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Кто станет самым ценным игроком Кубка Стэнли — 2022, «Конн Смайт Трофи», Кучеров, Василевский, Маккиннон, Макар, Стэмкос

Кучерова прокатят из-за роскошного канадца? Претенденты на MVP Кубка Стэнли
Дмитрий Сторожев
Претенденты на MVP Кубка Стэнли
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«Конн Смайт Трофи» опять может достаться россиянину. Но для этого титул должен вновь оказаться у «Тампы».

В ночь с 15 на 16 июня мск начнётся финальная серия Кубка Стэнли. В первом матче пробившийся в финал впервые с 2001 года «Колорадо» примет «Тампу», которая в третий раз подряд завоевала приз Принца Уэльского. По итогам серии определится обладатель не только Кубка Стэнли, но и «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку плей-офф. Несмотря на то что за как минимум четыре матча ситуация с кандидатами может поменяться, уже сейчас можно выделить пятёрку главных фаворитов на звание MVP.

Стивен Стэмкос («Тампа»)

Капитан «Лайтнинг» проводит очень вдохновенный плей-офф – идёт на лучший розыгрыш Кубка Стэнли по очкам (два раза было по 18, сейчас 15) и уже установил личный рекорд по голам (девять, предыдущий – восемь). Стивен невероятно заряжен в каждом матче – активно бросает по воротам, частенько идёт в борьбу и применяет силовые, а также помогает обороне блокировать броски.

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Финал Востока с «Рейнджерс» должен был придать Стэмкосу новую порцию уверенности – дубль канадца в шестом матче принёс «молниям» путёвку в решающую серию Кубка Стэнли. Пока его кандидатура из всей пятёрки выглядит наименее вероятной, но ещё пара-тройка решающих шайб может изменить ситуацию в его пользу.

Натан Маккиннон («Колорадо»)

«Всегда есть следующий год. Это всё, о чём мы говорим из раза в раз. Следующий год для меня девятый в НХЛ. Я не выиграл ни черта. Это отстой», — заявил раздражённый Маккиннон на пресс-конференции после шестого матча серии с «Вегасом», который стал последним для «Эвеланш» в плей-офф 2021 года. Натан приложил немало усилий, чтобы эту ситуацию изменить – стал вторым бомбардиром «лавин» в регулярке и теперь идёт на такой же позиции в Кубке Стэнли, при этом с 11 голами являясь лучшим снайпером команды.

Натан Маккиннон

Натан Маккиннон

Фото: Getty Images

Однако почти половина (пять) пришлась на бедный «Нэшвилл», ещё три уместились в пятый матч с «Сент-Луисом», ворота которого защищал не самый надёжный Вилле Хуссо, в то время как Джордан Биннингтон от соотечественника не пострадал. Оставшиеся три шайбы равномерно распределились по серии с «Эдмонтоном», но там на последнем рубеже находился Майк Смит – тоже не самый качественный голкипер, — да и оборона «нефтяников» особого сопротивления не создавала.

Шанс Маккиннона на «Конн Смайт» — продемонстрировать свои снайперские качества в финале. Ни в одной из предыдущих серий ему не противостояли такая крепкая защита, как у «Тампы» в её лучшем проявлении – то есть как раз под занавес плей-офф, — и такой голкипер, как Андрей Василевский, который к финалу тоже подходит в лучшей форме.

Андрей Василевский («Тампа»)

MVP предыдущего Кубка Стэнли этот плей-офф начинал откровенно плохо. В трёх из пяти первых матчей его процент отражённых бросков был ниже 90 – ужасная статистика для вратаря, которого считают лучшим в мире. Однако затем мы увидели прежнего Василевского – он убедительно провёл концовку серии с «Торонто», не дал абсолютно никаких шансов «Флориде», пропустив всего трижды после 154 бросков (98,1% ОБ) «пантер» в четырёх матчах, и, несмотря на неровный старт серии с «Рейнджерс», в решающий момент тоже не подкачал.

