Сжигал форму и подкидывал змею в такси. Зачем скандальный блогер вернулся в хоккей?

В юности в человеке часто играют максимализм и категоричность, люди совершают поступки сгоряча, полностью уверенные в себе, а затем приходит жестокое осознание ошибок. Год назад нападающий Никита Попугаев ушёл из хоккея, громко хлопнув дверью, а теперь пытается вернуться в него как побитая собака.

Сын бывшего нападающего «Спартака» Андрея Попугаева когда-то подавал большие надежды, но его карьера застопорилась, не успев толком начаться. Три года он провёл в Западной хоккейной лиге в Канаде, был задрафтован «Нью-Джерси», но за океаном надолго не остался, в середине сезона рванув обратно в Россию. Подписал контракт с ЦСКА, играл по всей системе клуба, на следующий год был обменян в «Амур». Уже тогда его выступления в прессе отличались резкостью.

Попугаев в ЦСКА Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Роль мальчика для тренировок может быть хороша в 17-18 лет, но уже не в 19. В прошлом сезоне отыграл в КХЛ за армейский клуб 17 встреч, забил один гол — в ворота «Спартака». Но нужно учитывать, прежде всего, игровое время — выше пяти минут за матч, к сожалению, так и не поднялся. Конкуренция в ЦСКА очень высокая, много игроков на односторонних контрактах, молодым воспитанникам в таких условиях не так легко себя проявить», — комментировал он свой обмен.

В «Амуре» с игровым временем тоже было негусто, и, не дожидаясь окончания сезона, Попугаев снова отправился покорять Северную Америку. Играл за фарм-клуб «Нью-Джерси» в АХЛ, а следующий год провёл в ECHL. Новая попытка вернуться в Россию тоже закончилась плачевно. В «Динамо» Попугаев не прижился, в «Нефтехимике» тоже, а прошлой осенью завершил карьеру и переквалифицировался в блогеры. В одном из первых видео он демонстративно сжёг свою хоккейную форму.

На этом Никита не остановился – в интервью он нелестно отзывался практически обо всех тренерах, у которых играл, особенно досталось Олегу Леонтьеву, который тогда возглавлял «Нефтехимик». В своих видео Попугаев не стеснялся его оскорблять, называя Олежей, обманщиком и сказочником.

Претензии у Попугаева накопились, кажется, ко всему, что связывало его с хоккеем. «Мус-Джо» попортил ему сезон обменом в другой клуб, «Нью-Джерси» был недостаточно хорош, потому что там предвзято относятся к русским, ЦСКА убил в нём креатив, хоккей приносил одни мучения, а скитаться по клубам каждый год было слишком тяжело.

Только к себе у Попугаева претензий не было, хотя толком он себя нигде и не проявил. Бил себя пяткой в грудь, что больше никогда не вернётся в профессиональный хоккей, и окунулся в модное блогерство, снимал пранки. Надо отметить, абсолютно посредственные. Например, подкидывал в такси змею или шутил над охранниками в торговом центре.

В новой профессии Попугаева не хватило даже на год. Может, юношеский максимализм столкнулся с реальностью, и он понял, что на блогеров деньги не сыпятся с неба просто так и надо прикладывать немалые усилия, чтобы есть хлеб, да желательно с маслом. А может, и отец – сам бывший хоккеист – заставил одуматься.

Попугаев в «Амуре» Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Как бы то ни было, всё своё творчество в соцсетях он подчистил, сменил тон и выразил желание вернуться в спорт, с которым ещё недавно так радостно сжигал все мосты. «Я допустил огромную ошибку, ранее завершив карьеру. К сожалению, не сложились отношения с тренером в Нижнекамске. Чуть-чуть сорвался и принял такое невзвешенное, плохое для себя и всей своей семьи решение. Очень хотелось бы сейчас возобновить карьеру. Чувствую, что готов играть на профессиональном уровне. Нахожусь в прекрасной форме, хожу в зал, играю за любительскую команду «Феникс».

Хотелось бы принести свои извинения хоккейному клубу «Нефтехимик» и лично тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву за все некорректные и необдуманные высказывания. Очень сожалею о своих решениях и поступках.

Сейчас я не в той позиции, чтобы выбирать себе какой-либо клуб. Буду цепляться за любую возможность поехать на просмотровый контракт в команду КХЛ и доказать всё своей игрой. Повторюсь, допустил огромную ошибку, закончив с хоккеем в столь молодом возрасте. Теперь перезагрузился в мозгах. Плохой опыт — тоже опыт. Готов с новыми силами доказывать всё, на что способен», — заявил Попугаев.

Новость по теме Возобновивший карьеру форвард Попугаев подписал пробный контракт с «Амуром»

И вариант вернуться действительно нашёлся, пока что Попугаева взяли на просмотр в «Амур». Кто знает, быть может, человек действительно взялся за ум? Сделать это никогда не поздно, тем более в 23 года. В противном случае мы увидим очередную серию плохой комедии, такую же, какими были его бестолковые пранки.