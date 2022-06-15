У многих заключены контракты и на следующий сезон, тогда как другие или уже повесили коньки на гвоздь, или намереваются это сделать.

Не Овечкиным единым. Как провели сезон главные ветераны НХЛ и что с ними будет дальше

Национальная хоккейная лига молодеет с каждым годом, и этот неизбежный жизненный процесс никак не остановить. В нынешнем сезоне в матчах НХЛ приняли участие всего 30 хоккеистов, которым на момент начала регулярного чемпионата было 35 лет и больше. Некоторые из них после завершения для их команд чемпионата уже успели объявить об окончании игровой карьеры, тогда как другие либо пребывают в сомнениях относительно продолжения активного выступления, либо и вовсе находятся на действующих контрактах. Рассказываем о том, как выглядели в сезоне-2021/2022 главные ветераны НХЛ и что с ними будет дальше.

з. Здено Хара («Айлендерс»), 45 лет

Словацкий защитник с большим отрывом является самым возрастным игроком, продолжающим выступления в НХЛ. И самое интересное, что 45-летний хоккеист не просто набивает себе статистику сыгранных матчей, а продолжает находиться в прекрасных игровых кондициях. Когда команда не попадает в плей-офф, как это произошло с «островитянами», довольно сложно найти игроков, к которым не может быть никаких вопросов. Но в случае со словацким великаном это именно так.

Здено завершил регулярку с 14 (2+12) очками в 72 матчах при показателе полезности «+8». Примечательно, что показатель «+/-» Хары стал вторым результатом среди игроков его команды, которая не пробилась в плей-офф. Только защитник Адам Пелек набрал «+20», тогда как показатели остальных «островитян» оказались хуже. В последний раз Хара завершал сезон с отрицательной полезностью в 2007 году. С тех пор 14 раз он оставался в «плюсе» по итогам регулярки, и ещё однажды завершил год с «нулём».

Поистине феноменальный показатель, учитывая внушительный возраст Здено. Неудивительно, что словацкий защитник по-прежнему не хочет ставить точку в своей карьере и пока ещё не сделал никакого официального заявления на сей счёт. На данный момент сыгравший 1680 матчей за карьеру в НХЛ Хара располагается на седьмой позиции в истории лиги по этому показателю. Если в межсезонье словак подпишет новое соглашение, то уже в следующем сезоне он может выйти на третье место по сыгранным матчам, превзойдя результат Марка Мессье (1756). И до рекорда завершившего карьеру Патрика Марло (1779) останется самая малость.

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н. Джо Торнтон («Флорида»), 42 года

А вот карьера 42-летнего форварда «Флориды» с большой долей вероятности уже подошла к концу. В прошлое межсезонье канадский форвард при заключении нового контракта целенаправленно выбирал претендента на Кубок Стэнли, надеясь под занавес карьеры всё-таки добраться до вожделенного трофея. Однако сам Торнтон ничем не смог помочь «пантерам» на пути к Кубку. В нынешнем сезоне канадский нападающий всё чаще оставался в запасе, не проходя в состав «пантер» на матчи. В результате Джо завершил регулярку всего с 34 играми, а в плей-офф и вовсе сыграл только в последнем матче сезона для «Флориды», проведя на льду меньше семи минут.

Джо Торнтон Фото: nhl.com

Теоретически Торнтон ещё может пойти на заключение контракта с каким-нибудь клубом из низов турнирной таблицы, но надо ли это самому Джо? За его плечами потрясающая карьера, включающая в себя звание олимпийского чемпионата и «Харт Трофи». Главной его целью последних лет была погоня за Кубком Стэнли, в ходе которой он сначала переходил в «Торонто», а затем во «Флориду». Показывать прежнюю результативность на уровне ведущих клубов лиги ветеран НХЛ уже не в состоянии, а доигрывать карьеру в условной «Аризоне» вряд ли будет интересно самому форварду.

в. Крэйг Андерсон («Баффало»), 41 год

41-летний голкипер является самым возрастным вратарём в современной НХЛ. И минувший сезон американский вратарь провёл на очень приличном уровне, учитывая клуб, ворота которого он защищал. Выступая за одного из главных аутсайдеров лиги – «Баффало» – многоопытный вратарь умудрился одержать больше побед (17), чем потерпеть поражений (14), что является отличным показателем для «клинков».