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Андрей настолько хорош, что даже временные трудности не мешают ему быть в лидерах по всем показателям – среди голкиперов, проведших более пяти матчей в этом плей-офф, он занимает четвёртое место как по проценту отражённых бросков – 92,8 в 17 матчах (впереди Шестёркин – 92,9, 20 матчей; Биннингтон – 94,9, шесть матчей; Эттингер – 95,4, семь матчей), — так и по коэффициенту надёжности – 2,27 (впереди Раанта – 2,26, 13 матчей; Эттингер – 1,81; Биннингтон – 1,72).

У Василевского есть шанс войти в историю – ни одному вратарю в XXI веке не удавалось выиграть «Конн Смайт» дважды, а тем более подряд. Но один такой случай в НХЛ был – великий Берни Парент признавался MVP Кубка Стэнли в 1974 и 1975 годах. Спустя почти полвека его достижение может быть повторено: для этого Андрею необходимо нейтрализовать одно из лучших нападений в лиге и как-то справиться с главной проблемой – перестать пропускать шайбы над блином.

Кейл Макар («Колорадо»)

Номинант на «Норрис» является главным претендентом на звание самого ценного игрока плей-офф от «Колорадо». Что и говорить, в решающей части сезона Макар смотрится просто блестяще – и горящий матч для «лавин» спасёт (пять очков в четвёртой игре с «Эдмонтоном», включая первые передачи в двух последних голах), и Коннора на скаку остановит.

23-летний канадец с отрывом лучший бомбардир «Эвеланш» в этом Кубке Стэнли – следующий за ним Маккиннон отстаёт на четыре результативных действия. При этом Кейл успевает и в обороне: регулярно появляется в бригаде меньшинства и блокирует броски чаще любого другого игрока «Колорадо» — 32 раза (из противоборствующей «Тампы» больше бросков на себя принял только Макдона – 50).

Но всё же не этим больше всего красен Макар. Его главные заслуги – умение обыграть соперников на носовом платке и буквально из ничего создать моменты в атаке. Защитник «лавин» обладает одним из лучших игровых интеллектов в лиге – он-то вкупе с чемпионством «Эвеланш» и может принести «Конн Смайт» Кейлу.

Никита Кучеров («Тампа»)

Свой интеллектуал имеется и у «Лайтнинг», и уж он стать MVP заслуживает как никто другой. Отвечу коллегам с официального сайта НХЛ, шесть из которых, выбрав «Колорадо» в качестве победителя финальной серии, отдали бы награду Макару: на мой скромный взгляд, претендент на «Конн Смайт» №1 – Никита Кучеров.

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Можно сказать, что автор этих строк просто топит за соотечественника – отчасти так и есть. Но вот немного фактов: Кучеров забросил победную шайбу во втором матче с «Торонто», после чего отдал две голевые. Кучеров сравнял счёт в шестой игре с «листьями», когда «Тампа» была в 10 с половиной минутах от вылета. Кучеров уничтожил «Флориду», за четыре секунды до конца второй встречи отдав гениальный пас Колтону, а в третьей набрав сразу четыре очка. Кучеров обеспечил камбэк «молний» в третьем матче с «Рейнджерс», когда «Тампа» горела 0:2 в матче и 0-2 в серии, поучаствовав в каждом из трёх голов, включая очередной роскошный пас на Палата на последней минуте. Кучеров забросил победную шайбу в четвёртой встрече и отдал пас на победный гол Стэмкоса, который вывел «Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

В конце концов, Кучерова прокатили мимо награды в 2020 году (отрыв в 45 очков в голосовании от Хедмана был чересчур большим), в 2021-м Никита в более равной борьбе уступил Василевскому. Российский форвард заслуживает получить «Конн Смайт» как минимум за прошлые заслуги (как в прошлом году «Везину» получил Флёри), не говоря даже об успехах в этом плей-офф. Если же «Тампа» завоюет третий титул кряду, а Кучеров вновь не станет MVP, то это может означать только две вещи: Василевский вновь сотворил магию либо же ассоциация журналистов совершила очередную вопиющую несправедливость.

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