз» Вячеслава Фетисова. Два своих Кубка Стэнли он завоевал, будучи профессиональным спортсменом. В 1997 и 1998 годах «красные крылья» и великолепная «Русская пятёрка» разносили своих соперников в пух и прах, а Скотти Боумэн сделал из своей команды настоящую машину. Нечто похожее мы сейчас видим в «Тампе» у Купера, в которой, правда, играют не пять, а три россиянина.

Но не будем забывать, что после завершения карьеры Фетисов приступил к тренерской работе и трудился в штабе «Нью-Джерси Дэвилз», выиграв с «дьяволами» свой третий трофей. Вячеслав – защитник от бога, великолепный исполнитель, человек с отличным броском.

Игорь Ларионов

Продолжим говорить о том великом «Детройте» и перейдём к фигуре прославленного центрального нападающего Игоря Ларионова. Ещё одной живой легенды, на которую должна равняться нынешняя молодёжь. Ларионов обладал отменной техникой, способностью мгновенно принимать решения на площадке (за это его назвали Профессором), голевым чутьём. Игорь буквально творил на льду, вызывая неподдельный восторг у болельщиков. Не просто же так «Русская пятёрка» отличалась от других звеньев «Детройта» культурой паса и поставленной комбинационной игрой. Свои три Кубка Стэнли Ларионов завоевал в 1997, 1998 и 2002 годах. Со следующего сезона Ларионов будет работать главным тренером «Торпедо» в Континентальной лиге.

Игорь Ларионов с Кубком Стэнли Фото: РИА Новости

Сергей Фёдоров

Ещё один представитель «Русской пятёрки» – великий Сергей Фёдоров – тоже успел стать обладателем трёх Кубков Стэнли. И, как и Ларионов, перешёл на тренерскую работу, уже успев победить с ЦСКА в Кубке Гагарина. Фёдоров – уникальный, поистине гениальный форвард, его игра стоит перед глазами до сих пор. Сергей сочетал в себе едва ли не все качества, присущие отменному нападающему, включая классное катание и видение площадки. Этот хоккеист мог отличиться сам, а мог отдать ювелирный пас на партнёра. По аналогии с Ларионовым Фёдоров выиграл Кубок Стэнли в 1997, 1998 и 2002 годах.

Сергей Брылин

Про Брылина порой незаслуженно забывают, а ведь этот прославленный нападающий тоже творил историю. Да, фамилия Сергея не всегда на слуху и у него нет такой звёздности, как у Фетисова, Ларионова или Фёдорова, но свои титулы нападающий заслужил постоянным трудолюбием и волей к победе. Интересно, что второй Кубок Стэнли Брылина в «Нью-Джерси» пришёлся на 2000 год. Тот самый, когда в тренерском штабе работал упомянутый нами ранее Вячеслав Фетисов. Оба россиянина прекрасно отзываются друг о друге.

Сергей Брылин с Кубком Стэнли Фото: РИА Новости

Евгений Малкин

Самым молодым и последним из россиян на сегодняшний день трёхкратным обладателем Кубка Стэнли является звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Победы уроженца Магнитогорска пришлись на 2009, 2016 и 2017 годы. Это сейчас в «Питтсбурге» назревают перестройка и смена поколений, а в те годы клуб из Пенсильвании обыгрывал в финале в том числе и великий «Детройт». В теории у Малкина есть возможность замахнуться и на четвёртый трофей, но вряд ли получится его взять с «пингвинами». Однако захочет ли Малкин менять команду – тоже большой вопрос.