Крэйг Андерсон Фото: nhl.com/sabres

Во многом благодаря стараниям Андерсона «клинкам» удалось подняться на 11-е место в Восточной конференции, что является лучшим результатом с сезона-2011/2012. Контракт с Андерсоном на следующий сезон ещё не продлён, но вряд ли кто-то удивится, если Крэйг решится провести ещё один сезон в НХЛ.

в. Майк Смит («Эдмонтон»), 40 лет

А вот у 40-летнего голкипера «Эдмонтона» иная ситуация в карьере. С одной стороны, контракт Майка Смита с «нефтяниками» рассчитан ещё на один сезон, но после завершения плей-офф канадский голкипер задумался о завершении карьеры. Несмотря на выход «Ойлерз» в финал Западной конференции, игра Смита в плей-офф оставила очень смешанные впечатления. Были матчи, в которых Майк ловил настоящий кураж и даже оставлял ворота в неприкосновенности.

Майк Смит Фото: nhl.com/oilers

Но гораздо больше было встреч, когда Смит допускал нелепые ошибки, становясь помехой для своей команды. К тому же опытного голкипера мучают проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил значительную часть регулярного чемпионата. Сейчас генеральный менеджер «нефтяников» Кен Холланд ждёт от своего вратаря ответа на вопрос – будет ли он играть в хоккей в следующем сезоне. Если ответ будет отрицательным, то «Эдмонтону» предстоит полное обновление вратарской лиги, так как финн Микко Коскинен команду уже покинул.

з. Энди Грин («Айлендерс»), 39 лет

Генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло всегда с особым доверием относился к опытным хоккеистам. Неудивительно, что второй по возрасту защитник НХЛ в минувшем сезоне выступал также на Лонг-Айленд. Энди Грин долгое время считался одним из лучших защитников лиги оборонительного плана, хотя во времена игры в «Нью-Джерси» он набирал и приличное количество очков. Однако прошлую регулярку американец точно не может занести себе в актив. Его «-13» — второй с конца результат в «Айлендерс» и могут стать поводом для завершения карьеры опытным защитником.

н. Джейсон Спецца («Торонто»/завершил карьеру), 38 лет

38-летний нападающий так и не сумел добраться до Кубка Стэнли. Один из лучших форвардов в истории канадского хоккея до последнего пытался помочь «Торонто» преодолеть сопротивление «Тампа-Бэй» в первом раунде, но после вылета «кленовых листьев» из плей-офф принял решение о завершении карьеры. Чемпион мира (2015) и дважды серебряный призёр мировых первенств (2008, 2009) займёт пост особого помощника генерального менеджера «кленовых листьев» Кайла Дубаса.

з. Марк Джиордано («Торонто»), 38 лет

А вот перебравшийся в «Торонто» в ходе сезона из «Сиэтла» защитник Марк Джиордано не спешит покидать хоккей. Сразу после завершения для «кленовых листьев» плей-офф 38-летний хоккеист подписал новое соглашение с «Мэйпл Лифс» на два года со среднегодовым окладом в $ 800 тыс.

«Всё свелось к тому, что я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда хочу сделать как можно больше попыток победить. На мой взгляд, будучи игроком этой команды, выходя с этими ребятами в плей-офф, несложно понять, что эта команда близка к тому, чтобы стать настоящим контендером в НХЛ. «Торонто» дошел до седьмого матча в серии с «Тампой» – командой, которая не просто так добивалась успехов в последние годы, и это становится заметно, когда начинается плей-офф. Я верю в нас», – сказал защитник.

н. Зак Паризе («Айлендерс»), 37 лет

Не могло обойтись без «Айлендерс» и в списке самых возрастных нападающих НХЛ. Американец Зак Паризе так же, как и вышеупомянутый Грин, является старым знакомым Ламорелло ещё по совместной работе в «Нью-Джерси». После того как контракт Зака был выкуплен «Миннесотой», самый возрастной функционер лиги моментально трудоустроил Паризе в «Айлендерс» и вряд ли пожалел о своём решении. В 37 лет Зак забросил 15 шайб и сделал 20 результативных передач, что порой не удаётся сделать и куда более молодым хоккеистам. Неудивительно, что ещё в середине марта Зак поставил подпись под новым контрактом с «островитянами» и задержится в хоккее ещё минимум на один сезон.

Зак Паризе Фото: nhl.com

в. Брайан Эллиотт, н. Пьер-Эдуар Белльмар, н. Кори Перри — все «Тампа-Бэй», по 37 лет

Сразу трое 37-летних хоккеиста сейчас продолжают поход за Кубком Стэнли в составе действующего чемпиона лиги – «Тампы». И если голкипер Эллиотт оказывает команде исключительно номинальную поддержку, являясь бэкапом россиянина Андрея Василевского, то французский и канадский форварды являются важными составляющими успеха «Тампы».

В нынешнем плей-офф Белльмар стал первым французом в истории НХЛ, кому удалось записать на свой счёт победный гол в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Это произошло в первом матче серии второго раунда с «Флоридой Пантерз», с чего и начался свип лучшей команды Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Что касается Перри, то ему покорилось ещё более весомое достижение. В этом году 37-летний форвард третий раз кряду пробился в финал Кубка Стэнли. В 2020 году он играл за «Даллас», уступивший «молниям» в финале. В 2021 году – за «Монреаль», также уступивший «Лайтнинг» в решающей серии. Таким образом, он сыграет в трёх финалах подряд с тремя разными командами. До него единственным игроком в истории НХЛ с таким достижением был Мариан Госса.

Райан Гетцлаф и Кори Перри Фото: nhl.com

н. Райан Гецлаф («Анахайм»/завершил карьеру), 37 лет

В свою очередь, многолетний одноклубник Перри по «Анахайму» Райан Гецлаф уже объявил о завершении игровой карьеры. Это произошло ещё за несколько встреч до завершения регулярного чемпионата после последнего в сезоне матча «Дакс» на домашнем льду. «Утки» устроили эффектную церемонию прощания для своего капитана. После матча с «Сент-Луисом» клуб подарил хоккеисту багги, который вывез на лёд легендарный финский нападающий, экс-игрок «Анахайма» Теэму Селянне.

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Гецлаф красиво ушёл из хоккея, в последнем матче в карьере отметившись роскошной голевой передачей, которая стала для него 36-м набранным очком в сезоне. Заключительный сезон в карьере канадский форвард завершил на пятом месте в списке лучших бомбардиров «Анахайма» по итогам регулярки и на втором в списке лучших ассистентов.

«Обычно парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан Гецлаф уходит из хоккея в качестве нашего первого центра. Рядом с ним сейчас никого нет. И это очень примечательно», – сказал главный тренер «Анахайма» Даллас Экинс.

н. Александр Овечкин («Вашингтон»), 36 лет

Кажется, ещё только вчера молодой Александр Овечкин начинал свою игровую карьеру в составе московского «Динамо», дерзко и с напором пробиваясь в состав родного клуба в чемпионате России и национальной команды на международной арене. Но сегодня российский форвард уже имеет статус одного из главных ветеранов НХЛ. Впрочем, уровень игры Александра от этого падать особо не спешит.

На протяжении половины регулярного чемпионата Овечкин навязывал сопротивление молодым звёздам лиги в борьбе за «Морис Ришар Трофи», демонстрируя результативность на уровне лучших лет. В какой-то момент Александр чуть просел, но всё равно завершил сезон на красивой отметке в 50 шайб, сумев значительно сократить отставание от Уэйна Гретцки в погоне за «вечным» снайперским рекордом НХЛ.

Травма, полученная на финише регулярки, помешала Овечкину в полной мере проявить себя в плей-офф. И его «Вашингтон» вылетел уже в первом раунде, досадным образом проиграв «Флориде». Но даже с травмой Овечкин оказался в числе лучших бомбардиров команды в кубковой части сезона. Его контракт со «столичными» рассчитан ещё на четыре сезона, в течение которых мы будем продолжать следить за его легендарным заочным спором с Гретцки.

Также в списке: в. Томас Грайсс («Детройт», 36 лет), в. Антон Худобин («Даллас», 36 лет), н. Джефф Картер («Питтсбург», 36 лет), н. Нейт Томпсон («Филадельфия», 36 лет), н. Брайан Бойл («Питтсбург», 36 лет), з. Райан Сутер («Даллас», 36 лет), н. Брэд Ричардсон («Ванкувер», 36 лет), в. Ярослав Галак («Ванкувер», 36 лет), з. Алекс Голигоски («Миннесота», 35 лет), в. Картер Хаттон (уже завершил карьеру, 35 лет), н. Пол Штястны («Виннипег», 35 лет), н. Блейк Комо («Даллас», 35 лет), в. Кори Шнайдер («Айлендерс», 35 лет), н. Тайлер Бозак («Сент-Луис», 35 лет), з. Александр Эдлер («Лос-Анджелес», 35 лет), з. Кейт Яндл («Филадельфия», 35 лет).